Las quejas se acumulan ante los líderes locales tras la aprobación definitiva de los impuestos sobre la propiedad en Minnesota

Por: Peter Cox-MPR

A una semana del lunes, los impuestos sobre la propiedad de los gobiernos locales de Minnesota deben estar definitivamente aprobados, y muchos propietarios han acudido en masa a las audiencias públicas para expresar su descontento con lo que se avecina.

Los impuestos sobre la propiedad —y, en muchos casos, sus fuertes aumentos— varían según la jurisdicción. Pero la presión pública al respecto se ha dejado sentir en todo el estado.

Durante todo el mes, los propietarios han abarrotado las salas de los ayuntamientos y las juntas del condado. A menudo acudían con las declaraciones fiscales preliminares de 2026 en la mano y una expresión de sorpresa en el rostro.

«Llevo 33 años en esta casa», dijo Michael Noble, propietario de una vivienda en el condado de Stearns. «Es el mayor aumento de impuestos en todos los años que llevo aquí».

«¿Por qué necesitamos un 10 % más?», preguntó Demose Vigstol, del condado de Itasca, a los comisionados del condado durante la reunión sobre la verdad en la tributación del condado. «No le veo ningún sentido, estoy furioso y sé que todos ustedes también lo están».

Ese sentimiento se repitió ante juntas, consejos y municipios, según varias audiencias observadas por MPR News.

Minnesota está experimentando algunas de las mayores subidas generales del impuesto sobre la propiedad en años. Según la propuesta, las subidas combinadas en ciudades, distritos escolares, municipios y condados aumentarían los impuestos de los propietarios de Minnesota en casi 950 millones de dólares.

Según los datos del estado, será el mayor aumento medio de la recaudación fiscal solo para los condados desde al menos 2002.

«Es frustrante para gente como yo. Ahora tengo unos ingresos fijos», dijo Todd Libra, del condado de Itasca, a la junta del condado. «Ahora tengo que pagar este 10 %. Esto duele. Esto realmente duele, chicos».

Los funcionarios no solo escucharon las importantes subidas de impuestos propuestas. También recibieron críticas por las valoraciones que algunos propietarios consideraban demasiado elevadas. Y respondieron a numerosas preguntas y críticas sobre cómo están gastando los impuestos que ya recaudan.

«Hay un problema con el impuesto sobre la propiedad en esta ciudad», dijo el residente Brian Bergson durante la audiencia fiscal de la ciudad de St. Paul a principios de diciembre. «Y la única forma de que bajen los impuestos es no gastar tanto dinero».

Los funcionarios han respondido diciendo que los gobiernos locales también están sometidos a presión financiera.

El auditor del condado de Itasca, Austin Rohling, culpó al gobierno estatal. Argumentó que los nuevos requisitos, como las vacaciones pagadas y la ampliación del tiempo de baja por enfermedad, están aumentando los costes. Pero hay otros factores, añadió.

«El combustible, los materiales, los servicios públicos, los seguros y los equipos se han encarecido», afirmó. «Las fuentes de financiación estatales y federales se han reducido, incluso aunque los requisitos aumenten, lo que, junto con la disminución de las ayudas y el aumento de las obligaciones, está colocando a los condados en una situación financiera en la que, en última instancia, son los contribuyentes locales los que soportan la mayor parte de la carga».

La situación podría empeorar: los condados se están preparando para los cambios federales que entrarán en vigor en breve y que les supondrán costes adicionales para los programas de servicios sociales.

Aún no está claro cuánto dinero extra se derramará cuesta abajo. Esa incertidumbre llevó al condado de Stearns a ahorrar algo de dinero por si acaso, dijo la directora financiera del condado, Sarah Utsch.

«Hay tantas incógnitas en este momento a nivel estatal y federal, concretamente en los programas de servicios sociales, pero también en otras áreas, que nos ha parecido prudente destinar un millón de dólares a una cuenta de contingencia», ha declarado Utsch.

Sin embargo, para los propietarios de viviendas, cabañas y otros inmuebles, el aumento de la carga fiscal se reflejará ahora en su factura de impuestos de 2026. Algunos podrían encontrar alivio al asumir la valoración de su propiedad, pero otros podrían recurrir a los programas de ayuda estatales establecidos.

Los responsables financieros del estado prevén un aumento de la demanda. Mientras que los gobiernos locales dependen en mayor medida de los impuestos sobre la propiedad para ayudar a pagar los servicios, el estado asume la demanda de los programas de ayuda.

Una previsión presupuestaria reciente prevé que el uso de los programas de desgravación fiscal basados en la valoración y los ingresos aumente en decenas de millones de dólares más cada año. En el presupuesto actual, la previsión apunta a un aumento de la demanda de 84 millones de dólares, es decir, un 1,8 %.

Las devoluciones especiales del impuesto sobre la propiedad para las personas que experimentan aumentos significativos en sus impuestos sobre la propiedad están previstas que aumenten hasta un 50 %, es decir, 8 millones de dólares más de lo que se pensaba inicialmente.

Los totales brutos son aún más elevados en el presupuesto para los próximos dos años.

El comisionado de Hacienda del estado, Paul Marquart, dijo que no es una sorpresa.

«Existe una fuerte correlación entre los aumentos del impuesto sobre la propiedad y el aumento que se producirá en las diversas devoluciones del impuesto sobre la propiedad», afirmó.

Los gobiernos locales pueden reducir, pero no aumentar, los impuestos que recaudan con respecto a sus propuestas iniciales. A principios de este otoño, se les exigió que entregaran declaraciones fiscales preliminares a los propietarios antes de las audiencias públicas.

La ley estatal exige que los impuestos se fijen antes del 29 de diciembre.