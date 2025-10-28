El USDA no barajar fondos para extender SNAP durante el cierre, en un cambio radical con respecto al plan anterior

Por: Shauneen Miranda y Ariana Figueroa-MN Reformer

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo en un memorando el viernes que el fondo de contingencia de la agencia no se puede utilizar legalmente para proporcionar beneficios de asistencia alimentaria a más de 42 millones de personas en noviembre, mientras se prolonga el cierre del gobierno.

La posición es una reversión de la postura anterior del departamento, según una copia eliminada desde entonces del plan de cierre del USDA del 30 de septiembre que decía que el departamento usaría su fondo de contingencia de varios años para continuar pagando los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, durante el cierre en curso.

SNAP tiene alrededor de $ 6 mil millones en el fondo de contingencia, menos de los aproximadamente $ 9 mil millones necesarios para cubrir un mes completo del programa, lo que pone en peligro los beneficios de noviembre.

Debido a un estancamiento en el Congreso sobre un proyecto de ley de gastos provisionales, el gobierno cerró el 1 de octubre sin que se promulgaran nuevos fondos de SNAP.

El memorando, que fue reportado por primera vez por Axios el viernes, decía que los estados no serían reembolsados si usan sus propios fondos para cubrir el costo de los beneficios.

“No existe ninguna disposición o asignación bajo la ley actual para que los estados cubran el costo de los beneficios y sean reembolsados”, dice el memorando, al tiempo que señala que “la mejor manera de que SNAP continúe es que termine el cierre”.

Discrepancia con el plan de apagado

El memorando también dice que el fondo de contingencia está destinado a desastres naturales y emergencias similares, no a la falta de asignaciones.

Pero el plan de contingencia del USDA del 30 de septiembre contradice eso y parece dar luz verde al uso del fondo de contingencia de SNAP durante un lapso en la financiación.

“La intención del Congreso es evidente de que las operaciones de SNAP deben continuar, ya que el programa ha recibido fondos de contingencia de varios años que se pueden usar para gastos administrativos estatales para garantizar que el estado también pueda continuar las operaciones durante un cierre del gobierno federal”, según el plan. “Estos fondos de contingencia de varios años también están disponibles para financiar los beneficios de los participantes en caso de que ocurra un lapso a mediados del año fiscal”.

El plan de contingencia del USDA ya no está en línea, pero se puede acceder a él a través de un archivo de Internet.

Después de proporcionar el memorando a States Newsroom el viernes por la tarde, el USDA no respondió de inmediato a una consulta de seguimiento sobre la discrepancia entre el memorando del viernes y su plan de contingencia.

En el memorando, el USDA dijo que transferir dinero a SNAP de otras fuentes “eliminaría los fondos para comidas escolares y fórmula infantil”.

La agencia dijo que ha barajado fondos para cubrir varios programas de nutrición durante el cierre, incluido el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, o WIC, así como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, el Programa de Desayunos Escolares y el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos.

Los demócratas piden a Rollins que aproveche los fondos

La secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, dijo la semana pasada que el gobierno se quedaría sin fondos para entregar los beneficios de SNAP de noviembre como resultado del cierre en curso.

El viernes por la mañana, los demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU., como casi todos sus homólogos del Senado y el presidente republicano del Comité de Asignaciones del Senado, instaron a Rollins no solo a usar el fondo de contingencia, sino también a reprogramar otro dinero para cubrir un déficit de $ 3 mil millones.

“Los estadounidenses de todas las edades sentirían un posible lapso en los beneficios y afectaría a todos los rincones y distritos del Congreso del país”, según la carta de más de 200 demócratas de la Cámara de Representantes.

En una carta separada, 46 demócratas del Senado enviaron a Rollins el miércoles, expresando su preocupación de que el USDA les dijo a los estados que pospusieran el envío de los beneficios de SNAP para que se procesaran en noviembre.

“Nos perturbó profundamente escuchar que el USDA ha dado instrucciones a los estados para que dejen de procesar los beneficios de SNAP para noviembre y nos sorprendieron sus comentarios recientes de que el programa ‘se quedará sin dinero en dos semanas'”, según la carta. “De hecho, el USDA tiene varias herramientas disponibles que permitirían que los beneficios de SNAP se paguen hasta fines de noviembre o cerca de ellos”.

La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, la republicana Susan Collins de Maine, también instó a Rollins en una carta del jueves a “considerar todas las opciones disponibles de acuerdo con la ley federal para garantizar que esta asistencia nutricional vital continúe, incluido el uso de fondos de contingencia y la viabilidad de pagos parciales o cualquier autoridad de transferencia que pueda tener”.

Los beneficios podrían ser lentos incluso si se llega a un acuerdo

La agencia les ha dicho a los estados que pospongan la presentación de solicitudes de beneficios de SNAP a los centros de procesamiento. Los bancos de alimentos y las despensas ya se están preparando para el aumento de la necesidad, incluso en Iowa, donde más de 270,000 habitantes de Iowa dependen de SNAP cada mes.

Sin embargo, incluso si el Congreso llegara inmediatamente a un acuerdo para poner fin al cierre, el tiempo necesario para procesar los pagos y ponerlos a disposición de los beneficiarios significa que los beneficios de SNAP probablemente se retrasarían. Los funcionarios estatales han advertido a los beneficiarios de SNAP sobre la posibilidad de retrasos.

En Virginia Occidental, los funcionarios dijeron que se esperan retrasos y les dijeron a los residentes que busquen ayuda en las despensas de alimentos locales. Aproximadamente 1 de cada 6 residentes de Virginia Occidental depende de SNAP cada mes.

Requisito legal citado

Sharon Parrott, funcionaria de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca durante la administración Obama que ahora dirige un grupo de expertos de izquierda, dijo en un comunicado el jueves que el USDA está legalmente obligado a usar sus fondos de contingencia de SNAP.

Parrott, presidente del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, dijo que el fondo de contingencia de varios años es “miles de millones de dólares que el Congreso proporcionó para su uso cuando los fondos de SNAP son inadecuados y que permanecen disponibles durante el cierre, para financiar los beneficios de noviembre para 1 de cada 8 estadounidenses que necesitan SNAP para pagar su factura de comestibles”.

Parrott dijo que la administración Trump podría usar su autoridad de transferencia legal, tal como lo hizo con los fondos de WIC, para “complementar las reservas de contingencia, que por sí solas no son suficientes para financiar todos los beneficios de las familias”.