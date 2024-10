Las reformas despiertan esperanzas en Minneapolis North High

Por: Elizabeth Shockman-MPR

Es un soleado día de octubre en el norte de Minneapolis, donde la recién reabierta North High School brilla con un atrio cubierto de cristal y una nueva ala dedicada a la educación profesional y técnica.

Una multitud de estudiantes, líderes escolares y municipales se reúnen en la entrada principal para cortar la cinta de la renovación de 88 millones de dólares y reabrir oficialmente la escuela.

Para la directora Mauri Friestleben, este día se ha hecho esperar.

«La belleza de North High School es que no sólo tenemos este hermoso espacio, sino que tenemos más estudiantes aquí de los que North ha visto desde el año escolar 2007, 2008. Así que para mí, la magia ha sido que [que ocurrió] incluso en medio de la construcción, porque todos los estudiantes que están sentados aquí, todos los profesores que están sentados aquí, le puede decir que esto no ha sido un rippin ‘buen momento, ¿de acuerdo? Cero estrellas. No recomiendo ir a la escuela durante una renovación importante». Asistir a clase en una zona en obras y hacer exámenes con el sonido de taladros eléctricos de fondo no ha sido fácil, pero los funcionarios dicen que era necesario. El antiguo edificio Norte era oscuro y poco acogedor, con un historial de plomo en el agua y problemas ocasionales de plagas. Una carretera dividía los edificios.

«En Minneapolis, todo el mundo insistía en la importancia de las vidas de los negros», explica Friestleben. «Y yo decía: ‘Mira, si las vidas de los negros realmente importaran, entonces las condiciones y las instalaciones de las que todos estos niños negros asisten al instituto serían diferentes’. Justo al lado del comedor rediseñado hay un aula de dos plantas llena de estudiantes que aprenden a pilotar y reparar drones. Ubah Abdullahi, estudiante de tercer año, dice que estudiar tecnología de forma práctica ha captado su atención.

«Es divertido hacerlos volar y moverlos, en vez de sentarse y aprender sobre ellos. Puedes pilotarlos de verdad. El profesor de Abbdullahi, Gabriel Pass, afirma que las nuevas instalaciones y el hecho de que North pueda ofrecer cursos de robótica aeronáutica es algo muy importante.

«Vivimos en una de las sedes regionales de Delta Air Lines y su centro de mantenimiento es uno de los más grandes del mundo, por lo que estar en esa ubicación es tremendamente importante para que nuestros estudiantes de Minneapolis tengan acceso a esos puestos de trabajo realmente bien pagados», dijo Pass. Para los estudiantes de Minneapolis no tener acceso a eso hasta ahora es

realmente una tragedia, por lo que esto es un verdadero cambio de juego». «No se trata sólo de robótica. North cuenta ahora con estudios de fotografía y sonido, una biblioteca totalmente nueva, una guardería renovada, clases de ciberseguridad y una ambulancia simulada y clases de terminología médica.

Friestleben dijo que las nuevas instalaciones se ajustan por fin a las necesidades y el compromiso de sus alumnos.

«Miren toda esta luz natural. Miren toda esta carpintería. Mira la vegetación cuando entras, el paisaje, los árboles. Se siente muy bien, y envía un mensaje totalmente diferente a estos niños que van aquí», dijo Friestleben.El distrito de Minneapolis ha luchado con la disminución de la matrícula durante décadas. En North, la matriculación superó los 1.000 alumnos hace dos décadas. Cuando Friestleben comenzó a trabajar allí, dijo que el número de estudiantes había caído a menos de 400. En 2022, cuando la pandemia estaba menguando, el 80% de los alumnos sufría absentismo crónico.

Pero las cifras no han dejado de mejorar. Este año, la matrícula supera los 600 alumnos. La asistencia, las tasas de graduación y los resultados de los exámenes son mejores.

Para Friestleben, el trabajo que ella y su personal han realizado para validar y acoger a los estudiantes ha sido clave para la asistencia y los logros. Y ahora, espera, un nuevo espacio creado con la aportación de esos mismos estudiantes ayudará a continuar ese trabajo.