Las cintas de la iglesia Annunciation unen a una comunidad más amplia en duelo

Por: Cari Spencer-MPR

En las manzanas que se extienden desde la iglesia y escuela católica Annunciation, los árboles y las farolas están adornados con cintas azules y verdes. Apenas unos días después del tiroteo, los voluntarios tomaron medidas para envolver literalmente de apoyo a la comunidad en duelo.

Aunque la atención de los medios nacionales se ha desplazado a otros lugares, el impulso en Minneapolis no ha disminuido.

«El objetivo es, tras una tragedia tan inimaginable y desgarradora, ¿cómo podemos superarla con amor?», dijo Sarah Henning, una de las organizadoras de la iniciativa Bows of Love.

Esa mentalidad se ha extendido profundamente en la comunidad del sur de Minneapolis y más allá, con un lugar conmemorativo repleto de flores de vivos colores y diferentes eventos impulsados por la comunidad para la comunidad de Annunciation cada noche. Se han celebrado servicios religiosos y vigilias, eventos de canto no confesionales, desayunos con tortitas y un evento en el que los corredores entregaron ositos de peluche al memorial.

Hasta la semana pasada, Henning dijo que más de 1000 personas habían colaborado con la iniciativa y se habían cortado más de 20 000 lazos de manteles de plástico. Según sus cálculos, eso es suficiente para cubrir aproximadamente 30 millas de árboles y farolas. Dijo que la prioridad es asegurarse de que todas las familias de Annunciation reciban amor.

Henning ha vivido en una comunidad que se vio sacudida por un tiroteo masivo. En 2023, se encontraba en Nashville durante el tiroteo en la escuela Covenant. Dijo que vivía lo suficientemente cerca como para oír a los niños de la escuela jugar fuera durante el recreo cada día.

«Sé que esto nos va a cambiar», afirmó.

Henning dijo que, de cara al futuro, Bows of Love buscará sustitutos más permanentes y sostenibles para las cintas el mes que viene. También están estudiando la posibilidad de asociarse con un artista local para crear obras de arte conmemorativas a partir de las cintas de plástico.

Es un recordatorio para las familias, dice, de lo mucho que esta ciudad las quiere.

«Esta muestra de amor no es una muestra de amor momentánea», dijo.

Parte del apoyo no solo proviene de la exhibición, sino del hecho de estar juntos para hacer algo. En el primer evento voluntario para cortar la cinta, Henning dijo que esperaba que asistieran 50 personas, pero el número se acercó más a las 300.

La oleada de asistencia inesperada se ha producido en otros lugares.

Los organizadores pensaban que 30 personas participarían en una carrera comunitaria el miércoles pasado. La asistencia se disparó hasta más de 200 personas, con corredores del área metropolitana de las Ciudades Gemelas, profesores de escuelas católicas, antiguos alumnos de Annunciation y familiares de niños que resultaron heridos.

Partieron de Fleet Feet, una tienda de running del barrio, y corrieron hasta la iglesia con ositos de peluche para colocarlos en el memorial en honor a Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10, que fallecieron, y a otras víctimas del tiroteo.

John Long, propietario de Fleet Feet, dijo que cientos de personas que han pasado por allí a lo largo de los años tienen vínculos con Annunciation, incluido el personal.

«Es una comunidad muy unida en el sur de Minneapolis. Todos nos preocupamos por los demás», dijo. «Creo que es muy bonito poder hacer algo sencillo y solidario y combinarlo con el running, que es algo en lo que la gente también encuentra mucho consuelo».

«Creo que es precioso ver a todo el mundo unirse y apoyarse mutuamente», dijo Kim Young, organizadora de la carrera.

Ella y sus tres hermanos se graduaron en Annunciation. Se sintió segura durante los ocho años que estuvo allí, y dijo que también debería haber sido así para estos niños.

«Nos necesitamos unos a otros, y las familias y víctimas de Annunciation nos necesitan ahora mismo», dijo. «Esto les demuestra que nuestros corazones están con ellos».

Ese mensaje estaba presente mientras los corredores recorrían las calles alrededor de Annunciation, pasando junto a cintas azules y verdes que ondeaban al viento.