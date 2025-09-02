Walz convocará una sesión especial sobre el control de armas y propondrá la prohibición de las armas de asalto

Por: Michelle Griffith-MN Reformer

El gobernador Tim Walz anunció el martes que convocará una sesión especial para que los legisladores de Minnesota voten un paquete de medidas de control de armas, aunque su aprobación parece poco probable en una legislatura muy dividida.

Walz, tras dar la bienvenida a los alumnos de la escuela primaria Deerwood a su primer día de clase en Eagan, afirmó que Minnesota debe tomar medidas tras el tiroteo masivo ocurrido la semana pasada en la iglesia Annunciation Church de Minneapolis, en el que murieron Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10, y otras 21 personas resultaron heridas.

«Si Minnesota deja pasar este momento y decidimos que está bien que los más pequeños no estén seguros en el entorno escolar o en el entorno eclesiástico, entonces deberíamos avergonzarnos», dijo Walz. «Voy a convocar (a los legisladores) de nuevo».

El gobernador dijo que esta semana dará a conocer un paquete de medidas de control de armas que incluirá la prohibición de las armas de asalto.

Walz dijo que tiene previsto convocar una sesión especial incluso si no consigue ningún compromiso por parte de los republicanos para votar a favor de sus medidas de control de armas.

Los republicanos, liderados por la presidenta Lisa Demuth y fuertemente alineados con el movimiento a favor del derecho a portar armas, cuentan con 67 miembros en la Cámara, mientras que los demócratas tienen 66 en sus filas tras el asesinato en junio de la líder del grupo parlamentario Demócrata-Agrario-Laborista, Melissa Hortman.

Walz y los legisladores del DFL esperan que el tiroteo en una iglesia llena de escolares presione a los republicanos para que acepten las nuevas leyes. El 16 de septiembre se celebrará una elección especial para sustituir a Hortman en el distrito 34B, de mayoría demócrata.

La sesión especial obligará a los republicanos a votar sobre el control de armas poco más de un año antes de unas cruciales elecciones de mitad de mandato, en las que se renovarán los 201 escaños legislativos.

«Cuando (los republicanos) hablen con los padres de estos niños y escuchen la opinión pública, tendrán que tomar una decisión. ¿Van a impedir que se celebre un debate honesto? Puede que no lo consigamos allí, pero la idea de que ni siquiera vuelvan para debatir, creo, es insostenible», dijo el gobernador.

La mayoría de los habitantes de Minnesota apoyaron la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad en una encuesta de MinnPost de 2022.

Los demócratas tuvieron el control total de la Legislatura en 2023 y 2024, pero no lograron aprobar una prohibición estatal de las armas de asalto. Sin embargo, sí aprobaron una serie de otras medidas de control de armas. Instituyeron una orden de protección por riesgo extremo, o ley de «bandera roja», que permite a los familiares o a la policía pedir a los jueces que retiren las armas a las personas consideradas un peligro para sí mismas o para otros, y aprobaron requisitos universales de verificación de antecedentes.

Aunque una sesión legislativa especial obligaría a los republicanos a realizar votaciones potencialmente difíciles sobre la regulación de las armas, también les daría la oportunidad de proponer su propia legislación. Aunque solo el gobernador puede convocar una sesión especial de la Legislatura, solo los legisladores tienen el poder de aplazarla.

Los republicanos ya están dando señales de que convocarán una sesión especial sobre cuestiones relacionadas con la guerra cultural, dada la aparente identidad transgénero del tirador de la iglesia Annunciation.

El representante Drew Roach, republicano por Farmington, dijo en un comunicado de prensa que propondrá un proyecto de ley para derogar la prohibición de la terapia de conversión si se convoca a los legisladores a una sesión especial. La ley, aprobada en 2023, prohíbe a los profesionales de la salud mental proporcionar terapias que busquen cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Lisa Demuth, republicana por Cold Spring, dijo en un comunicado que Walz no se ha puesto en contacto con ella para convocar una sesión especial.

«Por muy decepcionante que sea que el gobernador esté haciendo esto de una manera tan abiertamente política, los republicanos de la Cámara de Representantes están dispuestos a proteger a los estudiantes y las escuelas», dijo Demuth. «Espero que podamos mantener una conversación real sobre todos los aspectos de la seguridad, incluyendo cuestiones como la financiación de la seguridad escolar que fue denegada por la trifecta del DFL en 2023 y más fondos para recursos de salud mental que se necesitan desesperadamente, en lugar de vagas demandas de políticas que no han detenido la violencia con armas de fuego en otros estados».

Walz advirtió a los republicanos que mantuvieran una sesión especial centrada en el control de armas.

«Si convocamos una sesión especial y (los republicanos) deciden desviar la atención hacia otra cosa, supongo que los habitantes de Minnesota no estarán muy contentos con ello», afirmó Walz.

El gobernador dijo el martes que está dispuesto a proponer más recursos para la salud mental en su paquete de control de armas, pero que las armas son las culpables de los tiroteos masivos.

«No voy a permitir que nadie intente argumentar que Estados Unidos es único en cuestiones de salud mental o en otras cosas», dijo Walz. «Lo que hace que Estados Unidos sea único en términos de tiroteos es que simplemente tenemos más armas y los tipos equivocados de armas en las calles».

Walz no proporcionó un calendario sobre cuándo tiene previsto convocar a los legisladores para que vuelvan a reunirse, pero es probable que espere al menos hasta que la Cámara vuelva a estar empatada tras las elecciones especiales del 16 de septiembre.