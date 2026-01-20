Últimas noticias sobre ICE en Minnesota: los sindicatos convocan una jornada de protesta sin trabajo, sin clases y sin compras

Por: Personal de MPR News

Los responsables de las fuerzas del orden de las Ciudades Gemelas hablan sobre la interacción de la policía de Minnesota con los agentes federales

Una coalición de responsables de las fuerzas del orden de las Ciudades Gemelas abordará las preocupaciones sobre la interacción entre los agentes federales y los agentes de policía de Minnesota. El jefe de policía de St. Paul, Axel Henry, la sheriff del condado de Hennepin, DaWanna Witt, el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, y otros se dirigirán a los medios de comunicación a las 11:15 a. m. MPR News retransmitirá el evento en directo por Internet.

Esta semana | Los sindicatos respaldan un «Día de la Verdad y la Libertad»

Varios sindicatos respaldan un «Día de la Verdad y la Libertad» el viernes en Minnesota.

Están pidiendo a los habitantes de Minnesota que no trabajen, no vayan a la escuela ni compren para protestar contra la presencia del ICE en el estado. Los sindicatos y otros grupos que patrocinan el día de protesta dicen que quieren que el ICE se vaya de Minnesota.

Los organizadores dicen que están pidiendo una «pausa unificada en toda la actividad económica diaria del estado. En su lugar, los habitantes de Minnesota pasarán tiempo con sus familias, vecinos y su comunidad para mostrar el corazón moral y el poder económico colectivo de Minnesota».

Para el viernes por la tarde está prevista una marcha y una concentración en el centro de Minneapolis.

En una rueda de prensa celebrada el lunes, los líderes sindicales afirmaron que las recientes medidas de control de la inmigración han supuesto un acoso a los trabajadores.

Natasha Dockter, de la Federación de Educadores de Minneapolis, afirmó que el ICE y otros agentes federales han creado un entorno inseguro para los profesores de las Ciudades Gemelas.

«Van al trabajo atravesando gases lacrimógenos, se adaptan para impartir clases en línea y trabajan en colaboración y solidaridad con la comunidad para proporcionar recursos esenciales, como alimentos, a las familias», dijo Dockter sobre los miembros del sindicato.

Greg Nammacher es presidente de SEIU Local 26, un sindicato que representa a 8000 trabajadores.

«Nuestra sección local entiende que a algunos trabajadores y unidades de negociación se les va a prohibir por ley hacer huelga», dijo. «No estamos diciendo a los trabajadores que violen esas normas, y respetaremos las decisiones individuales de los trabajadores sobre cómo participar el día 23. Pero seamos muy, muy claros: nosotros, como sindicatos, haremos todo lo que esté en nuestra mano para proteger los derechos de todos los trabajadores, sean o no miembros del sindicato, a expresar su derecho a la libertad de expresión y de reunión ese día».

Nammacher añadió que los funcionarios de inmigración ya han detenido a más de 20 miembros del sindicato.

Martes | No hay clases en las escuelas públicas de St. Paul

No hay clases el martes y el miércoles para los alumnos de las escuelas públicas de St. Paul.

El distrito anunció el cierre de dos días la semana pasada. El objetivo es dar tiempo a los profesores y al personal para preparar una opción de aprendizaje virtual temporal para los alumnos que no se sienten seguros yendo a la escuela en medio de la actual campaña federal contra la inmigración.

Las clases para los alumnos de St. Paul se reanudarán el jueves, ya sea de forma presencial o en línea. Las familias deberían haber recibido un correo electrónico con un enlace de inscripción para la opción de aprendizaje virtual.

Aunque las escuelas de St. Paul permanecerán cerradas el martes y el miércoles, el distrito ha informado de que los alumnos podrán seguir recogiendo el desayuno y el almuerzo en las cafeterías de sus escuelas.

Lunes por la tarde | El Departamento de Justicia recurre la orden judicial que limita las acciones de los agentes federales contra los manifestantes de Minnesota

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado un recurso contra la orden judicial que limita las acciones de los agentes federales contra los manifestantes en Minnesota. A finales de la semana pasada, la jueza federal Katherine Menéndez ordenó a los agentes involucrados en la campaña de inmigración en Minnesota que no detuvieran ni arrestaran a manifestantes u observadores, a menos que existiera una sospecha razonable o una causa probable de delito. La orden también prohíbe a los agentes utilizar munición no letal contra manifestantes pacíficos y les prohíbe detener a los conductores que siguen al ICE para supervisar las operaciones.

