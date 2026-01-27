Los operadores de la línea directa informan de una avalancha de llamadas solicitando ayuda para el alquiler, mientras los residentes se esconden ante la oleada de ICE

Por: Cari Spencer-MPR

Una notificación de desahucio observa a Daisy Banuelos Alonzo, de 25 años, desde la mesa de su cocina, donde come cereales con su hijo de 6 años. Hay una silla vacía porque falta en la mesa su persona favorita: el marido de Banuelos Alonzo. Tomás Martínez-Gregorio fue detenido por agentes federales en Nochevieja, mientras los tres se dirigían al hospital.

Menos de 24 horas después, vencía el pago del alquiler.

Ahora, Banuelos Alonzo se encuentra entre el creciente número de personas que se enfrentan a la inestabilidad de la vivienda debido al aumento de la actividad del ICE en las Ciudades Gemelas. Para muchos, es una situación sin salida: salir de casa y arriesgarse a ser detenidos o heridos, o perder el sueldo por quedarse en casa y arriesgarse a perder su protección.

El marido de Banuelos Alonzo era el sostén de la familia y el que pagaba las facturas. Sin él, ella no podía pagar el alquiler. Y aunque ella y su hijo son ciudadanos estadounidenses, Banuelos Alonzo, que es latina, dice que la mayoría de los días no sale de casa.

Se ha documentado que los agentes federales han detenido a niños pequeños y ciudadanos estadounidenses y, en menos de tres semanas, han disparado y matado a dos ciudadanos estadounidenses.

Salir a trabajar, o a cualquier otra cosa, no parece seguro.

«¿Y si me detienen?», se pregunta. «¿Qué le pasará a mi hijo?».

El hijo de seis años de Banuelos Alonzo apenas va al jardín de infancia de inmersión en español últimamente, porque a ella le preocupa que sea blanco de agentes federales enmascarados y armados con gases lacrimógenos y pistolas. Mantiene la puerta cerrada con llave y, las noches en que el pánico es mayor, coloca una parte del sofá delante de la puerta.

Desde la detención de su marido, la posibilidad de sufrir un encuentro peligroso parece aún más probable.

Su familia se dirigía a la operación de amígdalas de su hijo cuando los agentes federales acorralaron su vehículo, empujaron a Banuelos Alonzo contra el capó del coche y se llevaron a su marido, mientras el niño observaba desde el asiento trasero.

Martínez-Gregorio, que es indocumentado, permanece en un centro de detención en Minnesota. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha afirmado en repetidas ocasiones que su objetivo son «los peores de los peores delincuentes, incluidos asesinos, violadores, pedófilos, miembros de bandas y terroristas».

Una base de datos de registros públicos mostraba un incidente en el historial de Martínez-Gregorio en el que condujo por encima del límite de velocidad sin carné ni seguro.

Ya han pasado tres semanas sin él y los gastos se acumulan.

Está la factura de Internet. La factura del teléfono. La factura del gas y la electricidad. Los honorarios del abogado que contrató para ayudar a sacar a su marido de la detención. Está el alquiler.

Más allá de la violencia visible que se capta con frecuencia en vídeos de teléfonos móviles y por los periodistas, las líneas de ayuda estatales para servicios sociales y asistencia jurídica muestran signos de esta crisis silenciosa que se avecina.

El personal de 211 Greater Twin Cities United Way, una línea que conecta a los habitantes de Minnesota con recursos, informa de un número creciente de llamadas solicitando ayuda para pagar el alquiler en las últimas semanas. En HOME Line, una línea de atención telefónica para inquilinos, el personal afirma que las personas que llaman han relacionado específicamente su necesidad de ayuda con la presencia del ICE.

Mientras tanto, se han intensificado las peticiones de intervención del gobierno local, incluida una moratoria de desahucios para aliviar lo que muchos funcionarios públicos y residentes denominan una ocupación.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, no ha hecho comentarios sobre la inestabilidad de la vivienda tras el aumento de las redadas del ICE, pero ha dicho que «aquellos que están aquí legalmente y no infringen nuestras leyes no tienen nada que temer». Sobre el terreno, los residentes esquivan el gas lacrimógeno en sus barrios y el spray pimienta en las instalaciones escolares, y exigen justicia para los dos ciudadanos estadounidenses, Renee Macklin Good y Alex Pretti, que fueron asesinados por agentes federales.

Las líneas de atención telefónica reciben una avalancha de residentes que buscan ayuda

Las llamadas al 211 para solicitar ayuda para el alquiler se triplicaron con creces a mediados de enero en comparación con la media semanal del trimestre anterior, según Shannon Smith Jones, vicepresidenta sénior de Greater Twin Cities United Way, que gestiona la línea telefónica.

Muchas de las llamadas se realizaron a través de la línea en español, que ha registrado un aumento del 1646 % en las llamadas. En un solo día, la línea recibió más de 1000 llamadas, con 130 personas en cola.

Greater Twin Cities United Way está registrando «un enorme aumento de las llamadas. Gran parte de ello se debe a que hay personas que no pueden ir a trabajar ni salir de sus casas», afirma Smith Jones.

