México mantendrá el envío de petróleo a Cuba pese a las críticas internas y la presión regional

Sheinbaum defiende la ayuda energética como una política histórica de apoyo al pueblo cubano

Por: Verónica M. Garrido-El Pais

México seguirá enviando petróleo a Cuba. Así lo ha asegurado la mañana de este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, donde defendió el suministro como una política de Estado basada en la solidaridad histórica con la isla, así como en los principios constitucionales de la política exterior mexicana. “Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí”, ha zanjado la presidenta, al apuntar que las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos han limitado durante décadas la capacidad del país caribeño para importar y exportar libremente, con efectos directos en su desarrollo.

Sheinbaum ha sostenido su decisión al recordar que la relación entre México y Cuba ha sido constante a lo largo de distintos Gobiernos, independientemente del tinte político. Ha recordado que administraciones tan variadas como las de Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo mantuvieron cooperación con La Habana, incluidos gobiernos del PAN “aunque un poco menos”, ha dicho. “Es apoyo al pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con su régimen”, ha afirmado.

La presidenta ha explicado que el envío de petróleo se da mediante contratos y rechazó que se trate de un subsidio desproporcionado. “Es muy poco lo que se envía”, ha justificado sin que hasta ahora el Gobierno haya detallado las cifras sobre las entregas. Así, la presidenta mantiene su postura a pesar de las críticas de la oposición, de las que habló con ironía. Recientemente, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han calificado el suministro como “irresponsable” y han acusado al Gobierno de “subsidiar dictaduras”. Las voces de rechazo han surgido incluso dentro de Morena, desde donde se ha puesto sobre la mesa la idea de que se frenen los envíos del crudo.

La controversia llega además en medio de un momento delicado entre México y Estados Unidos, en el que el apoyo energético a Cuba ha sido interpretado como un gesto incómodo frente a Washington. “‘¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!“, escribió hace unos días el presidente estadounidense en su red social. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, asegura que su país no ha pedido a México que corte el suministro de petróleo a la isla, según publica la cadena CBS.

Sheinbaum también ha descartado que la decisión tenga consecuencias negativas en la relación con el vecino del norte. La semana pasada insistió en que la política exterior mexicana se rige por los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no intervención. “Nosotros creemos que quien debe decidir el destino de los cubanos son las y los cubanos”, dijo. Añadió que México estaría dispuesto a ser mediador del diálogo entre Washington y La Habana, “siempre que exista voluntad de ambas partes y condiciones adecuadas”.

Por ahora, el Gobierno no ha precisado el volumen exacto de petróleo que se envía a la isla, pero Sheinbaum adelantó que expondrá un informe detallado sobre la cantidad en el marco de la presentación de Pemex. Cuba depende del petróleo importado y del combustible suministrado principalmente por Venezuela y México para mantener sus generadores de energía y vehículos en funcionamiento.