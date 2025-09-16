Las lluvias más intensas provocadas por el cambio climático causan más deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas en Minnesota

Por: Hannah Yang-MPR

Las lluvias más intensas provocadas por el calentamiento climático están acelerando la erosión en muchas partes de Minnesota, lo que provoca deslizamientos de tierra, corrimientos de lodo y desprendimientos de rocas más frecuentes.

Estos deslizamientos pueden causar daños importantes en viviendas, negocios, carreteras y otras infraestructuras, y en ocasiones han resultado mortales.

Los acantilados de arenisca y las laderas del valle del río Minnesota son especialmente vulnerables.

En una reciente tarde de niebla, Luke Arnold, director de obras públicas de North Mankato, conduce su camión municipal por la estrecha carretera de Judson Bottom. La carretera se estrecha entre el río Minnesota a un lado y un imponente acantilado al otro.

Las caídas de rocas son bastante comunes aquí. Arnold dice que el personal municipal limpia las piedras caídas y otros escombros de la carretera cada dos semanas.

La pintoresca carretera es muy popular entre los paseadores de perros y los ciclistas, y le preocupa que algún día alguien resulte herido.

«Bastaría con que se produjera una caída de rocas un poco más grande en el momento en que alguien estuviera pasando por allí», dijo Arnold. «Incluso una caída de rocas relativamente pequeña o la caída de un árbol en el momento justo en que alguien esté paseando a su perro o pasando en bicicleta».

En julio de 2024, una caída de rocas provocada por las fuertes lluvias cubrió partes de Judson Bottom Road y la cerró durante unas semanas. El Ayuntamiento de North Mankato preguntó a los residentes a través de una encuesta en su página web qué hacer con la carretera, e incluso ha considerado cerrarla definitivamente.

Sin embargo, el 62 % de los residentes de la ciudad que respondieron a la encuesta se opusieron al cierre de la carretera e instaron al ayuntamiento a repararla y mantenerla abierta.

En 2019, la carretera sufrió desprendimientos similares y, en ese momento, el ayuntamiento también consideró cerrar Judson Bottom Road de forma permanente, pero finalmente la volvió a abrir.

Arnold afirma que North Mankato está llevando a cabo una investigación geotécnica para comprender mejor el riesgo de deslizamientos de tierra en Judson Bottom Road y Lookout Drive, en el acantilado que se encuentra sobre ella, debido al peligro que suponen para la vida y la propiedad.

El punto de inflexión

En diciembre de 2023, Jack Loso murió en un deslizamiento de tierra. El estudiante de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato, estaba haciendo senderismo en el Parque Estatal Minneopa. Su familia ha demandado al Departamento de Recursos Naturales del estado, alegando que debería haber advertido a los excursionistas de que la zona es propensa a los desprendimientos de rocas.

El DNR se negó a hacer comentarios sobre esta noticia. En 2013, un deslizamiento de tierra también se cobró la vida de dos escolares en un parque ribereño de St. Paul.

Son incidentes como estos los que añaden urgencia al trabajo de los geocientíficos, que estudian zonas como el valle del río Minnesota y otras partes del estado para comprender mejor las causas de las caídas de rocas y los deslizamientos de tierra.

Phil Larson, director de ciencias de la tierra y codirector del laboratorio de sistemas terrestres de la Universidad Estatal de Minnesota en Mankato, y Andrew Wickert, profesor del Laboratorio St. Anthony Falls y del departamento de ciencias de la tierra y medioambientales de la Universidad de Minnesota, están volviendo a cartografiar las zonas donde se han producido deslizamientos de tierra en el valle del río Minnesota.

En un punto de la autopista estatal 68, en julio de 2018 se produjo un gran deslizamiento de tierra que cubrió la carretera y la cerró durante un par de semanas. Wickert afirma que están comprobando si ha habido algún cambio desde entonces.

«Cuando se produjo el deslizamiento, se podía ver la pendiente desnuda en la parte inferior y la pendiente desnuda en la parte superior», explica Wicker. «La parte inferior giró, por lo que se creó un lago, un pequeño lago en el centro, a mitad de la colina, cuando se desprendió».

Ahora, unas enormes redes aseguran las partes más inestables de la ladera para evitar que vuelva a desprenderse. El nuevo crecimiento vegetal está ayudando a mantener el suelo en su sitio y a evitar que se erosione aún más.

Larson afirma que comprender la composición del suelo y cómo se mantiene unido, y qué provoca que falle o se desmorone cuando se satura con grandes cantidades de lluvia, es clave para su investigación.

«Uno de los principales factores que provocan el fallo son estos episodios de precipitaciones de gran magnitud», afirma. «¿Qué se necesita para que esa fuerza cohesiva falle? ¿Cuál es realmente el punto de inflexión que permite que estas laderas fallen?».

Según Larson, comprender esto es fundamental para ayudar a las autoridades locales a entender cuándo pueden volver a producirse desprendimientos en las laderas y cómo minimizar los daños de futuros deslizamientos de tierra o desprendimientos de rocas.

Wickert afirma que proporcionar estos datos también puede implicar a los ciudadanos, a los responsables de la toma de decisiones y a quienes viven en las zonas donde el terreno es especialmente vulnerable, como parte de las estrategias generales de gestión.

«La idea es pasar de ver cómo ocurren un montón de estas cosas, en las que un ingeniero se queda pensando «No sé qué hacer», a no tener que estar confundidos sobre el terreno, sino tener un plan antes de que ocurra nada», afirma. «Y así es como salvamos vidas. Así es como prevenimos los daños».

Para Larson, la investigación es algo personal.

«No queremos que nada ni nadie resulte perjudicado por estos sucesos», afirmó. «Yo vivo en Mankato… Lo que ocurrió en el parque estatal Minneopa fue terriblemente trágico y me afectó profundamente porque se trataba de un estudiante de Mankato, y pensé… Tengo que ponerme manos a la obra y volver a trabajar en este problema. Podemos aportar mucho para comprender cómo funcionan estos sistemas y ayudar a las comunidades a avanzar».