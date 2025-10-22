La Junta Escolar de Minneapolis señala posibles cierres de escuelas

El distrito gestiona muchos edificios medio vacíos durante la crisis fiscal

Por: Melissa Whitler-MN Reformer

La junta escolar de Minneapolis ha solicitado formalmente a la superintendente, la Dra. Lisa Sayles-Adams, información que podría dar lugar al cierre de escuelas. En una reunión reciente, aprobaron una resolución en este sentido.

La junta redactó inicialmente la directiva, que solicita un informe inicial a la junta para abril de 2026, en dos reuniones de un día de duración celebradas en junio y agosto. La planificación es el resultado de años de debate sobre el cierre de escuelas en un distrito con 29 000 alumnos, pero con capacidad para 42 000 y, por lo tanto, con un gran número de escuelas medio vacías.

A pesar de que la matriculación disminuye en un edificio escolar, los gastos fijos del personal del edificio —como directores, secretarios, enfermeras, bibliotecarios, trabajadores culinarios, conserjes y trabajadores sociales— se mantienen iguales o aumentan. Con tantos edificios por debajo de su capacidad, una gran parte de la financiación de cada estudiante de Minneapolis tiene que destinarse a cubrir estos costes fijos a nivel de edificio, lo que resta fondos a la enseñanza y a las actividades extracurriculares.

La resolución de la junta incluye temas que deben investigar los administradores del distrito, como el uso eficiente de los edificios actuales, los posibles cambios en los programas magnet y las formas de aumentar la matriculación en el distrito.

Años de debate sobre la carga financiera que supone el funcionamiento de escuelas con poca matriculación

El proceso de reducción del tamaño del distrito ha sido largo y tortuoso.

En octubre de 2022, el distrito preparó una evaluación financiera exhaustiva en la que se preveía que, sin un recorte significativo de los gastos, el distrito acabaría agotando sus reservas, mientras que los gastos superarían los ingresos al final del año fiscal 2026. El distrito ha evitado ese destino recortando servicios y aumentando el tamaño de las clases, pero sigue sin poder equilibrar su presupuesto sin recurrir a las reservas y otros fondos puntuales.

El memorándum de 2022 no prescribía el cierre de escuelas, pero sí presentaba un análisis que mostraba que el aumento de la matriculación por sí solo no podía superar las ineficiencias estructurales del distrito derivadas del funcionamiento de muchas escuelas con pocas matriculaciones. En el momento del análisis, Anoka-Hennepin gestionaba 37 edificios escolares y matriculaba a unos 37 000 estudiantes. Minneapolis gestionaba 61 edificios y matriculaba a unos 29 000 estudiantes. Minneapolis tenía aproximadamente la mitad de alumnos por edificio que Anoka-Hennepin.

La junta discutió públicamente por primera vez la reducción del número de escuelas en marzo de 2023, cuando la entonces presidenta de la junta, Sharon El-Amin, pidió a Rochelle Cox, la entonces superintendente interina, que elaborara un borrador de plan para la «transformación escolar». Ni Cox ni la junta tomaron medidas.

Dos meses antes de que la actual superintendente, la Dra. Lisa Sayles-Adams, comenzara a trabajar en el distrito a principios de 2024, la Junta Escolar aprobó una «resolución de transformación» que ordenaba al distrito hacer un recuento del espacio físico, pero no llegó a establecer un calendario para el cierre de escuelas.

Sayle-Adams prometió abordar el «ajuste del tamaño» del distrito tras aprobar un presupuesto en junio de 2024, porque, según dijo, la comunidad le pidió que abordara la cuestión.

Las escuelas con baja matriculación requieren más financiación por alumno para el personal del centro

El distrito se enfrenta al aumento de los costes y a la gestión de un número significativo de edificios pequeños, así como de edificios que funcionan por debajo de su capacidad. Dado el aumento de los costes fijos de funcionamiento de estos edificios, queda menos dinero para todo lo demás, desde la reducción del tamaño de las clases hasta el salario de los profesores y los programas que suelen encontrarse en la mayoría de los distritos escolares, como idiomas, arte, música y atletismo.

En todo el distrito, a medida que ha disminuido la matrícula a nivel de los edificios, los estudiantes han perdido el acceso a servicios como el apoyo académico si tienen dificultades; el personal para abordar el comportamiento de los estudiantes; y los enlaces con la comunidad para ayudar a los padres a conectarse con las escuelas. Las escuelas primarias pequeñas tienen dificultades para financiar puestos a tiempo completo para asignaturas optativas como arte, música y gimnasia, mientras que contratar personal a tiempo parcial para estos puestos es un reto. Algunos estudiantes de primaria se han quedado sin estas asignaturas optativas, o solo tienen música o arte durante parte del año escolar.

