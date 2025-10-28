«Ahora esta es nuestra misión para siempre»: el padre de una superviviente de Anunciación impulsa el cambio

POR: Nina Moini y Aleesa Kuznetsov-MPR

Es un club del que ningún padre quiere formar parte: el de los padres de los supervivientes de un tiroteo en una escuela. Cientos de padres de la Iglesia y Escuela Católica Anunciación se enfrentan a esa realidad.

El lunes se cumplen dos meses desde que un hombre armado abrió fuego, matando a dos niños e hiriendo a otros 28. Y en ese tiempo, los padres se han reunido para llorar su pérdida, sanar y «ponerse en marcha».

Iván Ayala tiene tres hijos que asisten a Anunciación. Su hijo de preescolar y su hijo de jardín de infancia no estaban en la iglesia en el momento del tiroteo. Pero su hijo de 7 años sí estaba allí. Resultó herido por los escombros.

Ayala se sentó a conversar con la presentadora de Minnesota Now, Nina Moini, sobre cómo su familia se ha ido recuperando y cómo él y otros padres se están movilizando para pedir un cambio.

¿Cómo está tu hijo?

Los tres hijos de Iván Ayala posan para una foto el primer día de colegio en la iglesia y colegio católicos Anunciación. El tercer día de colegio se produjo un tiroteo masivo. Cortesía de Iván Ayala

Aproximadamente dos semanas después de la tragedia, celebraron una misa solo para las familias. Le dijimos a nuestro hijo que íbamos a ir todos. En cuanto lo oyó, se derrumbó y empezó a llorar. En sus ojos se reflejaba un miedo que decía: «No quiero volver a ir nunca más a misa».

Por suerte, nos enteramos de que algunos de los jugadores del Minnesota Wild iban a estar allí. Así que le dijimos: «Bueno, después de la misa vendrán los jugadores del Wild». Eso le ayudó a aguantar toda la misa.

A día de hoy, sigue estando muy alerta con todo. Si ve a gente, pregunta:

«¿Quiénes son? ¿Por qué van vestidos así?».

Los ruidos fuertes son un gran problema. Si su hermana da un portazo a su cajón arriba y él lo oye, pregunta: «¿Qué ha sido eso?». Inmediatamente. Está muy alerta.

Hasta el día de hoy, se despierta todas las noches en mitad de la noche. Vuelve a dormirse, pero viene a nuestra habitación todos los días. Antes no era así.

Todavía tiene un fragmento detrás de la oreja de lo que pasó. Es muy pequeño, pero es, ya sabes, un recordatorio y un símbolo de lo que ocurrió.

Usted trabaja como terapeuta.

¿Qué opina sobre la reforma de la salud mental y el control de armas?

En cuanto a la salud mental, para mí, en la escuela, es necesario sentir que se pertenece a algo. Y cuando estás aislado, delante del ordenador, envenenando tu cerebro con esos mensajes terribles, ¿qué estamos haciendo por esas personas que empiezan a sentirse perdidas y necesitan apoyo y orientación?

Pensemos en invertir más dinero para que los niños sientan que pertenecen a algo, que tienen amigos, que tienen un lugar al que acudir, que no están aislados.

Y luego, la otra parte es asegurarnos de que supervisamos estos medios de comunicación a los que se puede acceder muy fácilmente.

¿Qué vamos a hacer para que la gente rinda cuentas en ese sentido?

Las AR-15 no sirven para ningún otro propósito. Ni siquiera son para cazar. El propósito de esa herramienta es, en esencia, matar cosas, matarlas rápidamente y matarlas en grandes cantidades.

Y luego vamos y hablamos de esto en un foro público con políticos, y lo normalizamos, como si fuera «bueno, eso es parte de la vida». Y eso me parece extraño. No es una forma saludable de pensar sobre algo así.

Me encantan los coches. Me encantaría conducir un coche de Fórmula 1 por la I-35 o la I-94, pisar el acelerador y alcanzar los 320 km/h. Sería increíble. Y todo el mundo diría: «No puedes hacer eso. Ese coche está pensado para un circuito de carreras».

Nadie te va a quitar tu monovolumen, nadie te va a quitar tu descapotable. Nadie te va a quitar tu Harley. Solo te dicen que no puedes tener un coche de Fórmula 1. Es más coche del que nadie necesita en una autopista. Es similar a esta arma, ¿verdad? Nadie te dice que no puedes ir a cazar patos ni nada por el estilo. No hay razón para ello en nuestra sociedad.

¿Qué tipo de conversaciones está teniendo con otros padres de Anunciación?

Para los padres de la comunidad, estos cientos de padres, esta es ahora nuestra misión para siempre. Yo diría que se trata más bien de unirnos con un plan global. No puedo hablar mucho sobre eso, pero habrá más información al respecto.

Queremos algo que sea eficaz. No queremos solo temas de conversación. Queremos asegurarnos de que se produzca el cambio. Y no importa si ocurre el año que viene, en la próxima legislatura, ni si ocurre dentro de cinco, diez o veinte años. Seguiremos haciéndolo hasta el día de mi muerte.

¿Está satisfecha con las reacciones de los legisladores? ¿Se siente vista y escuchada en este momento?

Creo que sin duda nos ven y nos escuchan, pero no estoy satisfecha. Creo que hay que hacer algo. Todo el mundo quiere expresarte sus preocupaciones, y quieren llorar contigo y todo eso, y decirte lo triste que fue. Pero luego, en la parte de la acción, ahí es donde se detiene todo.

Y no todos ellos. Algunos políticos quieren cambiar las cosas. Otros, no se mueven de ahí.

A medida que pasa el tiempo, ¿cómo puede la gente seguir apoyándolos?

Creo que hay que seguir escribiendo y llamando, y no dejar que esto se convierta en una noticia de la semana pasada.

Por mucho que queramos que esto no vuelva a suceder, sabemos que volverá a suceder. Es solo cuestión de tiempo y eso es horrible. Sigan haciendo esas peticiones hasta que esto deje de suceder.

Todo el mundo debería ser responsable. Y después de que esto sucediera, sentí cierta culpa. Creo que ese fue el problema inmediato, era como si no estuviera haciendo lo suficiente, porque, egoístamente, era como si estuviera haciendo otras cosas.

Y nunca hubiera pensado que esto nos iba a pasar a nosotros, especialmente en un lugar como Anunciación. Y creo que eso es lo que dice todo el mundo. Y la cuestión es que, sí, no te va a pasar hasta que te pasa. Y entonces me quedé con la idea de que debería haber hecho más desde el principio.