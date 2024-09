Minneapolis sopesa un sistema de permisos para los vendedores de fruta sin licencia

Las autoridades municipales han intentado educar y hacer cumplir la ley, pero muchos de los solicitantes de asilo ecuatorianos que venden comida en parques e intersecciones concurridas tienen pocas formas de ganarse la vida.

por Alfonzo Galvan-Sahan Journal

Un soleado fin de semana de agosto, Brittany Rosas buscó opciones de comida cerca de Minnehaha Falls.

Varios vendedores ofrecían rodajas de fruta con chamoy y tajín, agua con sabor a fruta y pinwheels de trigo frito también conocidos como chicharrones.

Mientras Rosas compraba un vaso de limonada para sus dos hijos y una bolsa de chicharrones, otro cliente compró un vaso de sandía por 5 dólares a un vendedor cercano.

Los vendedores sin licencia se agruparon en una zona muy transitada, cerca del restaurante Sea Salt, y se mantuvieron atentos a la policía del parque. Ninguno quiso hablar en público.

Los vendedores empezaron a aparecer en parques muy concurridos y en las medianas de las autopistas hace más de un año. Los esfuerzos de la policía de parques y de los funcionarios municipales por multarlos sólo han conseguido que se retiren temporalmente. Muchos de ellos son solicitantes de asilo procedentes de Ecuador que aún no tienen permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.

La ciudad intentó abordar el problema por primera vez en 2023, según el portavoz del Departamento de Salud de Minneapolis, Scott Wasserman, quien dijo que trabajaron con la Iglesia Católica de San Cirilo y Metodio impartiendo clases educativas sobre cómo convertirse en un vendedor de alimentos con licencia.

Pero un año más tarde el problema persiste.Ahora dos funcionarios de Minneapolis están tratando de otro enfoque.

Los concejales Jason Chavez y Aurin Chowdhury están desarrollando una ordenanza con el personal de la ciudad que crearía una licencia o permiso para que los vendedores de comida puedan seguir vendiendo mientras cumplen con el código de la ciudad.

«La realidad es que en este momento, la gente no se les permite hacerlo, y están recibiendo cartas diciendo que dejar de hacer lo que están haciendo», dijo Chávez. «Chávez dijo que los vendedores de alimentos sin licencia pueden crear riesgos para la salud si la fruta y otros alimentos no se preparan adecuadamente. También le preocupa la posibilidad de que se produzcan abusos laborales o tráfico de personas: «Creo que un permiso puede ayudar a evitarlo o, al menos, contribuir a evitarlo».

Varios departamentos municipales se están pronunciando al respecto. Chávez y Chowdhury se reunieron el viernes con personal municipal para determinar los siguientes pasos de la ordenanza propuesta.

Después de la reunión Chowdhury dijo que un objetivo añadido es crear un sistema de apoyo para que los vendedores puedan acceder a los suministros – incluyendo carros que almacenan los alimentos a la temperatura adecuada – para que puedan ser elegibles para una licencia.

En la elaboración de su propuesta, el dúo dijo que tienen que adherirse a las leyes estatales sobre el almacenamiento de alimentos y refrigeración. «La esperanza es que la próxima primavera, la gente tenga un lugar donde puedan vender y vender libremente. Se sienten respaldados por nuestras comunidades, por el gobierno local, y estamos consiguiendo que más gente cumpla la normativa», afirmó Chowdhury.

Por ahora, una opción presentada a algunos vendedores en Minneapolis ha sido registrarse para el permiso estatal de productor de alimentos caseros, basado en una ley estatal de 2015 que permite a las personas «hacer y vender ciertos alimentos no potencialmente peligrosos y productos enlatados en Minnesota sin una licencia.»

Pero Chávez dijo que ese es un paso en la dirección equivocada.

«Eso no va a abordar el problema. Y la gente podría aplicar, pero en realidad no va a abordar el problema de fondo que la gente está luchando con», dijo Chávez.un productor de alimentos cottage permiso podría permitir a los vendedores a vender productos de panadería casera y frutas y verduras en escabeche, pero todavía no les permitiría operar en las aceras de la ciudad o en el tráfico.

Según Chowdhury, se trata de una cuestión de «equidad», ya que algunos vendedores carecen de los conocimientos o recursos necesarios por ser nuevos en el país.

Cuestiones como las tasas por licencias o permisos se convierten en barreras para los nuevos vendedores que intentan cumplir la normativa.

«Cuando se trata de gente inmigrante, nueva en nuestra comunidad, es una barrera increíble. Así que si vamos a hacer la capacitación económica, que es la barrera que queremos ayudar a resolver y por lo que estoy 100% de apoyo a la renuncia a estas tasas», dijo.

Claudia Lainez, la directora del centro de trabajadores de COPAL, dijo que la organización sin fines de lucro ha estado monitoreando el crecimiento de los vendedores ambulantes en todo el metro específicamente porque muchos de ellos son indocumentados.

