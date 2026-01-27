Un tiroteo mortal en Minneapolis podría provocar un cierre parcial del Gobierno por la financiación del ICE

Por: Jacob Fischler-MN Reformer

El domingo parecía que se avecinaba inesperadamente un cierre parcial del Gobierno federal, después de que otro tiroteo mortal por parte de agentes federales de inmigración en Minneapolis llevara a los principales senadores demócratas de EE. UU. a declarar que se opondrán a un paquete de gastos que incluye fondos para la aplicación de la ley de inmigración.

Los senadores tienen hasta el viernes como fecha límite para aprobar un paquete de seis medidas de financiación aprobadas por la Cámara de Representantes, entre las que se incluye el proyecto de ley de asignaciones para Seguridad Nacional, por valor de 64 400 millones de dólares, que incluye fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Los republicanos tienen mayoría en la cámara, pero necesitarían al menos siete demócratas que se unieran a ellos en la votación del paquete para superar el umbral de 60 votos de la cámara y poder sacar adelante la legislación.

El acuerdo parecía estar en camino de ser aprobado fácilmente por el Senado el viernes, cuando expira una ley de gastos provisionales.

Pero tras el asesinato el sábado de Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, el segundo cometido por agentes del Departamento de Seguridad Nacional en Minneapolis este mes, los principales demócratas moderados, los responsables de la asignación de fondos y los líderes dijeron que no apoyarían el paquete si incluye la legislación de Seguridad Nacional en su forma actual.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, también dijo que su grupo no proporcionaría los votos necesarios, citando los asesinatos de Pretti y Renee Good en Minneapolis el 7 de enero, y pidió que el proyecto de ley del DHS se separara de los cinco proyectos de ley de gastos que cuentan con un amplio apoyo bipartidista.

«Los demócratas del Senado no permitirán que el actual proyecto de ley de financiación del DHS siga adelante», dijo Schumer en una declaración el domingo. «Los atroces asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en las calles de Minneapolis deben llevar a los republicanos a unirse a los demócratas para reformar el ICE y el CBP con el fin de proteger al público. La gente debe estar a salvo del abuso de su propio gobierno.

«Los republicanos del Senado deben trabajar con los demócratas para sacar adelante los otros cinco proyectos de ley de financiación mientras trabajamos para reescribir el proyecto de ley del DHS», añadió. «Esta es la mejor línea de actuación, y el pueblo estadounidense está de nuestro lado».

Un factor que complica la situación es que el proyecto de ley del DHS también incluye la financiación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, incluso cuando una gran tormenta invernal azotó una amplia franja del país el sábado y el domingo, lo que provocó la declaración del estado de catástrofe en varios estados.

El presidente Donald Trump y altos funcionarios de la administración se comprometieron a llevar a cabo una sólida estrategia mediática durante el fin de semana, defendiendo a los agentes implicados y difamando a Pretti, a pesar de las pruebas contradictorias que aparecen en el vídeo disponible.

Algunos republicanos electos respaldaron la versión de la administración, pero un número inusual de miembros republicanos del Congreso y al menos un gobernador pidieron que se rindieran cuentas.

El último tiroteo, un punto de inflexión

Cinco de los ocho demócratas e independientes que votaron con los republicanos para poner fin al cierre en noviembre han dicho que no apoyarán el paquete si incluye la financiación del DHS.

El independiente de Maine Angus King, que forma parte del grupo demócrata, dijo en el programa «Face the Nation» de la CBS News que votaría en contra del paquete.

«Odio los cierres», dijo King en una entrevista en vídeo en el programa del domingo por la mañana. «Soy una de las personas que ayudó a negociar la solución para poner fin al último cierre, pero no puedo votar a favor de un proyecto de ley que incluya la financiación del ICE en estas circunstancias».

La demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto, exfiscal federal, criticó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y pidió que se bloqueara el paquete de financiación.

