La presidencia de Trump, basada en decretos, se enfrenta a un bloqueo legislativo

Por Jeff Zeleny y Kevin Liptak, CNN

Los legados presidenciales se construyen con leyes, no con decretos: una lección del primer mandato de Donald Trump que ahora presenta una prueba apremiante para su segundo.

Durante años, Trump ha recurrido a la fuerza bruta para presionar a los republicanos a hacer lo que él quería. En general, ha funcionado: el partido se alineó hace tiempo, dejando a los escépticos abandonados. Sin embargo, incluso con un Partido Republicano ahora alineado casi por completo con él, Trump sigue descubriendo que el poder de su púlpito tiene límites, incluso con el destino de casi toda su agenda nacional en juego.

El presidente visitó el Capitolio este martes por la mañana con la esperanza de convencer a los republicanos reticentes de que se alinearan con su “gran” y hermoso proyecto de ley presupuestaria, pero muchos escépticos seguían sin convencerse después de una reunión de una hora que Trump describió como una “concentración de ánimo”.

De hecho, las divisiones entre las facciones moderadas y ultraconservadoras del partido solo parecieron profundizarse, sin una vía clara hacia el éxito para un proyecto de ley que podría definir el legado de Trump.

“No creo que haya convencido a suficiente gente de que el proyecto de ley es adecuado tal como está”, declaró posteriormente el representante de Maryland, Andy Harris, presidente del Caucus de Libertad de la Cámara de Representantes. El grupo ultraconservador de Harris ha presionado para que se implementen recortes de gastos más profundos, en particular a Medicaid, como forma de contrarrestar la expansión del déficit federal que implica el proyecto de ley.

Los funcionarios de la Casa Blanca creen que la aprobación del proyecto de ley es vital para que Trump cumpla sus promesas de campaña de reforzar la seguridad fronteriza, extender los recortes de impuestos de su primer mandato y eliminar los impuestos sobre las propinas, las horas extras y la Seguridad Social. Tanto asesores como legisladores creen que tienen un margen de maniobra limitado para el éxito antes de las elecciones intermedias del próximo año.

Con la economía sumida en la incertidumbre debido a la guerra comercial de Trump, el paquete representa lo que los funcionarios de la Casa Blanca consideran su mejor oportunidad para impulsar el crecimiento y mejorar la percepción de los estadounidenses sobre la situación financiera del país. La reciente decisión de Moody’s de rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos no hace más que acentuar la urgencia de la legislación.

El mensaje de Trump antes de la sesión a puerta cerrada de este martes no fue especialmente sutil. Los republicanos que se opongan a su proyecto de ley “dejarían de ser republicanos por mucho tiempo más”, dijo a su llegada al Capitolio. “Serían derrotados rapidísimo”. Incluso criticó varias veces al representante Thomas Massie, quien ha prometido oponerse al proyecto de ley, antes y durante la reunión republicana.

Pero ni siquiera la amenaza de una primaria fue suficiente para convencer a quienes se resistían.

“Son matemáticas, eso es lo que son”, dijo Massie. “Si esta votación se basara en la intuición o en la simpatía del presidente, podría votar a favor. Pero no es así. No para mí. Hay consecuencias reales”.

A cuatro meses de su mandato, Trump ha firmado cientos de decretos y ha puesto a prueba repetidamente los límites de su autoridad presidencial. Pero solo ha promulgado un puñado de proyectos de ley, y solo dos de ellos ameritaron importantes ceremonias de firma en la Casa Blanca. Uno de ellos, una medida que firmó el lunes para combatir la pornografía vengativa, fue aprobado con un abrumador apoyo bipartidista.

El proyecto de ley que intentó presentar en el Capitolio este martes es completamente distinto, con un futuro mucho más incierto. Los republicanos deben aprobarlo siguiendo las líneas de su partido y no pueden permitirse perder más de dos votaciones en la Cámara, suponiendo que no haya ausencias. Actualmente, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, no cuenta con el apoyo necesario.

Y negociar en cualquier dirección corre el riesgo de distanciarse aún más de la otra parte: mientras los conservadores buscan recortes más profundos, los moderados se preocupan por la política de retirar la cobertura médica a los estadounidenses vulnerables. Otros quieren una mayor deducción de los impuestos estatales y locales, algo que Trump apoyó en su momento antes de dejar claro este martes que no quería que las llamadas disposiciones SALT retrasaran su preciado proyecto de ley.

“Dejen de hablar de SALT”, citó un republicano a Trump durante la reunión. “No pidan más”. Para un presidente deseoso de dejar una huella más permanente que los decretos, que un sucesor puede revocar rápidamente, la batalla por su presupuesto se ha convertido en su prueba más difícil hasta la fecha: exponer las profundas divisiones en el Gobierno controlado por el Partido Republicano.

No son necesariamente divisiones que el presidente haya estado ansioso por reparar. Desde su perspectiva, el proyecto de ley ya contiene todo lo que prometió como candidato. El debate subsiguiente entre los republicanos sobre los déficits explosivos o los recortes a Medicaid es una consecuencia de sus promesas de campaña, pero no es en sí algo que el presidente se hubiera comprometido a resolver.

Y aunque Trump se declaró el mayor “halcón fiscal” de todos antes de la reunión de este martes, también parece receloso de convertirse en la cara visible de los profundos recortes a los programas gubernamentales de salud o asistencia alimentaria. Este martes, les dijo a los republicanos que no se metieran con Medicaid como parte del regateo para que el proyecto de ley se aprobara.

Para Trump, la imagen de marca es clave. Al agrupar toda su agenda nacional en una sola ley bajo el título “One Big Beautiful Bill Act”, el presidente estaba apostando casi todo a una sola carta. Y el fracaso no es una opción para la Casa Blanca.

A pesar de todos los viajes recientes de Trump, incluyendo uno a Medio Oriente la semana pasada donde recibió una opulenta bienvenida y anunció acuerdos en tres capitales del Golfo, su visita a la avenida Pensilvania este martes podría ser su viaje más importante.

“Hay gente que quiere un par de cosas que quizá no me gusten o que no van a conseguir”, dijo Trump, enviando un mensaje a sus compañeros republicanos: que obstaculizar el proyecto de ley no sería permitido ni perdonado.

Uno de los mayores logros legislativos de su primera etapa en el cargo fue la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, promulgada por Trump el 22 de diciembre de 2017. Fue un regalo de Navidad adelantado que puso fin a un primer año difícil en el cargo.

Y tenía una fecha de vencimiento próxima.

Con la llegada del verano, Trump se encuentra en un momento crítico de su presidencia. Desde que asumió el cargo, ha sido muy consciente de que el tiempo apremia. Incluso si los republicanos de la Cámara de Representantes logran superar las objeciones y aprobar el proyecto de ley, se espera que los senadores realicen cambios significativos para obtener la aprobación de la cámara. Eso significaría otra incursión en la fragmentada Cámara, y posiblemente semanas de negociaciones adicionales.

“Él sabe que este año definirá su presidencia”, declaró a CNN un asesor de alto rango de Trump, quien habló bajo condición de anonimato para poder hablar de conversaciones privadas con el presidente. “Esta es la mejor oportunidad para cumplir sus promesas”.