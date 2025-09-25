  • Noticias para la comunidad latina de Minnesota y Estados Unidos
La tortura y asesinato de 3 jóvenes en Buenos Aires transmitido en vivo en redes sociales por narcos que sacude a Argentina 

Por: Felipe Llambías-,BBC News Mundo 

Advertencia: esta información contiene detalles que pueden resultar perturbadores para algunas personas. 

El asesinato y descuartizamiento de tres mujeres jóvenes sacude a Argentina. 

Los cuerpos de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron hallados este miércoles en una casa en la localidad de Florencio Varela, parte del Gran Buenos Aires y a 20 kilómetros al sur de la capital. 

La tortura y el asesinato, ocurridos en la madrugada del sábado, fueron ordenados por un líder narco y transmitidos en vivo por Instagram para un grupo cerrado de 45 personas. 

“El capo del grupo, en esa sesión, dice: ‘Esto le pasa al que me roba droga'”, declaró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, al canal de noticias local TN. 

A una de las víctimas, Lara Gutiérrez, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y parte de una oreja antes de matarla. 

El jefe de esa banda tiene 23 años y es conocido como “Pequeño J” o “Julito”, informó Alonso. 

“El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, agregó el funcionario. 

La policía detuvo a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, que fueron descubiertos limpiando la escena del crimen. 

