Minnesota suma dos casos más al aumento de casos de sarampión en medio del descenso de las vacunas rutinarias

Por: Alyssa Chen-MN Reformer

El número de padres de Minnesota que solicitan exenciones no médicas a las vacunas rutinarias se ha más que duplicado en los últimos años, lo que probablemente haya contribuido a la reciente aparición de nuevos casos de sarampión, incluidos dos la semana pasada.

Minnesota ha notificado 20 casos de sarampión este año, todos ellos en personas no vacunadas.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que, antes de la década de 1960, contraían casi todos los niños y por la que decenas de miles de ellos eran hospitalizados cada año. Gracias a décadas de vacunación generalizada, se declaró erradicada en los Estados Unidos en 2000, aunque el número de casos de sarampión en 2025, el más alto en tres décadas, amenaza ahora ese estatus.

Esto se debe en parte a que cada vez más familias están dejando de vacunar a sus hijos, incluso contra el sarampión.

«Lo que está ocurriendo en Minnesota está ocurriendo en todo el país», afirmó la comisionada del Departamento de Salud, Brooke Cunningham, después de que el gobernador Tim Walz se vacunara contra la gripe y la COVID el miércoles. «Lamentablemente, las tendencias han descendido en los últimos cinco años. Pero queremos que vuelvan a subir».

A nivel nacional, el 3,6 % de los niños de jardín de infancia están exentos de una o más vacunas, en comparación con el 2,2 % de hace una década. En Minnesota, casi el 6 % de los niños de jardín de infancia están exentos de vacunarse, lo que refleja el creciente escepticismo hacia las vacunas, que ha encontrado un defensor en las más altas esferas de la infraestructura sanitaria del país. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su escepticismo hacia las vacunas, ha fomentado la vacuna contra el sarampión, pero no llega a apoyar su obligatoriedad.

«La forma más eficaz de prevenir la propagación del sarampión es la vacuna triple vírica», escribió Kennedy Jr. en X en abril, tras visitar a las familias de los niños que fallecieron en el brote de sarampión de Texas. También ha dicho anteriormente que «probablemente» vacunaría a su propio hijo contra el sarampión.

En 2024, el 86 % de los niños de jardín de infancia de Minnesota recibieron dos dosis de la vacuna triple vírica, que incluye la vacuna contra el sarampión, muy por debajo del umbral de cobertura vacunal del 95 %, por debajo del cual esta enfermedad altamente contagiosa puede propagarse fácilmente en las comunidades.