Las personas que llaman a la línea de atención al suicida también han comenzado a hacer referencia al ICE, dijo.

Los operadores de una segunda línea de atención telefónica informan de una tendencia similar.

HOME Line, una línea de atención telefónica para inquilinos de Minnesota, ha recibido hasta ahora más de 60 llamadas que hacen referencia específica a la aplicación de la ley de inmigración, dijo el codirector ejecutivo Eric Hauge. Afirmó que espera que ese número aumente.

Aunque la mayoría de las llamadas proceden de los condados de las Ciudades Gemelas, HOME Line ha recibido llamadas de todo el estado. La mayoría son de familias con niños en casa.

Los datos compartidos por HOME Line muestran que la consulta más frecuente de las personas que llaman es sobre la ayuda financiera debido a la pérdida de ingresos, ya sea porque temen ir a trabajar por culpa del ICE o porque dependen de los ingresos de alguien que ha sido detenido por el ICE.

HOME Line ha recibido 317 solicitudes de ayuda financiera desde principios de diciembre, cuando comenzó la «Operación Metro Surge» del gobierno federal. Esto supone un aumento del 72 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

HOME Line también realiza un seguimiento del número de desahucios en todo el estado. El número registrado en lo que va de año es ligeramente inferior al del mismo periodo del año pasado. Hauge afirma que quizá sea demasiado pronto para ver el impacto de ICE en los desahucios, que no se tramitan inmediatamente después del impago.

Hauge afirma que HOME Line apoya una moratoria de desahucios junto con un acceso sin barreras a las ayudas para el alquiler. El suyo es uno de los cada vez más numerosos grupos legales y de defensa que instan al estado a intervenir.

«Durante la pandemia se dieron muchas instrucciones sobre cómo mantenerse a salvo y luego el gobernador instituyó la moratoria de desahucios», dijo Hauge. «La gente tenía miedo de salir de su casa por motivos de salud pública. Ahora, nos enteramos de que la gente no ha salido de su casa porque cree que la van a secuestrar o disparar».

Senador estatal: «No se debería desalojar a la gente cuando estamos bajo ocupación».

Más de 60 grupos locales han firmado una carta en la que piden al gobernador que declare el estado de emergencia y promulgue una moratoria de desahucios, junto con ayudas para el alquiler, entre ellos el Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota y los sindicatos que representan a los profesores de Minneapolis y St. Paul.

Los ayuntamientos de Minneapolis y St. Paul también han aprobado resoluciones en las que se pide al gobernador Tim Walz que decrete una moratoria de desahucios en todo el estado.

Entre lágrimas, en una reciente rueda de prensa, el concejal Jason Chávez agradeció a los residentes de Minneapolis que han estado llevando a los hijos de los demás al colegio, patrullando los barrios, repartiendo comestibles y donando ayudas para el alquiler para ayudar a sus vecinos inmigrantes. Pero, dijo, es hora de que el gobierno local dé un paso al frente.

«Dejen de quedarse al margen», dijo.

La oficina del gobernador no respondió a una consulta de MPR News sobre la posibilidad de una moratoria de desalojos.

La senadora Lindsey Port, del DFL-Burnsville, que preside el Comité de Vivienda y Prevención de la Falta de Hogar, dijo que está de acuerdo con el «llamamiento subyacente de la moratoria». Sin embargo, añadió: «Creo que existen dificultades prácticas para una moratoria de desahucios tal y como ha existido hasta ahora», entre ellas la ausencia de fondos de emergencia para la pandemia por parte del Gobierno federal.

«No se debería desahuciar a nadie mientras estemos bajo ocupación, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en el estado de Minnesota», afirmó Port, que tiene previsto presentar un proyecto de ley de ayuda de emergencia para el alquiler cuando comience la sesión legislativa el mes que viene.

Según HOME Line, en lo que va de mes se han presentado más de 1100 solicitudes de desahucio a inquilinos de todo el estado. Por ahora, Daisy Banuelos Alonzo y su hijo siguen en su apartamento de dos dormitorios. El propietario tuvo piedad de la familia y le dio a Banuelos Alonzo dos meses para recuperarse y solicitar ayuda para el alquiler.

Es un respiro muy necesario mientras ella lucha por asimilar lo que le ha pasado.

«Es difícil ver todos estos vídeos. Es difícil salir a la calle», dijo. «Y sabes, la única persona que realmente me hacía sentir protegida, la única persona que realmente me hacía sentir fuerte, está encerrada».

Dijo que a veces se olvida de comer hasta que su hijo de 6 años le dice que tiene hambre. Sufre pesadillas que la transportan de vuelta al coche donde se llevaron a su marido.

Su hijo le pregunta cómo van a salvar a «Tommy», que es lo principal en lo que piensa, cuando consigue ordenar sus pensamientos.

Entonces, se acuerda de las facturas.

Si usted o alguien que conoce está en crisis o necesita ayuda inmediata en materia de salud mental, llame o envíe un mensaje de texto al 988 para comunicarse con la Línea de Ayuda para Suicidios y Crisis. a HOME Line.