La disminución de la matrícula en las escuelas secundarias y preparatorias ha supuesto una reducción de las opciones optativas, como idiomas extranjeros, danza, teatro y orquesta, así como de las actividades extracurriculares. Los estudiantes también pierden el acceso a cursos avanzados, como las clases de AP o IB, cuando hay muy pocos estudiantes en la escuela que quieran matricularse. Muchas de las escuelas secundarias del distrito comparten ahora equipos deportivos porque las escuelas individuales carecen de suficientes estudiantes y fondos para mantener un programa deportivo sólido.

La disminución de los servicios lleva a algunas familias a buscar escuelas fuera del distrito que ofrezcan los servicios y programas que desean, lo que agrava la disminución de la matrícula.

La disminución de la matriculación se ve mitigada por los estudiantes recién llegados al país

Las escuelas públicas de Minneapolis perdieron alrededor del 15 % de su matriculación a raíz de la pandemia de COVID-19, debido a una combinación de factores, entre los que se incluyen la implementación de un controvertido plan para redefinir los límites escolares y el cierre de sus escuelas durante más tiempo que cualquier otro distrito de Minnesota durante la pandemia, a lo que siguió en marzo de 2022 una huelga de educadores de tres semanas.

El distrito ha experimentado un pequeño aumento de la matriculación tanto el año pasado como este año. Aunque el distrito no realiza un seguimiento del estatus migratorio de los estudiantes, el aumento se ha atribuido casi en su totalidad a los estudiantes recién llegados a Estados Unidos desde Centroamérica. Desde el año escolar 2021-22, los estudiantes que aprenden inglés han aumentado del 17 % de los estudiantes del distrito al 23 % en el año escolar 2024-25, según datos del Departamento de Educación de Minnesota.

Este año, el distrito prevé gastar al menos 17 millones de dólares más en servicios para estudiantes que están aprendiendo inglés de lo que recibe en fondos estatales y federales. Aunque la Asamblea Legislativa aumentó las ayudas estatales para los estudiantes que están aprendiendo inglés durante la sesión legislativa de 2023, la financiación del distrito es insuficiente para cubrir el coste de los servicios intensivos que necesitan los estudiantes con los niveles más bajos de dominio del inglés.

Muchos de los estudiantes recién llegados también carecen de vivienda, lo que ha provocado un aumento de los costes para el distrito por el transporte de los estudiantes desde los refugios situados fuera de los límites del distrito, tal y como exige la ley federal McKinney-Vento. El estado ha comenzado a pagar el coste de este transporte en virtud de una ley aprobada en 2023.

No está claro si los cambios en la política federal de inmigración afectarán a la capacidad del distrito para seguir contando con los recién llegados para estabilizar o aumentar la matriculación en el futuro.

Se prevé que la matriculación disminuya en el futuro, lo que limitará la financiación del distrito

Hazel Reinhardt, demógrafa contratada por el distrito, afirma que es probable que la matriculación siga disminuyendo en los próximos años debido a la bajada de la natalidad, al menor número de familias que deciden criar a sus hijos en la ciudad y a las leyes favorables del estado en materia de escuelas concertadas y matriculación abierta, que permiten a los padres enviar a sus hijos a St. Paul o a escuelas suburbanas.

Reinhardt dijo a la junta en junio que, una vez que los padres se marchan a escuelas concertadas y privadas o a opciones de matrícula abierta, «muy pocos» distritos son capaces de recuperarlos.

La mayor parte de la financiación del distrito se basa en la matriculación, por lo que la disminución de la misma ha provocado una crisis fiscal cada vez mayor. El aumento de los costes de mano de obra y servicios ha superado el incremento de la financiación estatal y local.

El distrito sigue recortando servicios, aumentando el tamaño de las clases y recurriendo a sus menguantes fondos de reserva para equilibrar su presupuesto anual. Se prevé que el distrito utilice 25 millones de dólares de sus reservas este curso escolar, tras haber utilizado 85 millones el curso pasado.

Los problemas de matriculación del distrito y las dificultades financieras relacionadas no son exclusivos de Minneapolis, ya que grandes distritos urbanos como Oakland, San Francisco, Denver, Seattle y Portland se enfrentan a retos similares. Denver y Oakland han cerrado un pequeño número de escuelas en los últimos años, pero no lo suficiente como para estabilizar las finanzas del distrito. Y las juntas escolares de Seattle y San Francisco han abandonado los planes de cierre tras una importante presión pública, lo que ha dejado a ambos distritos con un déficit presupuestario creciente.