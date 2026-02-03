Dos agentes de la CBP identificados en el tiroteo de Alex Pretti

Por: J. David McSwane, ProPublica-MN Reformer

Esta historia fue publicada originalmente por ProPublica.

Los dos agentes federales de inmigración que dispararon contra el manifestante de Minneapolis Alex Pretti están identificados en los registros del gobierno como el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Ochoa y el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza Raymundo Gutiérrez.

Los registros consultados por ProPublica indican que Ochoa, de 43 años, y Gutiérrez, de 35, fueron los autores de los disparos durante el fatal incidente del pasado fin de semana, que causó la muerte de Pretti y desencadenó protestas masivas y peticiones de investigación penal.

Ambos hombres estaban asignados a la Operación Metro Surge, una redada de control de inmigración puesta en marcha en diciembre que envió a decenas de agentes armados y enmascarados por toda la ciudad.

La CBP, que emplea a ambos hombres, se ha negado hasta ahora a revelar sus nombres y ha revelado pocos datos sobre el incidente mortal, que se produjo pocos días después de que otro agente de inmigración disparara y matara a otra manifestante de Minneapolis, una madre de tres hijos de 37 años llamada Renee Good.

El asesinato de Pretti y el posterior secretismo en torno a los agentes implicados se producen en un momento en que el país se enfrenta a las consecuencias de la agresiva campaña de represión de la inmigración del presidente Donald Trump. Las redadas en ciudades de todo el país se han caracterizado por escenas de violencia, tanto contra inmigrantes como contra ciudadanos estadounidenses, por parte de agentes a los que se les permite ocultar su identidad con máscaras, una práctica casi inaudita en las fuerzas del orden. Como resultado, se ha impedido al público acceder a uno de los principales medios de que dispone para exigir responsabilidades a los agentes implicados en tales altercados: su identidad.

Tanto los legisladores demócratas como los republicanos han pedido una investigación transparente sobre el asesinato de Pretti, una enfermera de 37 años de la unidad de cuidados intensivos que trabajaba en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos.

«Debemos llevar a cabo una investigación transparente e independiente sobre el tiroteo de Minnesota, y los responsables, independientemente de su cargo, deben rendir cuentas», escribió el senador republicano John Curtis, de Utah, el lunes en X.

La agencia envió el martes una notificación a algunos miembros del Congreso en la que reconocía que dos agentes dispararon pistolas Glock durante el altercado que causó la muerte de Pretti. Esa notificación no incluye los nombres de los agentes. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la CBP, dijo que los agentes habían sido suspendidos tras el tiroteo del 24 de enero. Y tras una semana de protestas y peticiones de los legisladores para que se revisara el caso, el Departamento de Justicia dijo el viernes que su División de Derechos Civiles está investigando el tiroteo. Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió a las preguntas, entre ellas si el Departamento de Seguridad Nacional ha compartido materiales, como las imágenes de las cámaras corporales, con sus investigadores.

Ochoa es un agente de la Patrulla Fronteriza que se incorporó a la CBP en 2018. Gutiérrez se incorporó en 2014 y trabaja para la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP. Está asignado a un equipo de respuesta especial, que lleva a cabo operaciones de alto riesgo como las de las unidades SWAT de la policía. Los registros muestran que ambos hombres son del sur de Texas.

Tras el tiroteo, Gregory Bovino, que ha orquestado redadas y detenciones de inmigrantes de alta intensidad en una serie de ciudades gobernadas por los demócratas desde principios de 2025, fue destituido de su cargo de comandante general de la Patrulla Fronteriza y reasignado a su antiguo puesto en El Centro, California.

Un portavoz del DHS se negó a responder a las preguntas sobre los dos agentes y remitió a ProPublica al FBI. El FBI se negó a hacer comentarios. ProPublica intentó llamar varias veces a Ochoa y Gutiérrez, pero ninguno de los dos respondió.

Ochoa, conocido como Jesse, se graduó en la Universidad de Texas-Pan American con una licenciatura en justicia penal, según su exmujer, Angélica Ochoa. Residente desde hace mucho tiempo en el valle del Río Grande, Ochoa había soñado durante años con trabajar para la Patrulla Fronteriza y finalmente consiguió un puesto allí, dijo ella. Cuando la pareja se separó en 2021, él se había convertido en un entusiasta de las armas y tenía alrededor de 25 rifles, pistolas y escopetas, dijo Angélica Ochoa.

La información revelada por el DHS al Congreso se basó en una revisión interna de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes, que no se han hecho públicas. Mientras tanto, los investigadores estatales han acusado a sus homólogos federales de impedirles investigar el tiroteo.

«No tenemos ninguna información sobre los tiradores», dijo un portavoz de la ciudad de Minneapolis. Un portavoz del gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo el martes que su oficina tampoco «había recibido los nombres y que no tenían ninguna información nueva sobre la investigación».

Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en una carta dirigida el lunes a la fiscal general Pam Bondi, acusaron al Departamento de Justicia de ocultar pruebas tanto en el asesinato de Pretti como en el de Good.

