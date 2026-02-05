Sheinbaum responde a los señalamientos de Trump sobre el control del narco en el país: “En México gobierna el pueblo, nadie más”

La presidenta asegura que la relación con Estados Unidos es de mutuo respeto pese a las reiteradas afrentas

Por: Micaela Varela-El Pais

A pesar de los continuos golpes verbales de Donald Trump a la forma de Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que la relación es de mutuo respeto. Al ser preguntada este miércoles por los señalamientos del presidente estadounidense, que ha dicho reiteradamente que el país está gobernado por narcotraficantes, la mandataria ha señalado que su homólogo se equivoca. “En México solo gobierna un ente y ese es el pueblo de México. Nadie más”, ha subrayado y ha añadido que eso “no quiere decir que no nos hablemos con respeto”.

Las reiteradas afrentas de Trump a quien tiene el mando en México no han cesado en más de un año. Las primeras llegaron incluso antes de asumir la presidencia de la Casa Blanca, mientras hacía campaña electoral. “El problema es que está petrificado con los carteles, podrían quitar al presidente en dos minutos. Los cárteles son los que administran México”, dijo en una entrevista. Al tomar posesión, emitió un comunicado oficial en el que señalaba que los carteles mexicanos eran los principales traficantes del mundo, los mismos que están aliados con el Gobierno. Ese documento lo ha recuperado Sheinbaum en su rueda de prensa este miércoles para señalar que la prueba que tiene Estados Unidos para esa acusación es el caso contra el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. “Se equivocaron por lo menos por 13 años”, ha destacado Sheinbaum en una defensa de su estrategia de combate al crimen organizado.

La mandataría ha recalcado que la relación con su vecino del norte es de colaboración y cooperación, pero ha señalado que Estados Unidos tiene que tener más corresponsabilidad y “hacer su parte” en materia del combate al tráfico de drogas y la violencia de los carteles. “Ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo. Ellos tienen que detener a los delincuentes que distribuyen droga y lavan dinero en Estados Unidos. Y ellos tienen que detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, ha enumerado, incidiendo en que el 75% de las armas incautadas por autoridades mexicanas vienen del otro lado del Río Bravo. “También ha recordado que ha rechazado todas las veces que Trump le ha ofrecido en las llamadas telefónicas, ayuda con operaciones en conjunto con militares estadounidenses en territorio mexicano. “México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora ha habido respeto y amistad”, ha zanjado.

Al ser cuestionada por la guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa, que mantiene el terror entre los habitantes del Estado, la presidenta ha defendido la estabilidad en las estadísticas de homicidios y la atención del Gabinete de Seguridad. “Hemos logrado mantener el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población”, ha indicado, pese a las insistencias del periodista en señalar que los sinaloenses sufren la inseguridad pese al despliegue militar en la zona. Sheinbaum ha informado de que su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se encuentra ahora mismo en Sinaloa para evaluar la situación, en medio de las presiones tras el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres y Elizabeth Montoya y la desaparición de 10 mineros.