  • Noticias para la comunidad latina de Minnesota y Estados Unidos
Icon-facebook Twitter

Clase gratuita en línea sobre prevención del suicidio disponible en español para adultos en Minnesota

Clase gratuita en línea sobre prevención del suicidio disponible en español para adultos en Minnesota

Minnesota — NAMI Minnesota ofrecerá una clase gratuita en español titulada Prevención del suicidio: Preguntar, Persuadir, Referir (PPR) el martes 13 de enero, de 12:00 a 1:30 p.m., en modalidad en línea a través de Zoom.

Esta capacitación de 90 minutos enseña tres pasos prácticos que cualquier persona puede aprender para ayudar a prevenir el suicidio. De manera similar a la RCP en emergencias cardíacas, el modelo PPR es una respuesta de emergencia ante una crisis de salud mental y puede ayudar a salvar una vida.

La clase está dirigida a adultos y jóvenes mayores de 16 años, y es ideal para familiares, educadores, trabajadores comunitarios, profesionales de la salud, líderes comunitarios y cualquier persona interesada en apoyar a alguien que pueda estar en riesgo.

La capacitación ha sido aprobada por la Junta de Trabajo Social para otorgar 1.5 unidades de educación continua (CEUs) al completar el curso y también cumple con los requisitos de educación continua para maestros.

La participación es gratuita, pero es necesario registrarse con anticipación.

Registro:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/35s7lx8AQre9ln1_5mO5Qw

Para más información sobre esta clase y otros programas educativos y de apoyo, visite namimn.org.

Victor Molina, MHR

(he/him/his)

Marketing and Communications Coordinator

NAMI Minnesota

1919 University Ave West, Suite 400, St. Paul, MN 55104

651-645-2948

marcomm@namimn.org

Tags

Share this post:

Sugerencias
Conéctate
Dale me gusta en Facebook
Síguenos en Twitter
Ver más
Secciones
Esta semana
Locales
Opinión
Nacionales
México

Entretenimiento Latino en las Ciudades Gemelas

Email

sales@lcnmedia.com

Telefono

612-729-5900

Icon-facebook Twitter

Publicaciones hermanas:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
  • Sun - Sat : 9:00 AM - 16:00 PM
  • contact@domain.com
  • (+62) 8132 521 438
Icon-facebook Twitter Instagram