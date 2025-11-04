Las expulsiones desde el interior de EE. UU. superan a las deportaciones fronterizas por primera vez desde 2014

Por: Tim Henderson-MN Reformer

La administración Trump prevé ahora un total de 600 000 deportaciones en 2025, menos que en el último año fiscal de la administración Biden, ya que la disminución de los cruces fronterizos compensa el efecto del aumento de las deportaciones en otros lugares, según un informe publicado el 30 de octubre por el Migration Policy Institute, un grupo de expertos no partidista.

El informe señala que los funcionarios estatales y locales no tienen información sobre las deportaciones, independientemente de si apoyan o no la agenda de expulsiones masivas de la administración.

Según el informe, en el año fiscal 2024 bajo la administración Biden se produjeron un total de 685 000 deportaciones, frente a las 600 000 previstas por la administración Trump para este año natural.

Durante el año fiscal 2025, que finalizó en septiembre, se produjeron alrededor de 340 000 deportaciones, según las estimaciones del informe, incluyendo tanto las órdenes de expulsión como las personas que optaron por poner fin a su detención con la salida voluntaria. La administración Trump ha previsto 600 000 deportaciones para este año natural, muy por debajo del objetivo inicial de 1 millón.

La migración no autorizada en la frontera «se redujo drásticamente» de 2,1 millones a 444 000 encuentros fronterizos en el último año fiscal. Los migrantes también volvieron a un patrón anterior: las personas que cruzaban la frontera eran en su mayoría hombres solteros de México y niños de América Central, tras un anterior aumento de los cruces fronterizos de personas de todo el mundo, según el informe.

Al mismo tiempo, las noticias indican que miles de migrantes que se dirigían a la frontera de Estados Unidos han dado media vuelta y han regresado a través de la selva panameña para llegar de nuevo a Sudamérica.

El menor nivel de actividad fronteriza ha permitido a las autoridades estadounidenses enviar agentes de la patrulla fronteriza a ciudades como Los Ángeles y Chicago, según el informe del Instituto de Política Migratoria.

«La fuerte disminución de las llegadas no autorizadas a la frontera y el retorno a nacionalidades que son más fáciles de repatriar debido a los acuerdos de repatriación existentes ha permitido a la administración centrar su atención en la aplicación de la ley de inmigración en el interior de Estados Unidos», afirma el informe.

Por primera vez desde al menos 2014, las deportaciones desde el interior de Estados Unidos superaron en número a las detenciones en la frontera.

El informe señala que la administración no ha actualizado muchas estadísticas que ayudarían a mostrar las tendencias.

«Cada vez es más complicado hacer un seguimiento de los resultados, ya que solo se han hecho públicas estadísticas selectivas», afirma el informe.

«Volver a informar periódicamente sobre datos detallados relativos a la aplicación de la ley de inmigración en las distintas agencias de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no solo mejoraría la comprensión del público sobre las actividades actuales de aplicación de la ley de inmigración, sino que también informaría a las partes interesadas estatales y locales que desean colaborar o que se ven afectadas por la aplicación de la ley», afirma.