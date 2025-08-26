Minnesota demandó a TikTok por dañar a los jóvenes. Aquí están los números sobre salud mental y redes sociales.

Por: Alyssa Chen-MN REFORMER

El fiscal general Keith Ellison anunció el martes que demandará a TikTok por explotar ilegalmente a los usuarios jóvenes. La demanda se asemeja a una demanda similar presentada por más de una docena de fiscales generales bipartidistas el año pasado. Alegan que el algoritmo adictivo de TikTok, que ofrece contenido personalizado en un desplazamiento interminable de videos cortos, junto con otras funciones como TikTok LIVE y “filtros de belleza”, están dañando la salud mental de los usuarios jóvenes en lo que equivale a una práctica comercial engañosa.

La demanda cita datos sobre el uso de TikTok entre los jóvenes de Minnesota específicamente, aunque los números están redactados porque TikTok dice que son confidenciales, según la oficina del fiscal general.

Sabemos que el uso de TikTok está muy extendido entre los adolescentes de todo el país, lo que sugiere tendencias similares en Minnesota. Aparte de YouTube, TikTok es la aplicación de redes sociales más popular entre los adolescentes. Una encuesta de 2024 realizada por Pew Research encontró que el 63% de los adolescentes estadounidenses usan TikTok, frente al 67% en 2022, y el 16%, uno de cada seis adolescentes estadounidenses, dice que usa TikTok “casi constantemente”.

Y los propios datos de TikTok muestran que los adolescentes revisan la aplicación “un promedio de 17 veces al día y pasan un promedio de casi dos horas al día en la aplicación, más que cualquier otro grupo de edad”, según la demanda.

Muchos adolescentes dicen que usan demasiado las redes sociales: 27%, según una encuesta realizada en 2023 por Pew.

A medida que los niños dicen que están pegados a sus teléfonos, su salud mental parece estar empeorando, tanto aquí como en todo el país.

La encuesta estatal de estudiantes de Minnesota informa que casi un tercio de los estudiantes de 11.º grado en 2022 dijeron que tenían problemas de salud mental a largo plazo, en comparación con el 27% en 2019. Para los estudiantes de noveno grado, los porcentajes fueron del 28% en 2022, frente al 23% en 2019.

Aunque muchas preguntas de salud mental en la encuesta cambian, a los estudiantes a lo largo del tiempo se les pregunta con qué frecuencia construyen amistades. Los resultados muestran un porcentaje creciente de niños sin amigos cercanos. El porcentaje de estudiantes de 11º grado que dicen que construyen amistades con otras personas “en absoluto o rara vez” aumentó del 3.8% en 2013 al 7% en 2022.

Más adolescentes piensan que los teléfonos inteligentes dificultan el aprendizaje de buenas habilidades sociales, según la encuesta de Pew de 2023.

No son solo los niños los que están preocupados por su uso de las redes sociales. De los 1,400 trabajadores de salud mental encuestados por Politico, más de una cuarta parte cree que las redes sociales son el mayor impulsor de los problemas de salud mental en los niños, aunque los médicos citan una variedad de otros factores, como la inestabilidad política y el aislamiento social.

Lo que sigue siendo incierto, por el momento, es un vínculo causal entre el uso de las redes sociales y los problemas de salud mental.

Por ejemplo, Candice L. Odgers, psicóloga de la Universidad de California-Irvine, escribió en Nature el año pasado que la “sugerencia de que las tecnologías digitales están reconfigurando los cerebros de nuestros niños y causando una epidemia de enfermedades mentales no está respaldada por la ciencia”.

Ellison compara explícitamente TikTok con la nicotina. La comparación, sin saberlo, subraya cuánta paciencia pueden necesitar los habitantes de Minnesota para responsabilizar a los gigantes de las redes sociales si realmente están vendiendo un producto peligroso.

El Cirujano General de EE. UU. Ofreció la primera advertencia sobre el consumo de tabaco en 1964.

Pasaron casi 35 años antes de que Minnesota ganara su principal juicio con jurado contra Big Tobacco en 1998.