El fotógrafo mexicano Xavier Tavera sitúa la experiencia del inmigrante en el primer plano de la historia de Estados Unidos

Otros eventos de este fin de semana incluyen una exposición en White Bear Lake que celebra la maternidad negra, y el festival de dos días Taste of Minnesota, con sabores locales, música y arte en el centro de Minneapolis.

Por Myah Goff-Sahan Journal

En el panorama artístico de las Ciudades Gemelas este fin de semana, un fotógrafo documentalista da nueva forma a las narrativas latinoamericanas con una serie de retratos, mientras que el festival Taste of Minnesota transforma el centro de Minneapolis en un centro de sabores locales, música en directo y arte.

En White Bear Lake, cinco artistas negros honran la perdurable fuerza y herencia cultural de la maternidad negra a través de las generaciones.

Narrativas latinoamericanas: vaqueros y extraterrestres

El fotógrafo mexicano Xavier Tavera difumina los límites entre realidad y fantasía en su exposición “Ficticios”, en la Galería de Arte Latino CLUES. La colección presenta retratos conceptuales de vaqueros mexicanos, extraterrestres y personas marcadas con tatuajes simbólicos de la frontera, que ofrecen una provocadora exploración de la experiencia latinoamericana y del inmigrante.

Tavera, que ha dedicado gran parte de su carrera a la fotografía documental de la diáspora latinoamericana y de la comunidad latina en Minnesota, aborda temas de borrado histórico, identidad cultural y cuestiones sociopolíticas.

“Me interesa mucho la supresión de ciertas comunidades”, dijo Tavera. “Me refiero a la comunidad asiática, la comunidad negra, la comunidad indígena. Estas historias y relatos que intento presentar son historias americanas, y es fácil que la comunidad dominante las descarte como ‘cosas de mexicanos y latinos’, ‘cosas de negros’, en lugar de reconocerlas como una historia americana real, y eso es muy problemático”.

Un segmento de “Fictitious” explora la historia de los vaqueros. Aunque las películas clásicas del Oeste establecieron al vaquero como un icono angloamericano, los vaqueros originales eran indígenas mexicanos.

“No fue hasta 1700 cuando la palabra ‘cowboy’ llegó a la lengua inglesa”, explica Tavera. “Antes sólo había vaqueros mexicanos. Los vaqueros anglosajones contrataban a vaqueros mexicanos para que les enseñaran todo, desde cómo manejar el ganado hasta cómo trenzar los lassos, en fin”.

En su estudio de Minneapolis, Tavera conserva este legado cultural a través de cuatro retratos que representan a latinos y latinas vestidos con atuendos vaqueros tradicionales.

Otra serie de la exposición muestra a dos personas con tatuajes que representan un bote de remos y un puente, simbolizando la migración y la frontera, temas centrales en la obra de Tavera.

“Llevo seis años yendo a la frontera entre México y Estados Unidos, fotografiando varias veces distintos tramos de la frontera de costa a costa, y voy a seguir haciéndolo”, explica. “El sentido de frontera me interesa en todo mi trabajo documental, pero también estoy poniendo la iconografía al frente de la conversación”.

Quizá la serie más llamativa de “Ficticios” sea la exploración que hace Tavera del uso de la palabra “extranjero” para describir a los inmigrantes.

“Empecé a analizar el término ‘alien’, y es muy despectivo”, dijo. “Pero cogí ese término y dije: ‘Oye, ¿nos llamas extraterrestres? Voy a mostrarte lo alienígenas que podemos ser'”.

En esta obra aparecen personajes ataviados con cascos espaciales, radiocasete y accesorios metálicos.

Tavera recuerda una imagen concreta de la serie que muestra un complejo de apartamentos del sur de Minneapolis adornado con siete antenas parabólicas. Estas antenas, a menudo utilizadas para acceder a la televisión en español, “tratan esencialmente de la comunicación”, afirma Tavera. “¿Cómo mantenemos la cultura? ¿Cómo mantenemos el idioma?”.

“Estuve cerca de cinco años indocumentado y la vergüenza que eso produce en la comunidad es dañina”, dijo. “Lo oyes en cómo la gente habla de los indocumentados, como si yo no fuera uno de ellos, ¿verdad? No, somos las mismas personas. Lo que pasa es que no tenemos la documentación adecuada y esperemos que con el tiempo todos tengamos la documentación adecuada para que podamos tener voz y voto”.

“Voy a contarle a todo el que quiera escucharme mi experiencia como indocumentado en este país, y no lo veo como algo vergonzoso. Lo veo como parte de la experiencia que me hace ser quien soy y estoy agradecida por ello”.

A pesar de los elementos imaginativos de la exposición, “la realidad es aún más extraña que cualquier cosa que pueda imaginar”, dijo Tavera. “La realidad en fotografía es algo muy delicado. Es esencialmente una representación de lo que estás viendo, pero es una representación editada, incluso cuando se trata de un trabajo documental”.

CLUES organizará un acto de celebración con Tavera el 20 de julio de 17.00 a 20.00 horas.

Taste of Minnesota lleva la música, la gastronomía y el arte locales a Minneapolis Taste of Minnesota vuelve al centro de Minneapolis para celebrar durante dos días la gastronomía, la música y el arte locales. El acontecimiento contará con cuatro escenarios de música en directo, e incluirá a las bandas HEYARLO y L.A. Buckner & Big Homie. También actuará la DJ de hip-hop Sophia Eris, telonera de las giras internacionales de Lizzo.

El cartel del domingo incluye a Sounds of Blackness, los emblemáticos productores Jimmy Jam y Terry Lewis, la leyenda del funk Morris Day y la cantante de jazz Aja Pharham.

El evento ofrece 50 puestos de comida de las cocinas del sur de México, tibetana, tailandesa y keniana, entre otras. Además, más de 40 vendedores de arte mostrarán sus creaciones.

El arte multimedia rinde homenaje a la maternidad negra

Cinco artistas celebran la fuerza perdurable y el legado que las abuelas y madres negras ofrecen a través de las generaciones en la exposición de la comisaria Eshay Brantley, “Oda a mi Umi”.

Organizada en el White Bear Center for the Arts en colaboración con el Emerging Curators Institute, la exposición cuenta con la participación del artista interdisciplinar Namir Fearce, la diseñadora gráfica Precious Wallace de King P. Studio, el autor Donte Collins, la artista de performance Ashe Jaafaru y Bayou.

El 11 de julio se celebrará una recepción comunitaria de 18.30 a 20.30 horas.