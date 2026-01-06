Inscripción abierta en MNsure: las familias latinas pueden obtener cobertura ahora

Los residentes de Minnesota tienen hasta el 15 de enero de 2026 para inscribirse en un seguro médico para 2026 a través de MNsure. Aunque la primera fecha límite de inscripción ya ha pasado, los consumidores aún pueden visitar el sitio web de MNsure para encontrar un plan e inscribirse en una cobertura que comience el 1 de febrero. La fecha límite final para inscribirse es el miércoles 15 de enero a las 11:59 p. m.

MNsure es el mercado oficial gestionado por el estado donde las familias pueden encontrar opciones de seguro asequibles que les ofrecen tranquilidad, especialmente para los propietarios de negocios independientes que no quieren comprar en el mercado abierto.

Muchos latinos de Minnesota pueden asegurar su futuro y optar a ayudas económicas que reducen los costes de la asistencia sanitaria, o incluso a una cobertura sanitaria gratuita o de bajo coste a través de Medical Assistance o MinnesotaCare.

«El seguro médico es para todos», afirma Libby Caulum, directora ejecutiva de MNsure. «El seguro médico ayuda a las familias a pagar la asistencia sanitaria que necesitan y a evitar deudas médicas cuando se produce una enfermedad o un accidente. Todos los habitantes de Minnesota merecen la tranquilidad y la seguridad de saber que están cubiertos».

Los navegadores certificados por MNsure, incluidos los de organizaciones comunitarias de confianza como Briva Health, pueden ofrecer orientación personalizada en español para guiar a las familias a lo largo del proceso. Los corredores autorizados también comparan diferentes planes para ayudar a los habitantes de Minnesota a encontrar la cobertura que se adapta a sus necesidades y presupuesto.

«Nuestra comunidad sabe que el seguro médico es más importante que nunca», dijo Roberto Tapia, navegador senior de Briva Health. «Nuestros navegadores están aquí para asegurarse de que usted y su familia estén asegurados, sanos y seguros en el mundo actual».

Desde que MNsure se puso en marcha en 2013, la tasa de personas sin seguro en Minnesota ha descendido del 8,6 % a un mínimo histórico del 3,8 %, gracias en parte a los más de 2300 millones de dólares en créditos fiscales que han reducido las primas mensuales.

Ampliación del horario antes de la fecha límite del 15 de enero

En enero, la línea de atención al cliente de MNsure ampliará su horario para atender mejor a los consumidores antes de la fecha límite de inscripción:

6 y 8 de enero: abierto hasta las 6 p. m.

10 de enero: abierto el sábado, de 9 a. m. a 2 p. m.

12-15 de enero: abierto de 8 a. m. a 8 p. m.

La fecha límite del 15 de enero no se aplica a los residentes de Minnesota que reúnen los requisitos para recibir asistencia médica y MinnesotaCare, ni a los miembros de tribus reconocidas por el gobierno federal, que pueden inscribirse a través de MNsure en cualquier momento del año.

Hable con un navegador o agente de MNsure para mantener su cobertura y protección. Compare sus opciones de seguro médico en MNsure.org.