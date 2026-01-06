El gobernador de Minnesota, Tim Walz, pone fin a su campaña para un tercer mandato

Por: Madison McVan-MN Reformer

El gobernador Tim Walz puso fin el lunes a su campaña para un histórico tercer mandato, en medio de la creciente presión de los miembros de su propio partido y los intensos ataques de los republicanos por el fraude generalizado en los programas de servicios sociales gestionados por el estado.

Walz defendió su trayectoria en un comunicado y afirmó que estaba seguro de que podía ganar un tercer mandato, pero que no podía dedicar toda su atención a erradicar el fraude mientras dirigía una campaña.

«He decidido retirarme de la carrera y dejar que otros se preocupen por las elecciones mientras yo me centro en el trabajo», afirmó Walz en un comunicado.

Walz hablará con la prensa a las 11 de la mañana del lunes.

Algunos funcionarios electos del Partido Demócrata-Agrario-Laborista llevan meses preocupados en silencio por que el nombre de Walz en lo más alto de la lista electoral entregue a los republicanos la gobernación por primera vez en 15 años y hunda las perspectivas de los demócratas en las urnas.

Walz se reunió el domingo con la senadora estadounidense Amy Klobuchar, quien expresó su interés en presentarse a gobernadora, según informó The New York Times. Otros posibles candidatos demócratas son el fiscal general Keith Ellison y el secretario de Estado Steve Simon.

Ya se han presentado a las elecciones numerosos republicanos, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Lisa Demuth, el director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, y el ex candidato al Congreso Kendall Qualls.

Walz pasó 12 años en el Congreso antes de ganar las elecciones a gobernador en 2018. Después de que el DFL obtuviera el control de ambas cámaras de la Legislatura en 2022, Walz promulgó la agenda progresista más significativa en al menos una generación, que incluía comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes, permisos familiares y médicos remunerados y la legalización de la marihuana.

Irrumpió en la escena política nacional en 2024 después de que el expresidente Joe Biden abandonara su campaña para la reelección y la entonces vicepresidenta Kamala Harris eligiera a Walz como su compañero de fórmula. Walz se convirtió en blanco frecuente de los ataques del presidente Donald Trump, que continuaron incluso después de que Trump ganara las elecciones presidenciales.

Walz anunció en septiembre que se presentaría a un tercer mandato de cuatro años, algo sin precedentes, tras deliberar durante meses. El asesinato en junio de la amiga y aliada cercana de Walz, la presidenta emerita de la Cámara de Representantes Melissa Hortman, obligó a Walz y a su familia a sopesar los posibles costes de otros cuatro años en el cargo.

Los ataques de Trump contra Walz se intensificaron en los últimos meses, cuando los republicanos nacionales se enteraron del fraude a gran escala que se ha producido en los programas de servicios sociales de Minnesota durante su mandato, incluido el muy publicitado escándalo Feeding Our Future, en el que los estafadores se embolsaron cientos de millones de dólares de los contribuyentes destinados a alimentar a los niños durante la pandemia.

En diciembre, el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Joe Thompson, anunció nuevos cargos por fraude en los programas Medicaid administrados por el estado, estimando que los estafadores han robado hasta 9000 millones de dólares en fondos gubernamentales. Walz cuestionó la estimación de Thompson, calificándola de ataque político.

Lea la declaración completa del gobernador Tim Walz:

Buenos días y feliz año nuevo.

Como muchos habitantes de Minnesota, me alegré de dejar atrás el 2025. Fue un año extraordinariamente difícil para nuestro estado. Y terminó con una nota particularmente amarga.

Durante los últimos años, un grupo organizado de delincuentes ha tratado de aprovecharse de la generosidad de nuestro estado. Y aunque estamos avanzando en la lucha contra los estafadores, ahora vemos a un grupo organizado de actores políticos que tratan de aprovecharse de la crisis.

No voy a andarme con rodeos. Donald Trump y sus aliados —en Washington, en St. Paul y en Internet— quieren convertir nuestro estado en un lugar más frío y cruel. Quieren envenenar a nuestra gente unos contra otros atacando a nuestros vecinos. Y, en última instancia, quieren arrebatarnos gran parte de lo que hace de Minnesota el mejor lugar de Estados Unidos para formar una familia. Ya han empezado por quedarse con los dólares de nuestros impuestos que estaban destinados a ayudar a las familias a pagar el cuidado de los niños. Y no tienen intención de detenerse ahí.

No nos equivoquemos: debemos preocuparnos por el fraude en nuestro gobierno estatal. No podemos ofrecer programas y servicios de manera eficaz si no nos ganamos la confianza del público. Por eso, en los últimos años, hemos realizado cambios sistémicos en nuestra forma de trabajar.

Hemos acudido una y otra vez a la legislatura para obtener más herramientas para combatir el fraude. Hemos despedido a personas que no hacían su trabajo. Hemos visto a personas ir a la cárcel por robar a nuestro estado. Hemos cortado toda una serie de fuentes de financiación, en colaboración con el gobierno federal, en las que observábamos una actividad delictiva generalizada. Hemos puesto nuevas cerraduras en las puertas de nuestros programas restantes y hemos contratado a un nuevo responsable de la integridad de los programas para garantizar que esas cerraduras no puedan romperse.

