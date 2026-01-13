Los negocios latinos en Rochester se ven afectados por el aumento de la presencia del ICE en el área metropolitana de Minnesota

Por: Catharine Richert-MPR

Wilber de la Rosa vende tortillas frescas, pollo asado y tamales en su tienda Tortillas La Mayzteca.

En las últimas semanas, debido al aumento significativo de las medidas de control migratorio por parte de la administración Trump, su tienda en Rochester ha visto disminuir su volumen de negocio, ya que muchos de sus clientes son miembros de la comunidad latina de la ciudad.

«Llevamos casi ocho semanas seguidas [viendo] una disminución de las ventas debido a este temor. La gente no quiere salir a comprar», afirma.

De la Rosa dice que no es el único en su comunidad. Los camiones de comida hispanos están cerrados. Las tiendas de comestibles hispanas abren tarde, si es que abren.

El negocio ha caído aún más en los últimos días, después de que un agente del ICE matara a tiros a Renee Macklin Good en Minneapolis. Se han visto más agentes del ICE y sus vehículos en Rochester y sus alrededores. En vídeos compartidos en Internet se ve a los agentes interrogando y deteniendo a personas en las instalaciones de la Clínica Mayo, en una gasolinera, en complejos de apartamentos y frente a una cadena de televisión local.

De la Rosa compartió sus temores por su comunidad en una publicación en las redes sociales que se difundió ampliamente la semana pasada. En ella, pedía a Rochester que siguiera apoyando a los negocios propiedad de latinos, y la comunidad ha mostrado su apoyo.

El mensaje resonó en Julie Warner, que se detuvo por primera vez en la tienda de De la Rosa para comprar tamales y tortillas.

«Me angustia saber que hay familias en esta comunidad que tienen miedo de salir a la calle, hacer sus recados, ir a la escuela o a la iglesia», dijo.

Afirmó que se sintió impotente después de que Macklin Good fuera asesinada.

«Puede que ahora mismo no pueda hacer nada en Minneapolis, pero sé que en mi comunidad local puedo ayudar a otra familia».

Entrega de comida

De la Rosa dijo que las donaciones de la comunidad también han aumentado. Y con esa ayuda, ha estado entregando comida gratis a familias latinas que tienen demasiado miedo para salir de sus casas. Un día atendió a 25 familias. Otro día fueron cerca de 40 familias.

«Tienen mucho miedo. Así que llamo a la puerta y ellos se toman su tiempo para ver quién es y preguntan: «¿Quién es?», y, ya sabes, tienen miedo», dijo. Algunos ni siquiera abren la puerta.

De la Rosa se mudó a Rochester desde Guatemala en 2016 y es ciudadano estadounidense, pero entiende ese miedo. Lleva su documentación a todas partes.

«Tenemos tantos casos en los que [ICE] no pide ninguna prueba. Y algunas personas les dicen: «Oigan, soy ciudadano estadounidense», y no les creen».