Las escuelas públicas de St. Paul se centran en un comienzo seguro y acogedor del año escolar

Por: Elizabeth Shockman-MPR

Al igual que muchos distritos de Minnesota, los responsables de las escuelas públicas de St. Paul enviaron un correo electrónico la semana pasada para informar a los padres de que tenían planes para garantizar la seguridad de los alumnos.

«La seguridad escolar no solo es una de las principales prioridades de nuestro distrito, sino también una de mis prioridades personales», escribió la superintendente Stacie Stanley.

Stanley detalló el plan de operaciones de emergencia de St. Paul, sus herramientas para informar sobre problemas de seguridad y su relación de larga data con el Departamento de Policía de St. Paul.

Durante los últimos años, el segundo distrito más grande del estado ha estado trabajando en un enfoque innovador para prevenir la violencia, uno que es más complejo de lo que podría describir un correo electrónico rápido y tranquilizador.

«Tenemos que adoptar un enfoque por capas para esto», dijo el experto en prevención de la violencia James Densley.

Densley y su colega Jillian Peterson, cofundadores del Proyecto de Prevención de la Violencia con sede en Minnesota, se han asociado con las escuelas públicas de St. Paul para desarrollar un plan integral para detener la violencia antes de que comience. El trabajo cuenta con el apoyo de una subvención federal de tres años.

Densley afirma que son escépticos ante las soluciones simplistas y fáciles para la seguridad escolar que abundan en las redes sociales tras los tiroteos en las escuelas.

«En muchos aspectos de nuestros debates sobre políticas, se nos plantean dilemas de tipo «o esto o lo otro», afirma Densley. «¿Por qué no podemos tenerlo todo? Si al fin y al cabo el objetivo es proteger a los niños, entonces deberíamos dedicar todos los recursos que podamos a ello y construirlo de una manera muy sistemática».

Hace cinco años, después de que un agente de policía de Minneapolis asesinara a George Floyd, la junta escolar de St. Paul votó a favor de prescindir de su equipo de agentes escolares. En su lugar, equipos especialmente formados de enlaces de seguridad escolar patrullan los pasillos.

«Están equipados y entrenados para manejar emergencias de alto nivel, [pero] en realidad, el 98 % de su trabajo consiste simplemente en estar al tanto de lo que ocurre en su edificio, hablar con los niños y conocerlos», dijo Laurie Olson, directora de seguridad y gestión de emergencias del distrito.

La semana antes del inicio del curso, Olson impartió más formación a los enlaces de seguridad.

«Conocen a las familias [de los alumnos]. Saben lo que ocurre en sus vidas», Olson añadió que los alumnos confían en estos adultos «para informarles si ocurre algo en el edificio que les preocupe».

Este es el tipo de comunicación que los expertos del Proyecto de Prevención de la Violencia consideran necesario para mantener la seguridad en las escuelas.

«En todos los tiroteos masivos en escuelas que hemos estudiado, alguien sabía que iban a ocurrir», afirma Jillian Peterson, cofundadora del Proyecto de Prevención de la Violencia. «Normalmente se trataba de un estudiante que se lo había contado a otro. A veces había casos en los que 50 o 60 niños sabían que quizá iba a ocurrir, y nadie se lo contó a un adulto».

La investigación de Densley y Peterson muestra que, en la mayoría de los casos, la violencia en una escuela proviene de un número muy reducido de estudiantes, que tienen un patrón de problemas de comportamiento y cuyos planes de hacer daño a otros son conocidos de antemano por los estudiantes, el personal de la escuela o los padres.

Los enlaces de seguridad, la línea de denuncias y los protocolos de comunicación mejorados de St. Paul están diseñados para evitar que se produzcan actos violentos. La cadena de comunicación incluye reuniones periódicas con miembros del Departamento de Policía de St. Paul.

El sistema que han diseñado Densley, Peterson y los líderes de St. Paul también incluye «equipos CARE» tanto a nivel de distrito como de escuela. Estos equipos multidisciplinarios de personal escolar se reúnen semanalmente para discutir sobre cada estudiante y lo que necesita, como tiempo con un trabajador social o un psicólogo, una reunión con los padres o ayuda académica.

Para Olson, la distinción entre ver a los estudiantes como amenazas y responderles con cuidado es muy importante.

«Un estudiante puede haber sufrido una emergencia familiar traumática», dijo Olson. «Esta es solo una oportunidad para que las personas que se preocupan por los niños se sienten alrededor de una mesa con los estudiantes, con los miembros de la familia, colaborando con los recursos de la comunidad. Si los estudiantes lo necesitan, es una forma de rodear completamente al niño y también a su familia».

Densley dijo que ha visto a profesores explicar a sus colegas que un estudiante con problemas de comportamiento por la mañana no estaba comiendo lo suficiente. El equipo CARE se aseguró de que alguien le diera el desayuno al estudiante cada mañana tan pronto como bajaba del autobús.

«No nos dedicamos a criminalizar a los niños, a castigarlos de forma punitiva. Lo que realmente queremos intentar hacer es adelantarnos a estos problemas antes de que se manifiesten y se conviertan en algo más terrible, y alejar a las personas de ese camino hacia la violencia», dijo Densley.

Los responsables escolares también han interceptado amenazas y situaciones más graves. Densley y Peterson afirman que siguen recopilando datos sobre el funcionamiento del sistema.

«Todavía hay algunos retos. Sigues teniendo limitaciones de recursos», señaló Densley. «Sigues teniendo situaciones en las que hay alumnos con más dificultades en casa y en la comunidad. Pedirle a la escuela que solucione eso es, en cierto modo, una tarea imposible».

Un «sentido de pertenencia»

En la escuela secundaria Highland Park Middle School de St. Paul, el primer día de clase, el trabajo de los coordinadores de seguridad escolar, los equipos CARE y las fuerzas del orden locales se desarrolla entre bastidores.

Cuando los alumnos llegan el martes por la mañana, los responsables de la escuela esperan que se sientan como en casa desde el primer momento.

La bienvenida comenzó la semana pasada, cuando los alumnos de octavo curso, vestidos con camisetas azules a juego, recibieron a los alumnos de sexto curso en las actividades de orientación.

«[Los alumnos] estuvieron al mando todo el día… animando a los alumnos de sexto, diciéndoles cosas como: «¡Bienvenidos a Highland! ¡Habéis llegado al instituto! ¡Estamos aquí!», explicó la directora Hibaq Mohamed.

El día de orientación es el pistoletazo de salida de un año repleto de actividades, como visitas al colegio, grupos de mentores, noches de cine comunitarias y hogueras. Forma parte de un programa llamado W.E.B., acrónimo de «We All Belong» (Todos pertenecemos).

«Simplemente crea, ya sabes, un sentido de conexión entre los alumnos», explicó Mohamed. «Hace que los alumnos sientan que «estoy llegando a un lugar donde hay otras personas con las que realmente puedo conectar y que se parecen a mí»».