Lunes | Líderes cristianos instan a proteger los derechos de los fieles después de que los manifestantes interrumpieran el servicio religioso.

Varios líderes religiosos hicieron un llamamiento urgente para proteger los derechos de los fieles, al tiempo que expresaron su compasión por los migrantes, después de que manifestantes contrarios a la aplicación de las leyes de inmigración interrumpieran un servicio religioso en una iglesia bautista del sur de Minnesota.

Alrededor de tres docenas de manifestantes entraron en la iglesia Cities Church de St. Paul durante el servicio dominical, algunos se acercaron al púlpito y otros corearon en voz alta «Fuera ICE» y «Renee Good», en referencia a una mujer que murió tiroteada el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis.

La iglesia Cities Church

La iglesia Cities Church en Summit Avenue, en St. Paul, el lunes 19 de enero. Kerem Yücel | MPR News

Uno de los pastores de la iglesia, David Easterwood, dirige la oficina local del ICE, y una de las líderes de la protesta y destacada activista local, Nekima Levy Armstrong, dijo que ella también es pastora ordenada.

La Convención Bautista de Minnesota-Wisconsin calificó lo sucedido como «un trauma inaceptable» y afirmó que el servicio «se vio obligado a terminar prematuramente» debido a que los manifestantes gritaban «insultos y acusaciones a los jóvenes, los niños y las familias».

«Creo que debemos ser firmes en dos aspectos: animar a nuestras iglesias a proporcionar atención pastoral compasiva a estas familias (migrantes) y mantenernos firmes en la defensa de la santidad de nuestros lugares de culto», declaró el lunes a The Associated Press Trey Turner, líder de la convención. La iglesia Cities Church pertenece a la convención.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirmó que ha abierto una investigación sobre derechos civiles.

Domingo por la tarde | Un ciudadano estadounidense afirma que el ICE lo sacó de su casa en Minnesota en ropa interior tras un registro sin orden judicial

Agentes federales de inmigración forzaron la puerta y detuvieron a un ciudadano estadounidense en su casa de Minnesota a punta de pistola y sin orden judicial, y luego lo sacaron a la calle en ropa interior en condiciones de temperaturas bajo cero, según su familia y los vídeos revisados por The Associated Press.

ICE Ciudadano estadounidense Minneapolis

Chongly «Scott» Thao posa para una foto en su casa el lunes 19 de enero en St. Paul. Jack Brook | AP

ChongLy «Scott» Thao contó a la AP que su nuera lo despertó de la siesta el domingo por la tarde y le dijo que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos estaban golpeando la puerta de su residencia en St. Paul. Él le dijo que no la abriera. Entonces, agentes enmascarados entraron por la fuerza y apuntaron con armas a la familia, gritándoles, recordó Thao.

«Estaba temblando», dijo. «No mostraron ninguna orden judicial, simplemente derribaron la puerta».

En medio de una oleada masiva de agentes federales en las Ciudades Gemelas, las autoridades de inmigración se enfrentan a la reacción de los residentes y los líderes locales por las detenciones sin orden judicial, los enfrentamientos agresivos con los manifestantes y el tiroteo mortal de Renee Good, madre de tres hijos.

Domingo | Un hombre detenido en Minneapolis muere bajo custodia del ICE en Texas

Un hombre nicaragüense detenido por el ICE en Minneapolis a principios de este mes murió el miércoles bajo custodia federal en Texas, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Vista aérea de un centro de detención del ICE rodeado por el desierto.

Esta imagen satelital del 7 de agosto de 2025 muestra la construcción de grandes tiendas blancas para un nuevo centro de detención de inmigrantes en Fort Bliss, una base del ejército estadounidense en las afueras de El Paso, Texas. HONS | AP

El ICE afirma que Víctor Manuel Díaz murió en las instalaciones de la tienda el 14 de enero. El nicaragüense de 36 años llevaba detenido desde el 6 de enero, cuando, según el ICE, los agentes lo «encontraron» en Minneapolis y determinaron que se encontraba en el país de forma ilegal.

Según el ICE, el personal del enorme campo de detención de El Paso encontró a Díaz inconsciente y pidió ayuda médica de emergencia. El ICE afirma que la muerte es un presunto suicidio, aunque sigue bajo investigación.

Hay informes contradictorios sobre otra muerte en el campo que, según el ICE, fue un suicidio. Un detenido dijo a Associated Press que el hombre estaba discutiendo con el personal cuando murió.