Las deportaciones, los aranceles, los enfrentamientos judiciales y el cierre récord marcan un año histórico en Washington, D.C.

Por: Jennifer Shutt-MN Reformer

Este año ha sido testigo de una serie aparentemente interminable de acontecimientos históricos y de cambios casi constantes en la política de inmigración, los aranceles, el Departamento de Educación y los programas federales de atención sanitaria.

El presidente Donald Trump volvió al cargo envalentonado por una decisiva victoria electoral en 2024 y empoderado por las mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso. El gobierno unificado del Partido Republicano promulgó una importante ley de recortes fiscales y gasto interno en julio, pero se topó con un obstáculo a finales de septiembre, cuando el gobierno federal cerró durante seis semanas, un récord.

A continuación, repasamos algunas de las noticias más importantes de Washington D. C.

Enero: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos comenzó el año reeligiendo al republicano de Luisiana Mike Johnson como presidente y aprobando una serie de proyectos de ley favorecidos por el Partido Republicano centrados en la inmigración y los estudiantes atletas transgénero.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, asumió oficialmente el cargo de Mitch McConnell, republicano por Kentucky, y se comprometió a proteger el filibusterismo legislativo, el obstáculo procedimental de 60 votos que requiere al menos cierto bipartidismo para que avancen las leyes importantes. Mientras tanto, varias comisiones comenzaron el proceso de confirmación de los candidatos de Trump.

A pocos días de su segunda toma de posesión, un juez condenó a Trump en el caso del pago de dinero por silencio en Nueva York por pagar a una estrella de cine para adultos en el período previo a las elecciones de 2016.

Trump, que trasladó su toma de posesión a un recinto cerrado debido al clima ártico, marcó el primer día de su segundo mandato con la firma de una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración y ciudadanía por nacimiento, así como sobre el cambio climático y los derechos de las personas LGBTQ. También indultó a 1500 personas condenadas por diversos delitos relacionados con el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Justo antes de que terminara el mes, Trump firmó el primer proyecto de ley aprobado por el Congreso, controlado por los republicanos, la Ley Laken Riley. Además, anunció planes para aplicar aranceles a Canadá, México y China, lo que supuso el inicio de una de sus políticas económicas más emblemáticas.

Febrero: Las demandas contra las acciones de Trump comenzaron a acumularse en cuestión de semanas, ya que los fiscales generales demócratas, las organizaciones de derechos de los inmigrantes y los grupos de libertades civiles acusaron a la administración de sobrepasar su autoridad.

Trump y otros funcionarios de la administración trataron de reducir el tamaño y el alcance del gobierno federal despidiendo a miles de trabajadores en período de prueba y pidieron a los jefes de todas las agencias federales que presentaran planes de reorganización a mediados de marzo. También despidió a 20 jueces de inmigración.

Los republicanos del Congreso comenzaron a trabajar en los complicados pasos del proceso de reconciliación presupuestaria que finalmente conduciría al «gran y hermoso proyecto de ley».

Marzo: Los esfuerzos de Trump por desmantelar el Departamento de Educación comenzaron a avanzar poco después de que el Senado votara a favor de confirmar a Linda McMahon como secretaria. En una de sus primeras actuaciones al frente del departamento, escribió en un memorándum que su «misión final» sería «devolver la educación a los estados y empoderar a todos los padres para que elijan una educación excelente para sus hijos».

Trump firmó una orden ejecutiva a finales de mes en la que ordenaba a McMahon «tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre» del Departamento de Educación, aunque gran parte de esa autoridad recae en el Congreso.

El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, emitió una inusual declaración pública en defensa del poder judicial frente a las críticas de Trump.

El presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado pidió al inspector general del Departamento de Defensa que investigara el uso de la aplicación de mensajería Signal por parte de altos funcionarios para discutir un inminente bombardeo en Yemen. Un periodista de The Atlantic fue añadido inadvertidamente al chat y más tarde publicó una serie de artículos sobre la experiencia.

Abril: La administración Trump admitió en documentos judiciales que los funcionarios deportaron por error a Kilmar Abrego García, de Maryland, a una famosa megaprisión en El Salvador.

El Tribunal Supremo se involucró más en el debate nacional sobre las políticas de Trump hacia los inmigrantes, dictaminando primero que la administración no tenía que traer de vuelta a Abrego García, antes de dar marcha atrás y dictaminar que los funcionarios debían «facilitar» su regreso a Estados Unidos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sentado junto a Trump en el Despacho Oval, dijo más tarde que no enviaría de vuelta a Abrego García.

