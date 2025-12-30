Más de un tercio de los estados demandan al Departamento de Salud y Servicios Humanos por una medida que podría restringir la atención médica para la reafirmación de género en los jóvenes

The Associated Press

Una coalición de 19 estados y el Distrito de Columbia demandó el martes al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, a su secretario, Robert F. Kennedy Jr., y a su inspector general por una declaración que podría complicar el acceso a la atención médica para la reafirmación de género en los jóvenes.

La declaración emitida el jueves pasado calificaba tratamientos como los bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal y las cirugías como inseguros e ineficaces para los niños y adolescentes que sufren disforia de género, o la angustia que se produce cuando la expresión de género de una persona no coincide con el sexo que se le asignó al nacer. También advertía a los médicos que podrían ser excluidos de programas de salud federales como Medicare y Medicaid si proporcionaban ese tipo de atención.

La declaración se produjo cuando el HHS también anunció una propuesta de normativa destinada a restringir aún más la atención sanitaria para la reafirmación de género de los jóvenes, aunque la demanda no aborda estas medidas, ya que no son definitivas.

La demanda del martes, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Eugene, Oregón, alega que la declaración es inexacta e ilegal y solicita al tribunal que bloquee su aplicación. Es el último de una serie de enfrentamientos entre una administración que está tomando medidas drásticas contra la atención médica transgénero para los niños, argumentando que puede ser perjudicial para ellos, y los defensores que dicen que la atención es médicamente necesaria y no debe ser inhibida.

«El secretario Kennedy no puede cambiar unilateralmente las normas médicas publicando un documento en Internet, y nadie debería perder el acceso a la atención sanitaria médicamente necesaria porque su Gobierno federal haya intentado interferir en decisiones que corresponden a los consultorios médicos», afirmó el martes en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lideró la demanda.

La demanda alega que la declaración del HHS pretende coaccionar a los proveedores para que dejen de prestar atención sanitaria de reafirmación de género y eludir los requisitos legales para los cambios de política. Afirma que la ley federal exige que se notifique al público y se le dé la oportunidad de comentar antes de cambiar sustancialmente la política sanitaria, y que, según la demanda, no se hizo ninguna de estas dos cosas antes de emitir la declaración.

Un portavoz del HHS se negó a hacer comentarios.

La declaración del HHS basó sus conclusiones en un informe revisado por pares que el departamento realizó a principios de este año y en el que se instaba a confiar más en la terapia conductual que en la atención general de reafirmación de género para los jóvenes con disforia de género.

El informe cuestionaba las normas para el tratamiento de los jóvenes transgénero emitidas por la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y planteaba la preocupación de que los adolescentes pudieran ser demasiado jóvenes para dar su consentimiento a tratamientos que cambian la vida y que podrían provocar infertilidad en el futuro.

Los principales grupos médicos y quienes tratan a jóvenes transgénero han criticado duramente el informe por considerarlo inexacto, y la mayoría de las principales organizaciones médicas de Estados Unidos, incluida la Asociación Médica Americana, siguen oponiéndose a las restricciones en la atención y los servicios transgénero para los jóvenes.

La declaración se anunció como parte de un esfuerzo multifacético para limitar la atención sanitaria de afirmación de género para niños y adolescentes, y se basó en otros esfuerzos de la administración Trump para atacar los derechos de las personas transgénero en todo el país.

El jueves, el HHS también dio a conocer dos propuestas de normas federales: una para cortar la financiación federal de Medicaid y Medicare a los hospitales que prestan atención sanitaria de reafirmación de género a los niños, y otra para prohibir que los fondos federales de Medicaid se utilicen para tales procedimientos.

Las propuestas aún no son definitivas ni legalmente vinculantes y deben pasar por un largo proceso de elaboración de normas y comentarios públicos antes de convertirse en permanentes. No obstante, es probable que disuadan aún más a los proveedores de atención sanitaria de ofrecer atención de reafirmación de género a los niños.

Varios proveedores médicos importantes ya han retirado la atención sanitaria de reafirmación de género para pacientes jóvenes desde que Trump volvió al cargo, incluso en estados donde dicha atención es legal y está protegida por la legislación estatal.

Los programas Medicaid de algo menos de la mitad de los estados cubren actualmente la atención sanitaria de reafirmación de género. Al menos 27 estados han adoptado leyes que restringen o prohíben dicha atención. La reciente decisión del Tribunal Supremo de mantener la prohibición de Tennessee significa que es probable que la mayoría de las demás leyes estatales sigan vigentes.

A James se unieron en la demanda del martes los fiscales generales demócratas de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin, Washington y el Distrito de Columbia. El gobernador demócrata de Pensilvania también se unió.