El FBI se hace cargo de la investigación sobre el homicidio de Renee Good

Personal de MPR News

La Oficina de Detención Criminal de Minnesota (BCA) anunció el jueves que ya no forma parte de la investigación sobre el homicidio de una mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE.

Las autoridades anunciaron el miércoles que la BCA colaboraría con el FBI en la investigación. Los agentes de la BCA acudieron al lugar de los hechos el miércoles creyendo que tendrían un papel que desempeñar.

Sin embargo, en un comunicado emitido el jueves, la BCA afirmó que el FBI había cambiado de opinión y que la agencia federal sería la única unidad investigadora.

Esto significa que la BCA ya no tendrá acceso al material del caso, las pruebas del lugar de los hechos ni las entrevistas de investigación necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente, según informó la agencia estatal.

«Sin acceso completo a las pruebas, los testigos y la información recopilada, no podemos cumplir con los estándares de investigación que exigen la ley de Minnesota y el público», añadió la BCA.

Más tarde, en una rueda de prensa, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo que la BCA no tenía jurisdicción y que no había sido excluida de la investigación.

Walz cuestionó el jueves si una investigación sobre el tiroteo de una mujer por parte de un agente del ICE el miércoles en Minneapolis podría ser justa e imparcial con solo el FBI a cargo.

Las autoridades dijeron el miércoles que el FBI y la Oficina de Detención Criminal de Minnesota trabajarían conjuntamente en la investigación, pero la BCA dijo el jueves que el FBI había cambiado de rumbo y que la agencia federal sería la única unidad investigadora.

La BCA afirmó que el FBI había impedido a los agentes estatales el acceso a las pruebas, los testigos y la información recopilada.

«Minnesota debe formar parte de esta investigación», declaró Walz a los periodistas a última hora de la mañana del jueves, señalando que la BCA tiene una gran experiencia en la investigación de tiroteos por parte de las fuerzas del orden.

«Da la sensación de que Minnesota ha sido excluido de la investigación. Me parece muy, muy difícil que se llegue a un resultado justo» con el FBI como único responsable, afirmó, y añadió que el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, «han dicho cosas que son verificablemente falsas».

Walz afirmó que Noem y otros ya han prejuzgado el resultado de la investigación. Noem, añadió, «fue básicamente juez, jurado y verdugo» en sus comentarios del miércoles.

Walz siguió pidiendo a la gente que protestara pacíficamente, diciendo que la administración Trump estaba buscando una excusa para enviar tropas a la región.

Dijo que le preocupaba especialmente la llegada de agentes federales al instituto Roosevelt de Minneapolis el miércoles, y añadió: «Les ruego, les imploro que les digan que se mantengan alejados de nuestras escuelas».