Es posible que ICE te esté rastreando a través de tu teléfono móvil. Una ley de Minnesota puede ayudarte.

Por: Michelle Griffith-MN Reformer

A medida que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos intensifica el uso de la vigilancia digital para rastrear tanto a inmigrantes como a ciudadanos, los habitantes de Minnesota pueden recurrir a una nueva ley poco conocida para defenderse.

La Ley de Privacidad de los Datos de los Consumidores de Minnesota, promulgada en 2024, otorga a los residentes de Minnesota el derecho a decir «no» a las empresas cuando se trata de vender sus datos o utilizarlos para elaborar perfiles y publicidad dirigida. El problema es que, incluso con la ayuda de la legislación, el mercado de datos se ha vuelto demasiado vasto y opaco para que la persona promedio pueda controlar su información.

Aun así, este poder cobró nueva relevancia cuando el ICE compró en septiembre el acceso a un sistema de vigilancia de redes sociales y teléfonos que le permite controlar manzanas y barrios, y rastrear los movimientos de los teléfonos inteligentes, relojes y otros dispositivos de las personas, según informó 404 Media a principios de este mes.

El ICE obtuvo la tecnología del contratista Penlink, con sede en Nebraska, que utiliza datos de localización comerciales y de dominio público adquiridos de cientos de millones de teléfonos. El ICE puede acceder a los datos sin necesidad de una orden judicial, según informó 404 Media.

El ICE no respondió a la solicitud de comentarios de The Reformer sobre si estaba utilizando sistemas de vigilancia para rastrear a personas en Minnesota en su última oleada de inmigración.

Minnesota ha sido el centro de los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump desde diciembre, y las tensiones se intensificaron la semana pasada cuando el agente del ICE Johnathan Ross disparó mortalmente a Renee Good en su coche en el sur de Minneapolis.

John Boehler, asesor político de la ACLU de Minnesota, afirmó que la organización es consciente de que ICE utiliza software de reconocimiento facial y lectores de matrículas en Minnesota. Según se informa, los agentes federales llevan años utilizando mecanismos de vigilancia para rastrear a las personas.

Para acogerse a la nueva ley de privacidad de datos de Minnesota, las personas deben ponerse en contacto con empresas, como los corredores de datos, para solicitar que se elimine su información y no se venda a terceros. Esto resulta difícil para las personas que no están familiarizadas con la amplia y elusiva red de corredores de datos que recopilan y se benefician de los datos de millones de personas cada día, incluidos aquellos con contratos con el ICE.

A menudo, las personas no saben cuándo se recopilan, utilizan y venden sus datos con fines lucrativos; la ley de Minnesota se diseñó para dar a las personas más control sobre el uso de su información.

Es poco probable que la ley de Minnesota elimine por completo los datos personales de una persona de todas las fuentes, pero ofrece una vía para garantizar que al menos una empresa no utilice su información.

La ley define los datos personales como cualquier información vinculada a una persona identificable. No cubre la información disponible públicamente.

Los corredores de datos y las empresas de vigilancia suelen recopilar datos de localización de teléfonos móviles a partir de kits de desarrollo de software, que son paquetes de código utilizados por los desarrolladores para crear aplicaciones, como las aplicaciones meteorológicas. Los propietarios de los kits de desarrollo de software pagan a los desarrolladores de aplicaciones por los datos de ubicación de los usuarios.

Según 404 Media, las pujas en tiempo real también son una fuente de datos de ubicación. Las empresas de publicidad online pujan para que sus anuncios se muestren a determinados grupos demográficos. Sin embargo, muchas aplicaciones populares, como Candy Crush y las aplicaciones de oración y citas, probablemente estén siendo utilizadas para recopilar datos de ubicación, según informó Wired.

En resumen, hay muchas formas en que los corredores de datos y las empresas pueden adquirir los datos de ubicación y la información personal de una persona. Al menos una de estas empresas, Penlink, ha firmado un contrato con el ICE, por lo que es posible que el ICE esté utilizando datos de geolocalización para rastrear la ubicación de las personas.

Penlink no respondió a la solicitud de comentarios de Reformer sobre si sus sistemas de vigilancia estaban siendo utilizados por el ICE para rastrear a los habitantes de Minnesota.

Los defensores de la privacidad de los datos alegan que los agentes federales están utilizando datos privados para intimidar a observadores y activistas durante la «Operación Metro Surge», según informó MPR News.

«Los datos se están utilizando como arma», afirmó Boehler. «Los está utilizando como arma un gobierno federal hostil, y ese fue siempre el uso previsto para toda esa recopilación de datos».

¿Cómo puedo utilizar la ley de Minnesota para mantener la privacidad de mis datos?

Los residentes de Minnesota deberán ponerse en contacto con las empresas individuales. Pueden solicitar una lista de los terceros a los que se han vendido sus datos; decir «no» a una empresa para que no venda sus datos; obtener una copia de la información confidencial que una empresa tiene sobre ellos; y exigir a una empresa que elimine la información personal que tiene sobre ellos.

La empresa debe responder a su solicitud en un plazo de 45 días, y podría enfrentarse a una multa de 7500 dólares por cada infracción de la Ley de Privacidad de Datos del Consumidor de Minnesota. La Oficina del Fiscal General de Minnesota es responsable de hacer cumplir la ley, y los ciudadanos pueden utilizar los formularios de la AG para enviarlos a las empresas.

La medida más completa que puede tomar una persona es descargar un «mecanismo universal de exclusión voluntaria» en su navegador de Internet. Esto permite que su navegador envíe una señal que indica a los sitios web que visita que no desea que se vendan sus datos.

La mayoría de los corredores de datos están sujetos a la ley de Minnesota, pero el estado no tiene una lista de los corredores que operan en Minnesota. California, sin embargo, mantiene una lista de los corredores de datos que operan allí. Se puede empezar por esa lista, ya que muchos de esos corredores también operan en Minnesota.

Las empresas que controlan o procesan los datos personales de 100 000 consumidores de Minnesota o más están sujetas a la ley de Minnesota. Además, las empresas que procesan los datos personales de 25 000 habitantes de Minnesota y obtienen más del 25 % de sus ingresos brutos de la venta de datos también están sujetas a la ley.

El proceso es complicado, y los legisladores de Minnesota, que se reunirán el mes que viene para la sesión de 2026, tendrían que actuar si quisieran facilitar a los habitantes de Minnesota el uso de esta ley.

El Fiscal General tiene en su sitio web una sección de preguntas y respuestas y formularios que se pueden utilizar como plantillas para las solicitudes a las empresas.