En todo el estado, los habitantes de Minnesota están trabajando duro para resolver este problema. Defensores, administradores e investigadores están en primera línea defendiendo la integridad de los programas de nuestro estado, y quiero agradecerles sus esfuerzos.

Hay más por hacer. Cada dólar de los contribuyentes que se desperdicia en fraudes es un dólar de más que no podemos tolerar. Y aunque todos tienen un papel que desempeñar, desde la legislatura hasta los fiscales, pasando por las compañías de seguros y los gobiernos locales y del condado, la responsabilidad final recae sobre mí. Mi administración está tomando medidas rápidas y decisivas para resolver esta crisis. Y ganaremos la lucha contra los defraudadores.

Pero las maniobras políticas que estamos viendo por parte de los republicanos solo están haciendo que esa lucha sea más difícil de ganar.

Tenemos a republicanos aquí en la legislatura jugando al escondite con los denunciantes.

Tenemos a youtubers de extrema derecha, adeptos a las teorías conspirativas, irrumpiendo en guarderías y exigiendo acceso a nuestros hijos.

Tenemos al presidente de los Estados Unidos demonizando a nuestros vecinos somalíes y confiscando injustamente los fondos para el cuidado infantil de los que dependen los habitantes de Minnesota.

Es repugnante. Y es peligroso.

Los republicanos están jugando a la política con el futuro de nuestro estado. Y es vergonzoso. Lo he dicho antes y lo volveré a decir: damos la bienvenida a las ideas de cualquiera, de cualquier partido, que quiera ayudarnos a seguir por delante de los delincuentes.

Y damos la bienvenida a la participación del gobierno federal. Estoy agradecido a los profesionales de la Fiscalía General de los Estados Unidos y del FBI que nos están ayudando a ganar esta lucha.

Pero no puedo tolerar las acciones de los líderes políticos de Washington, esos oportunistas que están dispuestos a perjudicar a nuestra gente para ganar unos pocos puntos fáciles. Ellos y sus aliados no tienen ninguna intención de ayudarnos a resolver el problema, sino toda la intención de sacar provecho de él.

Lo que me lleva a lo siguiente: 2026 es año de elecciones. Y los años electorales tienden a intensificar la política en un momento en el que simplemente no podemos permitirnos más política.

En septiembre, anuncié que me presentaría a un tercer mandato histórico como gobernador de Minnesota. Y tengo plena confianza en que, si lo doy todo, tendré éxito en ese esfuerzo.

Pero al reflexionar sobre este momento con mi familia y mi equipo durante las vacaciones, llegué a la conclusión de que no puedo dedicarme por completo a una campaña política. Cada minuto que dedique a defender mis propios intereses políticos será un minuto que no podré dedicar a defender al pueblo de Minnesota contra los delincuentes que se aprovechan de nuestra generosidad y los cínicos que se aprovechan de nuestras diferencias.

Por eso he decidido retirarme de la carrera y dejar que otros se preocupen por las elecciones mientras yo me centro en el trabajo.

Sé que esta noticia puede sorprender. Pero renuncio a la carrera sin tristeza ni remordimientos. Al fin y al cabo, no me presenté a este puesto para tenerlo. Me presenté para poder desempeñarlo. Minnesota se enfrenta a un enorme reto este año. Y me niego a dedicar ni un solo minuto de 2026 a otra cosa que no sea estar a la altura de las circunstancias. Minnesota tiene que ser lo primero, siempre.

Eso es lo que creo que el liderazgo de servicio me exige. Y, como optimista, mantendré la esperanza de que mis amigos del otro lado del pasillo consideren lo que el liderazgo de servicio les exige en este momento. Podemos trabajar juntos para combatir a los delincuentes, reconstruir la confianza del público y fortalecer nuestro estado. Pero no se equivoquen: si los republicanos continúan por este camino de abuso de poder, difamando a comunidades enteras y llevando a cabo sus propios juegos fraudulentos a expensas de los habitantes de Minnesota, lucharemos contra ellos en cada paso del camino.

Estoy seguro de que un miembro del DFL ocupará este escaño en noviembre. Estoy seguro de que encontraré formas de contribuir al estado que amo incluso después de dejar el cargo el próximo enero. Pero habrá tiempo para preocuparse por todo eso más adelante.

Hoy, estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado para hacer de Minnesota el mejor lugar de Estados Unidos para vivir y criar a los hijos, desde nuestra nueva política de permisos remunerados hasta nuestra deducción fiscal por hijos y nuestro programa de comidas gratuitas.

Y estoy doblemente orgulloso del increíble equipo que hemos formado para hacer realidad esa visión. Gracias a todos los miembros de mi personal y a todos los empleados estatales que forman parte de esta lucha. Os necesitamos en vuestros puestos para abordar el importante trabajo que tenemos por delante.

Por encima de todo, quiero que los habitantes de Minnesota sepan que estoy trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, centrado en garantizar que sigamos siendo el mejor lugar de Estados Unidos para vivir y criar a los hijos. Nadie nos quitará eso. Ni los estafadores. Ni el presidente. No mientras yo esté al mando.