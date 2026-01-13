ICE intensifica su operación en las Ciudades Gemelas tras el asesinato de Renee Good y las protestas

Por: Brian Martucci-MN Reformer

Las autoridades federales de inmigración intensificaron durante el fin de semana una operación de varias semanas en las Ciudades Gemelas tras el asesinato el miércoles de Renee Nicole Good por parte del agente del ICE Jonathan Ross.

Los residentes se rebelaron, liderados por una creciente red de respuesta rápida que acosó a los vehículos y agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en toda el área metropolitana.

Miles de personas marcharon pacíficamente en Minneapolis el sábado para recordar a Good y protestar contra la creciente represión migratoria de la administración Trump. Muchos manifestantes se detuvieron para presentar sus respetos mientras la procesión se desplazaba desde Powderhorn Park pasando por la intersección donde se produjo el fatal tiroteo.

La protesta del sábado, la mayor desde el asesinato de Good, fue más moderada que la concentración del viernes por la noche frente a los hoteles del centro de Minneapolis donde, según se dice, se alojaban los agentes del ICE.

Los manifestantes tocaron silbatos, golpearon tambores y gritaron consignas frente a los hoteles durante horas antes de que algunos intentaran entrar por la fuerza en el Canopy by Hilton, en el 700 de Third Street South, causando daños por valor de unos 6.000 dólares, según informó el Star Tribune. La policía municipal y estatal ordenó a los manifestantes que se dispersaran alrededor de la medianoche y detuvo a unas 30 personas sin incidentes, según informaron las autoridades el sábado.

Cerca del aeropuerto internacional de Minneapolis-St. Paul, un grupo más reducido desafió los fríos vientos para mantener una presencia casi permanente frente a un centro de operaciones y detención del ICE.

Las representantes estadounidenses Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison dijeron que se les negó la entrada al edificio federal Bishop Henry Whipple poco después de llegar para lo que denominaron una visita de supervisión el sábado por la mañana.

Más tarde ese mismo día, Politico informó de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que supervisa el ICE y que este fin de semana dijo que había ordenado que cientos de agentes más se unieran a los al menos 2000 que ya se encontraban en las Ciudades Gemelas, firmó el jueves una orden que exige una semana de antelación para las visitas del Congreso a los centros de detención de inmigrantes.

Varias personas liberadas de Whipple dijeron a periodistas independientes que habían sido maltratadas verbal o físicamente en el centro de detención o de camino a él. Dos de ellas dijeron que los agentes utilizaron un lenguaje degradante para describir a Good y sugirieron que se había merecido su destino.

The Reformer no ha verificado de forma independiente las afirmaciones de los detenidos de Whipple. En otro vídeo publicado el domingo por un usuario de Reddit de Minneapolis, un agente del ICE le dice a un conductor: «Vete a casa con tus hijos… ¿no has aprendido nada de lo que acaba de pasar?».

El domingo se produjeron más denuncias de actividades policiales federales en St. Paul. Un vídeo grabado por un transeúnte mostraba a agentes yendo «puerta por puerta» en Thomas Avenue, cerca de Victoria Street, posiblemente cumpliendo la promesa del vicepresidente JD Vance a principios de esta semana de realizar operaciones de inmigración casa por casa. Personal armado interrogó a los compradores en un Target cercano. Y una multitud abucheó a los agentes cuando estos parecían sacar a un hombre de su coche en una gasolinera de Snelling Avenue.

Una operación en la que participaron varias agencias y que en algunos momentos pareció una auténtica ocupación hizo que muchos residentes de las Ciudades Gemelas, y no solo activistas acérrimos, pidieran la retirada del ICE y una reforma más profunda de la política federal de inmigración.

El domingo, la senadora saliente Tina Smith dijo a la CNN que estaba escuchando, pero no llegó a prometer que lideraría el movimiento para «abolir el ICE» en Washington.

«Me cuesta imaginar cómo podría votar a favor de un proyecto de ley presupuestaria para el Departamento de Seguridad Nacional, teniendo en cuenta cómo está funcionando actualmente el Departamento de Seguridad Nacional en mi comunidad», afirmó. «Quiero ver que se trabaja para llevar a cabo reformas serias en el ICE».