«La administración Trump y Kristi Noem están poniendo en las calles a agentes federales poco preparados y combativos sin rendir cuentas», afirmó. «Están oprimiendo a los estadounidenses y están en desacuerdo con las fuerzas del orden locales. Está claro que no se trata de mantener la seguridad de los estadounidenses, sino de brutalizar a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes que respetan la ley. No voy a apoyar el actual proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional».

Cortez Masto pidió que el proyecto de ley del DHS se separara del resto del paquete.

«Tenemos un acuerdo bipartidista sobre el 96 % del presupuesto. Ya hemos aprobado seis proyectos de ley de financiación», afirmó. «Aprobemos los cinco proyectos de ley bipartidistas restantes y financiemos las agencias esenciales mientras seguimos luchando por un Departamento de Seguridad Nacional que respete los derechos constitucionales de los estadounidenses y preserve el papel esencial de las fuerzas del orden federales para mantenernos a salvo». »

Su compañera demócrata de Nevada, Jacky Rosen, que también votó a favor de poner fin al cierre en noviembre, dijo que «ya es suficiente» y que se opondría a un paquete de financiación que no «frenara la conducta descontrolada del ICE».

«Como miembro del Senado de los Estados Unidos, tengo la responsabilidad de exigir responsabilidades a la Administración Trump cuando veo abusos de poder, como los que estamos viendo ahora mismo por parte del ICE», afirmó. «Por eso votaré en contra de cualquier paquete de financiación del Gobierno que contenga el proyecto de ley que financia esta agencia, hasta que tengamos medidas de protección para frenar estos abusos de poder y garantizar una mayor responsabilidad y transparencia.

«Mi principio rector personal siempre ha sido «estar de acuerdo cuando se pueda y luchar cuando sea necesario»», añadió. «Y creo que este es un momento en el que debemos luchar».

Tim Kaine, de Virginia, dijo en una declaración el viernes, antes del asesinato de Pretti, que se opondría al paquete por varias razones, entre ellas como control sobre el ICE.

«No vivimos en tiempos normales», dijo. «El presidente está actuando de forma caótica e ilegal y no debemos dar a sus decisiones desquiciadas el visto bueno del Congreso aprobando esta legislación sin enmiendas significativas».

El líder demócrata Dick Durbin, de Illinois, también dijo tras el asesinato de Pretti el sábado por la mañana —el tercer tiroteo por parte de agentes de inmigración en Minneapolis en tres semanas— que votaría en contra del paquete. Durbin es un miembro destacado del Comité de Asignaciones.

Financiación del DHS

La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada el proyecto de ley de financiación del DHS, con siete votos a favor de los demócratas, y un paquete separado de otros tres proyectos de ley de asignaciones que se aprobaron con un amplio apoyo bipartidista. Los miembros de la Cámara de Representantes aprobaron otros dos proyectos de ley de financiación la semana anterior.

El proyecto de ley de gastos de Seguridad Nacional para el año fiscal 2026 recorta la financiación de Aduanas y Protección Fronteriza en 1300 millones de dólares y mantiene la financiación de ICE en 10 000 millones de dólares.

El proyecto de ley intenta poner barreras a la aplicación de la ley de inmigración asignando 20 millones de dólares para cámaras corporales para los agentes de ICE y CBP.

Pero incluso si el proyecto de ley de financiación no se aprueba o se retrasa, las agencias de control de la inmigración siguen disponiendo de abundante dinero en efectivo después de que la Ley One Big Beautiful Bill, aprobada por los republicanos el año pasado, asignara 190 000 millones de dólares al DHS. El ICE recibirá unos 75 000 millones de dólares en cuatro años, es decir, 18 700 millones al año.

El camino a seguir

Cualquier enmienda del Senado al paquete aprobado por la Cámara de Representantes requeriría otra votación en la Cámara. La Cámara tiene previsto salir esta semana y la cámara, controlada por un estrecho margen por los republicanos, puede que no esté dispuesta a cooperar con los cambios del Senado.

