El sector manufacturero de Minnesota se desplomó en 2025

Por: Tadeo Ruiz Sandoval-MPR

Una encuesta reciente realizada a directores de empresas manufactureras de nueve estados del Medio Oeste, incluido Minnesota, reveló que el índice de condiciones empresariales de la región cayó por debajo del nivel de crecimiento neutro por cuarta vez en los últimos seis meses.

La Universidad de Creighton, con sede en Nebraska, es la responsable de este índice, que realiza un seguimiento de los pedidos, las existencias, los salarios, las ofertas de empleo y otros aspectos. Cualquier valor superior a 50 indica un crecimiento positivo, mientras que cualquier valor inferior a 50 indica un crecimiento negativo.

El índice de condiciones empresariales de Minnesota cayó a 45,7 en diciembre desde los 49,4 de noviembre.

«Las exportaciones han disminuido de forma bastante significativa con los aranceles», afirmó Ernie Goss, economista de Creighton. «Algunos de nuestros socios comerciales, en particular China, han respondido y tomado represalias contra nuestros productos».

En Minnesota, las exportaciones manufactureras durante los tres primeros trimestres de 2025 disminuyeron un 13,5 % interanual, pasando de 19 000 millones de dólares en 2024 a 16 400 millones en 2025.

Los aranceles no son el único reto al que se enfrentan los fabricantes, añadió Goss. Las políticas de inmigración más estrictas de la administración Trump han reducido la oferta de mano de obra para muchas empresas que antes dependían de trabajadores inmigrantes cualificados. Ese factor es en parte responsable del índice de empleo de 41,5 de Minnesota.

«El otro factor es que las empresas son muy cautelosas a la hora de contratar», afirmó Goss. «Por lo tanto, no están despidiendo ni reduciendo plantilla en gran medida».

Según la encuesta, la combinación de pequeñas y grandes empresas manufactureras ha creado opiniones divididas sobre las perspectivas de la industria regional para 2026.

Las empresas más grandes, que pueden hacer frente a los efectos negativos de los aranceles, son más propensas a apoyarlos y se muestran optimistas con respecto a 2026, dijo Goss. Sin embargo, las empresas medianas y pequeñas, que no están tan capacitadas para absorber los costes relacionados con los aranceles, se muestran más reacias a la idea de ampliar los aranceles.

«A menudo oímos hablar de la economía en forma de K para los consumidores, aquellos que se encuentran en el extremo superior y les va bien, y aquellos que se encuentran en la otra parte de la «K» y no tan bien», dijo Goss. «Creo que también podemos decir lo mismo de las empresas manufactureras».