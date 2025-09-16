Bajo presión, algunos inmigrantes están dejando atrás el sueño americano

Por: Tim Henderson-MN Reformer

Un número cada vez mayor de inmigrantes sin estatus legal, incluso algunos que llevan décadas viviendo aquí, están descubriendo que es más fácil buscar oportunidades en otros países que quedarse en Estados Unidos ante la amenaza de ser detenidos y deportados.

«Esto nunca había sucedido antes en nuestro país. Hemos tenido períodos de salida voluntaria, pero no de auto deportaciones bajo presión como esta», dijo Muzaffar Chishti, abogado y experto en políticas del Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington, D.C.

En un informe de junio que Chishti escribió para el instituto, afirmó que la estrategia de «autodeportación» de la Administración Trump es quizás un reconocimiento de que su objetivo de un millón de deportaciones al año «podría ser imposible de alcanzar solo con la aplicación de la ley de inmigración, por muy enérgica que sea».

Las detenciones de inmigrantes disminuyeron en agosto en comparación con julio y no se han acercado al objetivo declarado por la Administración de 3000 al día.

Es difícil documentar cuántos inmigrantes podrían estar optando por marcharse bajo la presión de la administración Trump. Miles de personas han mostrado un nuevo interés en marcharse en las redes sociales, en los tribunales y a través de una nueva aplicación del Gobierno que ofrece un billete de avión y 1000 dólares a quienes no tienen estatus migratorio legal. Los funcionarios de Trump han promocionado la disminución de la población inmigrante este año como una señal de éxito, pero los investigadores afirman que el miedo a responder a las encuestas puede influir en los datos.

Una mujer de 22 años de Oklahoma, traída a Estados Unidos cuando era niña, dijo a Stateline que se marcha a su México natal en un vuelo este mes para empezar una nueva vida.

Vivir en México puede ser difícil, pero la amenaza de ser arrestada y detenida tras la firma de la ley One Big Beautiful Bill Act, que otorga fondos adicionales para la aplicación de la ley de inmigración, fue demasiado para ella.

«Es duro. Dejo atrás toda mi vida aquí, a todos mis conocidos, todo lo que he conocido. Hablo español, pero no muy bien. Mis pensamientos están en inglés. Tengo que readaptarme a todo», afirmó.

«Más que nada, estoy cansada de que aquí me llamen delincuente», dijo la mujer, que pidió no ser identificada por su nombre por temor a que interfirieran en su vuelo.

«En el instituto era líder. Estaba en la banda de música. Tengo un título universitario aquí. No soy una delincuente, y lo que está pasando ahora no está bien», dijo la mujer, que contó que sus padres la trajeron a los 6 años con un visado de turista.

No reunía los requisitos para acogerse al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), porque su familia la llevaba de viaje a México, según explicó, y regresaba con nuevos visados de turista.

«Ahora tengo 22 años y soy indocumentada», dijo, «no puedo hablar de las acciones de mis padres. Sé que hay problemas con la legalidad en eso y que tomaron decisiones que no fueron favorables. Yo era una niña».

En Reddit, un sitio de chat en línea, abundan los debates sobre si aceptar la oferta del gobierno de irse o seguir enfrentando la amenaza de arresto y detención, si no es que la deportación.

«Después de más de 20 años viviendo aquí ilegalmente (me trajeron aquí cuando era un niño pequeño), creo que por fin ha llegado el momento de tirar la toalla. Simplemente, no pertenezco a Estados Unidos ni me quieren aquí», escribió este mes un hombre, que dijo haber nacido en México, en un grupo de chat para expatriados mexicanos.

«He trabajado en la construcción durante gran parte de mi vida adulta, así que tengo algo de dinero ahorrado, pero ninguna carrera profesional», añadió. «Simplemente estoy cansado de no poder hacer nada significativo con mi vida aquí. No puedo sacarme el carné de conducir. No tengo ninguna esperanza de jubilarme cuando sea mayor y ni siquiera puedo conseguir un trabajo de verdad».