Por otra parte, las políticas arancelarias de Trump fueron el centro de una audiencia en el Senado. Los republicanos del Congreso acordaron un esbozo de su «gran y hermoso proyecto de ley» y más tarde comenzaron a sacar adelante diferentes partes de ese paquete en las comisiones de la Cámara de Representantes.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dijo que reorientaría la financiación de la investigación sobre el autismo hacia los factores ambientales. Y Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre política educativa.

Mayo: El Tribunal Supremo dictaminó que la prohibición de que las personas transgénero sirvieran en el ejército podía mantenerse mientras el caso continuaba en una instancia inferior, que la administración Trump violó los derechos al debido proceso cuando intentó deportar a algunos venezolanos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que la administración podía poner fin al estatus de protección temporal de 350 000 venezolanos y que la administración Trump podía proceder a la deportación de 500 000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a las que se había concedido el estatus de protección temporal.

Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de aprobar un paquete de 1116 páginas que combinaba 11 proyectos de ley en lo que finalmente se convertiría en el «gran y hermoso proyecto de ley», enviando la medida al Senado.

Al expresidente Joe Biden le diagnosticaron «una forma más agresiva» de cáncer de próstata.

Junio: Trump duplicó los aranceles sobre el acero y el aluminio, del 25 % al 50 %, y afirmó durante una visita a una planta siderúrgica estadounidense en Pensilvania que los aumentaría aún más si lo consideraba necesario para «proteger la industria siderúrgica de Estados Unidos». La Oficina Presupuestaria del Congreso, de carácter no partidista, informó a finales de mes que sus políticas arancelarias reducirían el déficit del país, pero probablemente ralentizarían la economía.

La inmigración siguió siendo un tema central en las noticias con el regreso de Abrego García a Estados Unidos, la expulsión y esposamiento del senador demócrata de California Alex Padilla cuando intentaba hacer una pregunta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una rueda de prensa en Los Ángeles, y la intervención del Tribunal Supremo en la emisión de mandamientos judiciales a nivel nacional por parte de tribunales inferiores.

Trump afirmó que el ejército estadounidense había bombardeado «tres instalaciones nucleares clave» en Irán antes de hacer un llamamiento a la paz.

Julio: El Senado aprobó la versión final y muy reelaborada del «gran y hermoso proyecto de ley», devolviéndolo a la Cámara de Representantes, que votó siguiendo la línea del partido para aprobar el amplio paquete fiscal y sanitario para Trump, quien lo firmó el 4 de julio.

La legislación incluía varios objetivos políticos para el Partido Republicano, entre ellos Medicaid, la inmigración y las deportaciones, y un programa nacional de bonos para escuelas privadas. La Oficina Presupuestaria del Congreso prevé que la ley aumentará el déficit federal en 3,394 billones de dólares durante la próxima década y provocará que 10 millones de personas pierdan el acceso al seguro médico.

El Tribunal Supremo dictaminó que la administración Trump podía continuar con sus planes de despidos masivos y recortes de personal en el Departamento de Educación.

Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección «benigna y común» en personas mayores de 70 años, según el capitán de la Marina de los Estados Unidos Sean Barbabella, médico del presidente.

Senadores de ambos partidos expresaron su frustración por el hecho de que los funcionarios del Departamento de Agricultura no consultaran con el Congreso antes de proponer el traslado de miles de puestos de trabajo fuera del área de Washington D. C.

Trump anunció un acuerdo con los líderes de la Unión Europea que supondría un arancel del 15 % sobre la mayoría de los productos que entran en Estados Unidos procedentes de esos 27 países.

Agosto: El presidente Donald Trump sostiene un gráfico mientras habla durante un acto en el que se anuncian amplios aranceles globales en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca el 2 de abril de 2025. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)

Trump comenzó el mes imponiendo un arancel del 15 % a los productos importados a Estados Unidos desde unas tres docenas de países, aunque aumentó ese porcentaje para varias naciones, incluyendo un 18 % para los productos de Nicaragua, un 30 % para las importaciones de Sudáfrica y un 50 % para los productos de Brasil.

Un tribunal de apelación del estado de Nueva York dictaminó que la multa civil de 465 millones de dólares impuesta a Trump en el caso en el que fue declarado culpable de fraude financiero por inflar el valor de algunas de sus propiedades inmobiliarias era excesiva.

Las legislaturas estatales republicanas y demócratas, instadas por el presidente y los miembros del Congreso, trataron de adelantar las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026 rediseñando los mapas de los escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para dar a su partido una ventaja garantizada.

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, demandó a Trump después de que este intentara despedirla, argumentando en los documentos judiciales que sus acciones eran un «intento ilegal y sin precedentes» que erosionaría la independencia de la junta.

Septiembre: Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Trump sí tenía que pagar una multa de 83 millones de dólares por difamar a la escritora E. Jean Carroll.

