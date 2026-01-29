Sheinbaum deja en el aire reanudar el envío de petróleo a Cuba a través de Pemex

La presidenta asegura que se estudiará mandar crudo por el canal de ayuda humanitaria en el momento de mayor necesidad de La Habana

Por: Micaela Varela-El Pais

Mientras los cubanos contienen en aliento tras la interrupción del envío de petróleo de su principal proveedor, Venezuela, y después del frenazo de Pemex, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha evitado dar esperanzas sobre la reanudación de las entregas de crudo. La mandataria ha aclarado este miércoles en ruda de prensa que hay dos formas en las que su país puede enviar crudo, una a través de los contratos que tiene la petrolera estatal con La Habana —que de momento han quedado suspendidos sin mayores explicaciones oficiales— y otra a través de los canales de ayuda humanitaria. Esta última todavía sería una opción que su equipo deberá “determinar a partir de las solicitudes” de la isla, ha añadido escuetamente.

Sheinbaum ha explicado que dentro de los envíos de ayuda humanitaria siempre se ha intentado dar un apoyo a La Habana, que ahora atraviesa uno de sus peores momentos del bloqueo con el corte de oxígeno energético que ha supuesto la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. “La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países continúa. Porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo”, ha justificado la presidenta al ser cuestionada por el momento tan crítico para que Pemex interrumpa los cargamentos de petróleo. “Petróleos mexicanos determina, pues, de acuerdo con el contrato cuándo se envía [el crudo]”, ha señalado sobre la decisión de la petrolera mexicana, que atribuye a un cambio en los contratos con el Gobierno cubano. “La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían”, ha indicado, sin determinar la cantidad que se está mandando ni si se aumentará con el bloqueo de los buques de Pemex.

La presidenta siempre ha estado en desacuerdo con el bloqueo que impuso su vecino del norte a Cuba, que golpea con más fuerza a la población con apagones y escasez de alimentos que al Gobierno castrista. “Es apoyo al pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con su régimen”, llegó a decir hace apenas una semana al ser preguntada sobre si se mantendrían los cargamentos con petróleo a la isla. En uno de los últimos envíos desde México, el cargamento para Cuba era de 80.000 barriles, insuficientes para abastecer ni un día de electricidad en la isla, que requiere de al menos 100.000. Sin embargo, las tensiones internas tanto dentro del partido de Morena como en la oposición, así como la presión de Estados Unidos en un momento delicado de la relación bilateral han cambiado las prioridades sobre el apoyo a Cuba en el momento de mayor necesidad energética.

Tras la escalada en el intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica con la captura de Maduro en Venezuela, Trump amenazó abiertamente al régimen castrista cubano en sus redes sociales. “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”, escribió el republicano en una publicación tras anunciar que ahora su país controlaría la exportación del petróleo venezolano. México se vio entonces en una encrucijada sobre si mantener su apoyo a Cuba con los envíos de petróleo, cuando el presidente estadounidense no cesa en sus amagos de romper los acuerdos del tratado comercial T-MEC y de iniciar incursiones en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico. Finalmente, Pemex retiró de la programación de su calendario el envío de un buque que debía de salir a mediados de enero hacia La Habana. “Pemex toma sus decisiones y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana”, justificó Sheinbaum en un viraje de su discurso.