Minneapolis parques comisionados para escuchar acerca de las negociaciones contractuales como huelga de los trabajadores continúa

Por: Cari Spencer-MPR

Una reunión especial de la Junta de Parques y Recreación de Minneapolis el lunes puede arrojar luz sobre las negociaciones contractuales, ya que los trabajadores del parque del sindicato continúan una huelga de una semana. Tres miembros de la junta solicitó la reunión para aprender más acerca de las negociaciones.

“Algunos pueden estar en desacuerdo, (pero) creo que es el momento en que la junta puede necesitar tener algún papel en ese proceso”, dijo el comisionado Billy Menz, quien solicitó la sesión especial junto con los comisionados Becky Alper y Tom Olsen.

Menz representa un área que cubre los parques en el noreste y sureste de Minneapolis y dijo que cree que es inapropiado para los miembros de la junta a participar en las negociaciones. Pero dijo que esto puede ser una situación en la que la junta tiene el “deber” de entender más y potencialmente proporcionar alguna orientación al personal y el superintendente. Dijo que la huelga indica que “las negociaciones están estancadas”.

La reunión está abierta al público, pero el sindicato no se le dará tiempo para hablar. Los comisionados escucharán al personal de la MPRB y al personal negociador.

“En este caso, vamos a poder entrar más en detalles que normalmente no haríamos. Y tal vez no deberíamos, pero creo que muchos de nosotros, los comisionados, no entendemos necesariamente cuáles son los puntos de fricción en este momento”, dijo Menz, añadiendo que este nivel de información es algo a lo que los comisionados normalmente “no tendrían acceso o realmente no querrían tener acceso hasta que el contrato se presente ante nosotros”.

Menz dijo que él y otros comisionados “apoyan a los trabajadores” y están “muy preocupados” por la falta de resolución.

Los organizadores de LIUNA Local 363 rechazaron la última oferta de contrato de la junta, tras siete meses de negociación. La Junta afirma que las negociaciones se han llevado a cabo de buena fe y que la oferta final es justa.

El sindicato afirma estar dispuesto a presentar una denuncia por prácticas laborales desleales, acusando a la Junta de cierre patronal discriminatorio. La Junta mantiene que es legal impedir que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo hasta que se ratifique un contrato.

“Creo que mucha gente se está cansando, pero vamos a seguir luchando para conseguir lo que nos merecemos”, declaró Anthony Smith, arboricultor y delegado sindical que pasó el fin de semana festivo en parques de toda la ciudad, haciendo piquetes de 10 de la mañana a 6 de la tarde todos los días.

La Junta calcula que alrededor del 40% de los más de 300 trabajadores sindicados del parque no acudieron a trabajar el día 4, pero Smith afirma que el impacto del paro será más claro esta semana. Calcula que en la división forestal, unos 40 de 50 trabajadores acudieron al piquete.

En cuanto al mantenimiento de los parques, tanto los miembros del sindicato como los usuarios que pasan por allí dicen que es difícil ver una diferencia. En algunos parques populares de los alrededores del lago Harriet no había cubos de basura desbordados ni terrenos ensuciados.

Ha habido algunos cambios. La Minneapolis Pops Orchestra canceló sus espectáculos del 6 y 7 de julio en el Bandshell debido a la huelga, escribiendo en un post de Facebook que dependen de los trabajadores para la producción de conciertos. Por su parte, la Orquesta de Minnesota canceló su concierto gratuito Lake Harriet Symphony for the Cities, programado para el lunes por la noche, alegando también la huelga.

Los principales puntos de desacuerdo entre el sindicato y los negociadores de la junta incluyen el tamaño de los aumentos salariales y las protecciones contra riesgos. Los líderes sindicales también están en desacuerdo con partes del contrato que, según ellos, podrían aumentar los prejuicios contra los trabajadores y limitar la representación sindical.

La junta del parque dice que su oferta costará 4,6 millones de dólares en tres años. Según la junta, la última propuesta del sindicato costaría al menos 2 millones más.