Los bailarines con vestidos con cascabeles celebran ceremonias de sanación en lugares conmemorativos del sur de Minneapolis

Por: Leah Lemm-MPR

Los bailarines con vestidos con cascabeles se reunieron el domingo para celebrar ceremonias de sanación en los lugares donde Renee Macklin Good y Alex Pretti fueron asesinados a tiros por agentes federales de inmigración mientras observaban sus operaciones.

Cientos de personas asistieron a la ceremonia en el sur de Minneapolis, muchas de ellas con faldas de cintas y trajes tradicionales.

Star Downwind fue uno de los principales organizadores de la ceremonia.

«El vestido llegó a nuestro pueblo en una época de enfermedad. Y eso es lo que hacemos. Acudimos cuando hay gente que sufre», dijo Downwind.

El vestido con cascabeles y la danza han proporcionado sanación a las comunidades nativas durante más de cien años en Minnesota.

Una semana después del asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020, Downwind organizó una ceremonia del vestido con cascabeles en el lugar del memorial. Downwind dijo que una amiga la llamó recientemente para preguntarle si podía volver a hacerlo, ahora para Good and Pretti.

«Es parte de la responsabilidad de ser bailarina de cascabeles: ir donde hay gente que sufre o está enferma y necesita sanación para traerla», dijo Downwind.

Una oración marcó el inicio de la ceremonia. A continuación, las bailarinas con vestidos con cascabeles se movieron al ritmo de la música, en un círculo en sentido horario alrededor del tambor. La multitud las rodeaba.

Había nevado antes, por lo que había una capa blanca cubriendo el memorial de Good. Dos hombres habían limpiado la calle con palas para hacer espacio para las bailarinas.

Caley Coyne fue una de las bailarinas con vestidos con cascabeles en la ceremonia. Normalmente, Coyne baila con el elegante chal, pero solo saca el vestido con cascabeles «cuando es muy necesario».

«Para llevar la curación a una comunidad que, obviamente, ya está muy herida, solo para intentar animar, curar y proteger a todos los que nos rodean», dijo Coyne.

Downwind dijo que varios miembros de la comunidad participaron en la organización de la ceremonia, entre ellos Nicole Matthews, directora ejecutiva de la Coalición de Mujeres Indígenas de Minnesota contra la Agresión Sexual.

Cuando se enteró de la muerte de Good, Matthews dice que se sintió asustada y enfadada.

«Lo estamos viendo a plena luz del día. Todo está sucediendo, desarrollándose justo delante de nosotros».

La ceremonia se celebra en un momento en el que las operaciones federales de inmigración siguen en marcha. Sin embargo, Matthews afirma que la oración intencionada y el hecho de estar juntos es su «armadura».

«Creo que nuestras medicinas y nuestras oraciones son nuestra mayor fortaleza, y eso me da valor para estar aquí», dijo Matthews. «Cuando nos unimos en oración y en solidaridad unos con otros, estamos protegidos».