La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, una republicana de Maine que se presenta a la reelección este año en una de las contiendas más seguidas del país, no descartó la posibilidad de cambios en el paquete de proyectos de ley de gastos y declaró el sábado al New York Times que estaba «explorando todas las opciones» para su aprobación.

La gran tormenta invernal también azotó Washington D. C. y podría complicar aún más la votación del Senado o la posible consideración de la Cámara de Representantes. Todos los vuelos con destino al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington fueron cancelados el domingo debido a la nieve y el aguanieve que cubrían la región.

Un puñado de funcionarios republicanos, entre ellos los senadores Thom Tillis, de Carolina del Norte, Bill Cassidy, de Luisiana, y Lisa Murkowski, de Alaska, pidieron un mayor escrutinio del asesinato de Pretti y de la conducta del ICE en general.

«Debe haber una investigación exhaustiva e imparcial sobre el tiroteo de ayer en Minneapolis, que es la norma básica que esperan las fuerzas del orden y el pueblo estadounidense tras cualquier tiroteo en el que esté involucrado un agente», dijo Tillis en las redes sociales.

«Para este incidente concreto, se requiere la cooperación y la transparencia entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales. Cualquier funcionario de la administración que se precipite a juzgar y trate de cerrar una investigación antes de que comience está haciendo un flaco favor a la nación y al legado del presidente Trump».

Cassidy publicó en las redes sociales: «Los acontecimientos de Minneapolis son increíblemente inquietantes. La credibilidad del ICE y del DHS está en juego. Debe haber una investigación conjunta completa a nivel federal y estatal. Podemos confiar en el pueblo estadounidense con la verdad».

El representante Michael McCaul, republicano de Texas y ex presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo en las redes sociales que estaba «preocupado por los acontecimientos que se han desarrollado en Minneapolis».

«Como abogado y ex fiscal federal, creo que es necesaria una investigación exhaustiva, tanto para llegar al fondo de estos incidentes como para mantener la confianza de los estadounidenses en nuestro sistema judicial», afirmó.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, republicano, fue uno de los que dijo estar preocupado por el tiroteo.

«Creo que la muerte de estadounidenses, lo que estamos viendo en la televisión, está causando una profunda preocupación por las tácticas federales y la rendición de cuentas», dijo Stitt en el programa «State of the Union» de la CNN. «A los estadounidenses no les gusta lo que están viendo ahora mismo».

La Administración y algunos aliados defienden el tiroteo

Muchos otros, entre ellos senadores republicanos y funcionarios de la Administración Trump que intervinieron en programas de entrevistas dominicales —Noem, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el director del FBI Kash Patel y el fiscal general adjunto Todd Blanche— defendieron a los agentes implicados y culparon a Pretti y a los demócratas estatales y locales de Minneapolis.

«Los demócratas están ahora retirándose de un acuerdo bipartidista para financiar el DHS, que garantiza la seguridad de nuestras fronteras y el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración», escribió en las redes sociales el presidente del Comité Presupuestario del Senado, Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur.

«Esto es imprudente y, francamente, muy decepcionante. Parece que los demócratas están tan empeñados en apoyar a las personas que portan armas e intentan interferir en una detención legal que están dispuestos a paralizar el Gobierno».

Patel, en el programa «Sunday Morning Futures» de Fox News, dijo que el DHS está investigando el tiroteo, pero que el FBI está procesando las pruebas físicas. «Nadie que quiera ser pacífico se presenta en una protesta con un arma de fuego cargada con dos cargadores completos», dijo Patel, refiriéndose a los informes de que Pretti llevaba una pistola para la que tenía licencia de porte oculto, según el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

Los portavoces de Collins, Schumer y el líder de la mayoría John Thune, de Dakota del Sur, no respondieron a los mensajes en los que se les pedía que comentaran el asunto el domingo. Según múltiples informes de los medios de comunicación, los demócratas del Senado tenían previsto reunirse virtualmente el domingo por la noche.