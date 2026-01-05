Clase gratuita en línea sobre prevención del suicidio disponible en español para adultos en Minnesota

Minnesota — NAMI Minnesota ofrecerá una clase gratuita en español titulada Prevención del suicidio: Preguntar, Persuadir, Referir (PPR) el martes 13 de enero, de 12:00 a 1:30 p.m., en modalidad en línea a través de Zoom.

Esta capacitación de 90 minutos enseña tres pasos prácticos que cualquier persona puede aprender para ayudar a prevenir el suicidio. De manera similar a la RCP en emergencias cardíacas, el modelo PPR es una respuesta de emergencia ante una crisis de salud mental y puede ayudar a salvar una vida.

La clase está dirigida a adultos y jóvenes mayores de 16 años, y es ideal para familiares, educadores, trabajadores comunitarios, profesionales de la salud, líderes comunitarios y cualquier persona interesada en apoyar a alguien que pueda estar en riesgo.

La capacitación ha sido aprobada por la Junta de Trabajo Social para otorgar 1.5 unidades de educación continua (CEUs) al completar el curso y también cumple con los requisitos de educación continua para maestros.

La participación es gratuita, pero es necesario registrarse con anticipación.

Registro:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/35s7lx8AQre9ln1_5mO5Qw

Para más información sobre esta clase y otros programas educativos y de apoyo, visite namimn.org.