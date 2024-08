Los continuos ataques de Trump a candidatura de Harris avivan el temor de que ponga en duda los resultados electorales si pierde en noviembre

Por Eric Bradner-cnnenespanol.com

Kamala Harris es oficialmente la candidata presidencial demócrata, pero Donald Trump sigue calificando de “inconstitucional” el ascenso de la vicepresidenta a lo más alto de la candidatura de su partido y la acusa de participar en un “golpe de Estado”.

No hay ningún esfuerzo serio en marcha para impugnar la condición de Harris como candidata demócrata. Pero algunos de los críticos de Trump advierten que el expresidente podría estar sentando las bases para cuestionar el resultado de las elecciones de 2024 si pierde por segunda vez.

Los demócratas se reunirán la próxima semana en Chicago para celebrar una convención nacional en la que se agruparán en torno a Harris como su nueva abanderada tras la decisión del presidente Joe Biden de no presentarse a la reelección.

La Convención Nacional Demócrata lo hizo oficial la semana pasada: Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, son los candidatos del partido a la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente. Los delegados de la convención llevaron a cabo una votación nominal virtual antes de la convención, en la que Harris recibió el 99% del apoyo de los delegados participantes.

Los republicanos han reconocido que, tras la votación de la CND, ya no existe ninguna vía para impugnar la inclusión de Harris en las papeletas.

“Cuando la CND la designó aún estaban dentro del plazo para presentar la documentación requerida a cada uno de los estados para colocar su nombre (y el de Walz) en la papeleta. El hecho de que la CND la nominara ha puesto fin a cualquier desafío en este sentido”, dijo a CNN una persona familiarizada con los planes de la campaña de Trump.

Pero eso no ha impedido que Trump, que ahora se enfrenta a una carrera mucho más reñida, según las encuestas, que la que había liderado contra Biden, se queje del ascenso de Harris, que tuvo lugar después de que Biden arrasara en las primarias presidenciales demócratas a principios de año.

Uno de los enemigos de Trump dentro del partido dijo que los esfuerzos del expresidente por cuestionar la legitimidad de Harris como candidata demócrata podrían ser una forma de sentar las bases para cuestionar la legitimidad de las elecciones de este año.

“Sabemos una cosa con certeza: Trump nunca pierde. Y por lo tanto, si no es declarado ganador de 2024, como en 2020, debe ser porque fue tratado injustamente una vez más; le robaron una vez más”, dijo John Bolton, que fue asesor de seguridad nacional de Trump y desde entonces se ha convertido en un crítico declarado del expresidente, a Kaitlan Collins, de CNN, la semana pasada.

“No creo que sepa exactamente cuál va a ser su teoría esta vez para explicar cómo se le negó ganar las elecciones, así que está sacando a relucir una serie de cosas”, dijo Bolton. “Y creo que esta es

la razón por la que la gente tiene que empezar a pensar más ahora en cómo negar a Trump la capacidad, el día después de las elecciones, si pierde, de intentar sumir de nuevo el proceso en el caos”.

En una conversación con el propietario de X, Elon Musk, que se difundió en la plataforma de las redes sociales el lunes por la noche, Trump dijo que la designación de Harris era “una estafa” y acusó a los principales demócratas de forzar a Biden a abandonar la carrera de 2024.

“Fue un golpe de Estado al presidente de Estados Unidos. Él no quería irse y ellos dijeron: ‘Podemos hacerlo por las buenas o por las malas'”, afirmó Trump.

También criticó a los demócratas en una conferencia de prensa la semana pasada, afirmando que el relevo de Biden por Harris “me parece, en realidad, inconstitucional. Quizá no lo sea”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó igualmente que Harris se enfrentaría a obstáculos legales que no se han materializado.

El republicano de Louisiana dijo a Jake Tapper de CNN el 21 de julio, el día en que Biden abandonó la carrera presidencial, que los demócratas se enfrentarían a “problemas reales” y a “obstáculos legales” que se litigarían en varios estados.

“En algunos de estos estados, es un verdadero obstáculo. Tienen un verdadero problema para sustituir al nominado a la cabeza de la candidatura”, dijo Johnson.

Al día siguiente, cuando quedó claro que Harris no se enfrentaría a ninguna oposición seria en su camino hacia la designación demócrata, Johnson no quiso especificar qué leyes romperían supuestamente los demócratas con Harris a la cabeza de la candidatura.

“Dije que tenemos 50 sistemas diferentes en cada uno de los estados cuando se trata de elecciones presidenciales y elección de electores y todo lo demás, y en algunos de los estados, hay impedimentos para simplemente cambiar a alguien así”, dijo a Manu Raju de CNN.

“Así no es como se supone que debe funcionar el sistema”, dijo. “Hay una razón por la que no tiene precedentes. Uno no se salta las normas del proceso porque decida que su candidato ya no es el adecuado. Eso es lo que ocurrió aquí”.

Sin embargo, según una encuesta realizada por CNN en julio, las autoridades electorales de al menos 48 estados, tanto republicanas como demócratas, afirmaron que no había obstáculos que impidieran a Harris entrar en sus papeletas una vez que se convirtiera en la candidata demócrata. Las autoridades electorales de los otros dos estados, Florida y Montana, no respondieron a las solicitudes de comentarios, pero una revisión de las normas de acceso a las papeletas de esos estados sugiere que es probable que Harris tampoco se enfrente a un problema allí.

Expertos jurídicos también dijeron a CNN que es poco probable que los tribunales acepten demandas que pretendan impugnar la adición de un nuevo nombre a la cabeza de la candidatura demócrata.

“Como cuestión legal, corresponde a la convención designar a un candidato. Y todo el precedente legal está en que los tribunales se aferran a la elección del partido para su nominado y luego dan a los votantes la elección”, dijo el mes pasado Ben Ginsberg, un abogado de campaña republicano que ha ejercido como asesor general de varios aspirantes anteriores del Partido Republicano.