Dijo que la mayoría de los vendedores tienden a ser mujeres porque los hombres, incluso indocumentados, tienden a luchar menos para encontrar empleo. Las mujeres tienen el obstáculo de encontrar guarderías y por eso la venta ambulante les resulta atractiva».

Según ella, el acceso a la información en español es una barrera clave para quienes quieran cumplir las normas locales.

«Hemos tenido muchos casos en los que la gente pregunta ‘¿Qué puedo hacer?’ Pero no, esta información no es accesible en español», dijo Lainez.

Dado que la propuesta de ordenanza se encuentra aún en sus primeras fases, Chávez dijo que todavía hay muchas preguntas.

Una es si se deben establecer ubicaciones fijas para los vendedores. Otra es cómo limitar el número de vendedores en un lugar determinado.

Chávez dijo que algunos vendedores con licencia han dicho a su personal que están perdiendo negocio debido al aumento de la competencia.

Y una cuestión importante que los miembros del consejo han abordado es la accesibilidad a la información, ya que los vendedores son en su mayoría hispanohablantes.

Han dicho que es importante que el proceso sea sencillo y fácil para los futuros vendedores, independientemente de su situación legal.

Incluso sin documentos como números de Seguro Social, Chávez dijo que habría maneras para que los vendedores apliquen, como mediante el uso de un ITIN, o número de identificación individual del contribuyente, que las personas indocumentadas pueden utilizar para fines fiscales.

El sitio web del IRS dice que incluso los residentes indocumentados están obligados a declarar impuestos sobre la renta cada año.

Chávez dijo que es crucial encontrar una solución que proteja la salud pública pero que también reconozca las presiones que empujan a los inmigrantes recientes a vender comida en espacios públicos.

«Centraré el aspecto humano en que estas personas sólo intentan ganarse la vida», dijo. Muchos de los vendedores «literalmente sólo intentan pagar el alquiler y costearse la vida».

Reacción de los vendedores con licencia

La presencia de los vendedores ha suscitado preocupación y quejas, especialmente entre los vendedores con licencia.

En una reunión de la Junta de Parques y Actividades Recreativas de Minneapolis celebrada a principios de agosto, Michael Auciello, propietario del carrito de hielo italiano Brooklyn Mike’s, dijo que estaba cansado de que «vendedores ilegales» vinieran a abrir puestos de fruta y mermaran sus ingresos.

Auciello dijo que ha visto una caída de alrededor del 50% en los ingresos de este año como vendedores sin licencia empujado en parques de la ciudad.

«Muchos de los camiones de comida y vendedores se han rendido. Están vendiendo sus camiones. Ya no quieren saber nada de estas tonterías», afirma Auciello.

Según él, los vendedores tienen que comprar un permiso diario para operar en los parques de la ciudad, y algunos parques sólo permiten hasta dos permisos. Los permisos diarios cuestan 35 dólares entre semana y 100 dólares los fines de semana.

Pero algunos días de este verano, los parques en los que ha trabajado han tenido hasta cinco vendedores diferentes, a pesar de que el límite era de dos.

Se ha quejado a la Policía de Parques de Minneapolis y a la Junta de Parques, con escaso éxito.

Chávez dice que los agentes de policía de Minneapolis ya no dan citaciones a los vendedores sin licencia.

«Les dan un papel con recursos, porque muchos de ellos también necesitan más apoyo más allá de poder vender algo de comida en la calle», dijo.

La portavoz de la Policía de Parques, Robin Smothers, dijo que tampoco han entregado ninguna citación a ningún vendedor sin licencia, pero aclaró que a los vendedores manchados no se les permite operar ininterrumpidamente.

Auciello dijo que ha visto a la Policía de Parques enfrentarse a vendedores sin licencia pero no escoltarlos.

«Ojalá», dijo Auciello. «Creo que no es justo para los vendedores con licencia».

Una ordenanza aprobada por la ciudad no afectaría automáticamente al funcionamiento de los parques, según Chávez.

«La Junta de Parques tiene que tomar sus propias decisiones sobre si van a permitir que la gente en sus parques, pero en las calles de la ciudad podemos hacer un programa para permitir que algunos de estos individuos para poder vender fruta o lo que decidamos con estos permisos», dijo Chávez.

La Junta de Parques de Minneapolis sigue teniendo la última palabra sobre quién puede vender en su propiedad.

En la actualidad, sólo un vendedor de comida móvil con licencia con la Ciudad de Minneapolis puede solicitar un permiso diario para operar en los parques.

El viernes, Chowdhury dijo que ha habido conversaciones en curso con el Parque de Minneapolis y la Junta de Recreación.

«Nuestro mayor objetivo en este momento con MPRB es ser proactivo y construir una asociación muy fuerte y la relación, porque al final del día, queremos las mismas cosas. Queremos que la gente cumpla las normas y pueda ser emprendedora en nuestra ciudad», afirmó.