El Tribunal Supremo dictaminó que los agentes federales de inmigración podían discriminar por motivos raciales a los latinos del sur de California, mientras continuaba el juicio sobre esta cuestión en los tribunales federales.

La exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Susan Monarez, testificó ante una comisión del Senado que fue despedida de su cargo después de menos de un mes porque se negó a aprobar previamente las recomendaciones sobre vacunas.

Trump y otros altos cargos republicanos hablaron en el funeral del activista político conservador Charlie Kirk, asesinado durante un acto en la Universidad del Valle de Utah.

La muerte de Kirk fue uno de los varios casos de violencia política que se produjeron este año, entre los que también se incluyen el asesinato de la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido, el incendio provocado en la residencia oficial del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el tiroteo en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta.

Un grupo de inversores estadounidenses llegó a un acuerdo para adquirir TikTok, la popularísima aplicación de redes sociales, evitando así que tuviera que dejar de funcionar en Estados Unidos.

Octubre: El Congreso no aprobó la docena de proyectos de ley de financiación del gobierno para todo el año antes del inicio del nuevo año fiscal, lo que dejó una puerta abierta al cierre del gobierno. Los demócratas intentaron llamar la atención sobre los costes sanitarios y otras cuestiones a lo largo de las semanas que duró la debacle.

El estancamiento de la financiación afectó a casi todos los ámbitos del gobierno federal, incluyendo los salarios de los empleados federales, como los controladores aéreos, la ayuda alimentaria para las familias con bajos ingresos, el programa Head Start y los terrenos públicos.

Las protestas del Día sin Reyes pusieron de relieve el descontento de algunos estadounidenses con Trump y las políticas republicanas, poco más de un año antes de que las elecciones de mitad de mandato de 2026 midan esa frustración en las urnas.

Trump demolió el ala este de la Casa Blanca para dar paso a la construcción de un salón de baile que casi duplicará el tamaño de la residencia y el lugar de trabajo de 55 000 pies cuadrados.

Noviembre: El estancamiento del cierre terminó después de que el líder de la mayoría del Senado, Thune, prometiera a los demócratas una votación sobre un proyecto de ley de salud de su elección antes de fin de año.

El proyecto de ley de financiación aprobado por el Congreso y firmado por Trump incluía tres proyectos de ley de financiación para todo el año, pero una solución provisional para el resto del Gobierno, lo que planteaba la posibilidad de un cierre parcial del Gobierno a partir de febrero si los legisladores no llegaban a un acuerdo antes de esa fecha.

Los últimos días del cierre incluyeron un tira y afloja entre el poder judicial y la administración Trump sobre si era necesario pagar las prestaciones completas a los 42 millones de personas inscritas en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El Tribunal Supremo escuchó los argumentos orales del caso que determinará si Trump se extralimitó al imponer aranceles utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Por otra parte, los jueces permitieron a la administración Trump seguir expidiendo pasaportes masculinos o femeninos en función del sexo asignado a la persona al nacer.

El Congreso aprobó un proyecto de ley que obliga a la administración Trump a hacer públicos los archivos de Epstein.

Un hombre armado abrió fuego contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que se encontraban a pocas manzanas de la Casa Blanca. La soldado del Ejército de los Estados Unidos Sarah Beckstrom, de 20 años, murió al día siguiente a causa de sus heridas.

Diciembre: El hombre acusado de disparar a los dos miembros de la Guardia Nacional se declaró inocente durante la vista preliminar y se le denegó la libertad bajo fianza en el caso, que posteriormente se trasladó a un tribunal federal, ya que los fiscales contemplaban la posibilidad de solicitar la pena de muerte.

La administración Trump tomó medidas para limitar la inmigración legal y presionó para que se llevaran a cabo deportaciones masivas, lo que suscitó preocupación por el tirador, un ciudadano afgano que trabajaba junto a las tropas aliadas y al que se le había concedido asilo en Estados Unidos.

Por otra parte, el FBI acusó a un hombre de 30 años de Virginia de colocar bombas caseras fuera de las oficinas del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano antes del ataque de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Un juez federal ordenó a los funcionarios de inmigración que liberaran a Abrego García.

La Cámara de Representantes y el Senado no lograron alcanzar un acuerdo bipartidista para evitar un aumento de las primas de los seguros médicos de los 22 millones de estadounidenses inscritos en el mercado de la Ley de Asistencia Asequible que se han beneficiado de una mejora en los créditos fiscales creada durante la pandemia de coronavirus para abaratar la cobertura. Sin embargo, una petición de destitución en la Cámara de Representantes obligará a celebrar una votación a principios del nuevo año para prorrogar las subvenciones durante tres años más.

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de documentos relacionados con la investigación sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein antes de anunciar que los funcionarios habían recibido un millón de páginas más que se publicarán en las próximas semanas.