«El Departamento de Justicia también ha impedido que los fiscales y los agentes cooperen con las fuerzas del orden estatales y ha impedido que los funcionarios estatales accedan a las pruebas», decía la carta.

El representante de Maryland Jamie Raskin, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, declaró el domingo a la CNN que los agentes de inmigración no deberían llevar máscaras.

«No deberían ser anónimos. Deberían ser identificables. Y deben tener normas de actuación que no les permitan aterrorizar e intimidar, acosar y agredir a ciudadanos estadounidenses y otras personas», afirmó.

La notificación al Congreso indicaba que el tiroteo se produjo cuando Pretti se resistió al arresto después de que los agentes no consiguieran sacarlo a él y a una manifestante de la calle.

El agente de la CBP «intentó sacar a la mujer y a Pretti de la calzada. La mujer y Pretti no se movieron», se lee en el informe. «El personal de la CBP intentó detener a Pretti. Pretti se resistió a los esfuerzos del personal de la CBP y se produjo un forcejeo».

Según el informe, un agente gritó entonces «¡Tiene un arma!» varias veces, y otros dos «dispararon» sus pistolas Glock.

En los vídeos que se han difundido ampliamente en Internet, se puede ver a Pretti sosteniendo un teléfono y documentando los movimientos de los agentes federales y los oficiales mientras recorrían las calles de un popular distrito gastronómico y artístico. Según las noticias, Pretti estaba preocupado por el asedio cada vez más volátil de la ciudad por parte de los agentes federales.

En los vídeos, un agente enmascarado parece derribar a una mujer al suelo. Pretti acude en su ayuda, interponiéndose entre ellos, momento en el que el agente le rocía con spray pimienta en la cara. A continuación, dos agentes agarran a Pretti y lo tiran al suelo, mientras más personal federal se suma a la refriega. Durante el forcejeo, los agentes disparan una serie de tiros, aproximadamente 10, mientras los espectadores gritan.

Según funcionarios estatales y federales, Pretti estaba armado en el momento del encuentro con una pistola de propiedad legal. Algunos análisis de los vídeos de los transeúntes parecen mostrar a un agente federal quitándole la pistola a Pretti de la cadera antes de que se produjeran los primeros disparos. Las máscaras de los agentes y el caos del altercado dificultan la diferenciación entre unos y otros.

Esos vídeos parecen contradecir las afirmaciones de Bovino y otros funcionarios, incluida la secretaria del DHS, Kristi Noem, de que Pretti había ido a atacar a los agentes.

«Los agentes intentaron desarmar al individuo, pero este se resistió violentamente», dijo Bovino en una rueda de prensa el 25 de enero. «Temiendo por su vida y por la vida y la seguridad de sus compañeros, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó en defensa propia».

Inmediatamente después del incidente, Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump y figura destacada detrás de las operaciones de control de la inmigración, calificó a Pretti de «aspirante a asesino». Pero Miller cambió de opinión más adelante esa misma semana, cuando afirmó en un comunicado que los agentes de la CBP «podrían no haber seguido» el protocolo relativo al enfrentamiento con transeúntes.

Ha aparecido un vídeo adicional que muestra a Pretti en otro altercado con agentes federales 11 días antes de su muerte. El vídeo muestra a Pretti gritando a los agentes, que se suben a un todoterreno y comienzan a alejarse. Pretti entonces patea la luz trasera del vehículo y los agentes, que llevaban máscaras protectoras, saltan y lo derriban al suelo.

No está claro si alguno de los mismos agentes estuvo involucrado en ambos incidentes.

Lauren Bonds, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Responsabilidad Policial, dijo que muchos departamentos de policía locales y estatales son «mucho más transparentes» que la CBP cuando los agentes disparan a personas. «Cada vez más departamentos de policía optan por publicar las imágenes de las cámaras corporales o de los salpicaderos en un plazo de dos días».

Gil Kerlikowske, excomisionado de la CBP, dijo a ProPublica que es difícil sacar conclusiones del caos que se ve en los vídeos de los transeúntes. Aun así, dijo, el tiroteo podría haberse evitado. El intento de Pretti de ayudar a la mujer que había sido derribada al suelo podría haberse interpretado como una interferencia con la aplicación de la ley federal, dijo. Pero la decisión de los agentes de utilizar inmediatamente el spray pimienta creó una escena caótica que probablemente contribuyó a la muerte de Pretti.

«El otro agente podría haber dicho «no interfieras» o «retrocede»», dijo Kerlikowske. «En lugar de recurrir inmediatamente al spray pimienta, se puede arrestar a la persona». Según él, esto forma parte de una pauta de los agentes federales de recurrir directamente al uso de la fuerza en situaciones que podrían haberse calmado, pero que en cambio crean peligro tanto para los agentes como para sus objetivos.

La muerte de Pretti y la caracterización del suceso por parte del Gobierno federal provocaron protestas inmediatas, lo que llevó a miles de personas a salir a la calle en condiciones de frío extremo en Minneapolis y otras ciudades estadounidenses. El tiroteo también ha suscitado intensas críticas por parte de líderes políticos, entre ellos Walz, que ha prometido que las fuerzas del orden de su estado llevarán a cabo su propia investigación criminal.