10 cosas que hay que saber sobre las deportaciones del ICE y los hmong de Minnesota

Por: Alberto Villafan, Sahan Journal/MPR

La aplicación de las leyes de inmigración se ha intensificado desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero. Desde junio, más de 15 hmong de Minnesota han sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre ellos se encontraban numerosos hombres que habían sido condenados por delitos cometidos hace dos o tres décadas. Varias personas fueron deportadas a Laos poco después.

A medida que más miembros de la comunidad hmong de Minnesota se enfrentan a amenazas de inmigración, Sahan Journal organizó una conversación en directo en Instagram para hablar de los acontecimientos recientes y ayudar a los habitantes de Minnesota a comprender el alcance y el impacto de la aplicación de las leyes de inmigración. Además, Sahan invitó a los miembros de la comunidad a enviar sus preguntas por escrito. Los panelistas:

Mai Neng Moua, abogada gerente del bufete Mai N. Moua Law Office, especializada en derecho de inmigración.

Katelyn Vue, reportera de inmigración de Sahan Journal, que ha cubierto la aplicación de la ley federal de inmigración desde el otoño de 2024.

Aquí hay diez conclusiones de esa transmisión en vivo.

¿Quiénes están siendo deportados y a dónde los envían?

Al menos 15 habitantes de Minnesota de etnia hmong han sido detenidos desde junio, y cinco de ellos fueron posteriormente deportados de Estados Unidos a Laos. En el pasado, Laos se ha negado a recibir a los deportados. Pero la nueva presión de la administración Trump ha empujado a Laos a empezar a aceptar más refugiados y a expedir documentos de viaje.

¿Es habitual que se deporte a personas de etnia hmong?

Las deportaciones de personas de etnia hmong han sido poco frecuentes en Minnesota. «No existe un acuerdo formal de repatriación con Laos, por lo que, durante muchos, muchos años, esto no es algo que veamos en la comunidad hmong», afirma Mai Neng Moua, abogado gerente del bufete Mai N. Moua Law Office.

¿Son los refugiados hmong ciudadanos laosianos?

Muchos hmong de Minnesota son ciudadanos estadounidenses, ya que han nacido en Estados Unidos o se han naturalizado aquí. Pero a pesar de ser una minoría étnica apátrida dentro de Laos, los hmong de Minnesota que no se han naturalizado son considerados por Estados Unidos como ciudadanos laosianos si han nacido o se han criado en Laos, o si sus padres son originarios de ese país. «Siempre que el Gobierno laosiano esté dispuesto a expedir documentos de viaje, serán deportados a Laos», añade Moua.

¿Pueden los hmong de Minnesota recibir indultos por delitos cometidos hace décadas?

Los defensores de los inmigrantes de Minnesota han presionado al gobernador Tim Walz para que conceda más indultos que podrían ayudar a los inmigrantes cuyos antecedentes penales aumentan la probabilidad de ser deportados. Pero Moua señala que no todo el mundo se beneficiaría de esa política. Un indulto de Walz o del fiscal general Keith Ellison no podría aplicarse a los delitos federales cometidos por inmigrantes, como la posesión de sustancias controladas, el abuso doméstico o las infracciones relacionadas con armas de fuego.

¿Qué le sucede a una persona después de ser detenida por el ICE?

Después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detienen a una persona, puede ser difícil para sus familiares y amigos localizar su paradero. Los expertos legales y los familiares suelen utilizar un sitio web de localización del ICE, pero no siempre está actualizado, ya que los detenidos son trasladados de un centro de detención a otro. La reportera de Sahan Kateyn Vue señala que las familias no siempre tienen la oportunidad de despedirse de sus seres queridos antes de que sean expulsados del país.

¿No son los refugiados una clase protegida?

Ser refugiado, explica Moua, no garantiza inmediatamente a una persona la residencia permanente o la protección migratoria a largo plazo. Aunque los refugiados hmong pueden haber llegado a Estados Unidos en circunstancias únicas, su estatus de residencia no está garantizado a menos que hayan solicitado la residencia permanente o la ciudadanía.

¿Por qué los hmong de Minnesota no solicitan la ciudadanía?

Los refugiados hmong que solicitan la ciudadanía estadounidense se enfrentan a una amenaza diferente: el peligro de que el Gobierno deniegue su solicitud, lo que podría dar lugar a su expulsión de Estados Unidos.

¿Es difícil solicitar la ciudadanía?

Las nuevas normas del proceso de ciudadanía han aumentado las dificultades para solicitarla. Según Vue, se han añadido 28 nuevas preguntas a la lista de 100 preguntas que los posibles ciudadanos deben memorizar para aprobar el examen de naturalización. Anteriormente, los solicitantes tenían que responder correctamente a 6 de 10 preguntas seleccionadas al azar; ahora deben responder a 12 de 20 para aprobar.

¿Qué cambios se han introducido en el proceso de naturalización?

Además, los solicitantes deben demostrar «buena conducta moral». Vue cree que ahora «los funcionarios del USCIS tienen instrucciones de aplicar un estándar más alto para evaluar la conducta moral».

¿Pueden los deportados regresar a los Estados Unidos?

Según Moua, tras ser deportados, los deportados se enfrentan a dificultades extremadamente grandes para volver legalmente a los Estados Unidos. Es probable que los deportados tengan algún tipo de antecedentes penales. Esto probablemente les impida obtener una exención para volver a entrar en los Estados Unidos. «No puedo imaginar que el Gobierno acepte que alguien vuelva a los Estados Unidos para visitar a su familia cuando ha vivido aquí casi toda su vida», observa.