La administración Trump está utilizando una «potente combinación de incentivos y sanciones» para animar a los inmigrantes sin estatus legal a marcharse, según el informe del Instituto de Política Migratoria. Las detenciones de alto perfil en lugares de trabajo, domicilios, audiencias judiciales e incluso entrevistas de ciudadanía han «generado un intenso nerviosismo», mientras que las malas condiciones de los centros de detención y la amenaza de ser deportados a países desconocidos crean «un miedo palpable a ser detenidos», afirma el informe.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene una aplicación para teléfonos móviles, llamada CBP Home, que ofrece un billete de avión y 1000 dólares a los «extranjeros ilegales» que deseen marcharse. El departamento declaró a Stateline, en un comunicado atribuido únicamente a un alto funcionario, que «decenas de miles de extranjeros ilegales han utilizado la aplicación CBP Home», pero no proporcionó más detalles.

Miles de personas más han aceptado la salida voluntaria en lugar de luchar en los tribunales de inmigración y arriesgarse a ser arrestadas y detenidas. El Pew Research Center descubrió que la población inmigrante total se redujo de un récord de 53,3 millones en enero a 51,9 millones en junio, aunque el cambio podría deberse en parte a un mayor temor entre los inmigrantes a responder a las encuestas.

Otra señal del creciente interés por abandonar el país es el aumento vertiginoso del número de miembros de un grupo en las redes sociales que ayuda a estas personas a tomar una decisión.

El grupo, Onward, fue fundado por tres beneficiarios del programa DACA que se mudaron al extranjero durante la primera administración Trump. Este año ha recibido 10 000 solicitudes de afiliación, más del triple del interés que había suscitado en sus cuatro años de existencia, según Jason Hong, uno de sus miembros fundadores. Hong nació en Corea del Sur, fue llevado a Estados Unidos cuando era niño, creció en Nueva Jersey y ha optado por vivir en España. Allí es residente legal y tiene la oportunidad de obtener la ciudadanía española. La ciudadanía estadounidense no era una opción bajo el programa DACA.

«Si quiero solicitar la ciudadanía aquí, puedo hacerlo», dijo Hong. «Por el momento, quiero centrarme en ayudar a otras personas que están tomando la misma decisión».

Otra fundadora de Onward, Monsy Hernández, se marchó de Carolina del Sur durante la primera administración Trump en 2017 y se instaló en Alemania.

«Me traumatizó mucho la discriminación que sufrí en Estados Unidos cuando mi madre fue internada en uno de los centros de detención del ICE. Solo quería ir a un lugar donde nadie supiera que era mexicana», dijo Hernández. «Pensé: «Bueno, si estoy en Alemania, estaré muy, muy lejos de esa discriminación»».

La salida masiva de inmigrantes no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, según Chishti, aunque en el siglo XIX se produjo un retorno a gran escala de inmigrantes italianos. En Italia se les conocía como «ritornati»: una oleada de agricultores y trabajadores que llegaron aquí cuando escaseaba el trabajo en su país de origen y que, tras unos años, regresaron a casa con sus ahorros cuando mejoró la situación económica en Italia.

Más recientemente, algunas personas de México regresaron a su país cuando el trabajo se agotó durante la Gran Recesión de 2008.

Pero las salidas actuales bajo la presión y las amenazas del Gobierno de Estados Unidos parecen no tener precedentes, dijo Chishti. En algunos casos, se ha presionado a los padres para que abandonen el país o se enfrenten a la separación de sus hijos.

La salida voluntaria también es una opción para resolver los casos judiciales de inmigración, y cada vez más personas están optando por esta vía. En esos casos, los inmigrantes deben pagar sus propios gastos y no pueden tener antecedentes penales por delitos graves. La elección de la salida voluntaria puede liberar a los inmigrantes de la detención y evitar una orden de expulsión que podría impedirles volver de forma permanente.

Según las estadísticas federales obtenidas por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones y analizadas por Stateline, entre el 20 de enero y el 29 de julio, las últimas cifras disponibles, se concedió la salida voluntaria a 6118 personas, en comparación con las 2550 del mismo periodo del año pasado durante la administración Biden. En ambos años, la mayoría de los casos se referían a ciudadanos mexicanos que regresaban a México.