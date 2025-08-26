Las primas de seguro médico en Minnesota aumentarán en 2026 

Las primas de seguro médico de Minnesota aumentarán en 2026

Por: Erica Zurek-MPR

Se espera que las primas de seguro médico para miles de habitantes de Minnesota aumenten en 2026. Los aumentos de tarifas propuestos están impulsados por el aumento de los costos de atención médica, y los subsidios federales diseñados para hacer que la cobertura sea más asequible expirarán a fines de 2025.

Las presentaciones preliminares publicadas por el Departamento de Comercio de Minnesota indican que las aseguradoras buscan aumentos promedio de primas que van del 7 al 26 por ciento para los planes de 2026 en el mercado individual, y entre el 7 y el 17 por ciento en el mercado de grupos pequeños.

Aproximadamente 202,000 habitantes de Minnesota están cubiertos a través del mercado de seguros de salud para grupos pequeños, que incluye empresas con dos a 50 empleados de tiempo completo. El mercado de seguros de salud individuales cubre alrededor de 187,000 residentes del estado que no son elegibles para la cobertura a través de su empleador o programas públicos como Medicare o Medicaid.

Los aumentos propuestos afectarían a las personas que compran un seguro de salud individual o de grupos pequeños directamente de las aseguradoras o a través de MNsure, el mercado de seguros de salud de Minnesota.

“Estos son algunos cambios bastante sustanciales”, dijo Grace Arnold, comisionada de comercio de Minnesota. “Los agricultores, los propietarios de pequeñas empresas y los jubilados anticipados van a soportar la peor parte de muchos de los cambios que se hicieron a nivel federal”.

Medica, una de las compañías del estado, ha propuesto el mayor aumento del mercado individual con un 26 por ciento, mientras que otros, incluidos Blue Plus, UCare y HealthPartners, están solicitando ajustes entre el 12 y el 17 por ciento.

Los posibles aumentos de tarifas siguen a la creciente incertidumbre sobre el futuro de los subsidios federales a las primas bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. El extenso paquete de impuestos y gastos del presidente Donald Trump no incluyó fondos para créditos fiscales para primas mejoradas. Sin embargo, el Congreso todavía tiene la oportunidad de restablecer estos subsidios este otoño.

“Fue una elección consciente priorizar los recortes de impuestos para los muy ricos sobre ayudar a los habitantes de Minnesota de ingresos medios”, dijo Arnold.

Estos subsidios fueron promulgados por el Congreso en 2021 durante la pandemia de COVID-19 para ayudar a las personas a mantener su cobertura de seguro médico. Hicieron que los créditos fiscales existentes a través de MNsure fueran más generosos y eliminaron el límite de ingresos.

Libby Caulum, directora ejecutiva de MNsure, dijo que los subsidios funcionan como un descuento instantáneo aplicado a las primas de seguros de salud, lo que ayuda a miles de habitantes de Minnesota a acceder a un seguro asequible a través de MNsure.

“Todavía tenemos algunos créditos fiscales disponibles para los habitantes de Minnesota, pero los umbrales de ingresos cambiarán”, dijo Caulum. “Si el Congreso no actúa rápidamente, los costos aumentarán para casi 90,000 de nuestros afiliados de MNsure, y 19,000 de esas personas perderán el acceso a toda la ayuda financiera a la que han podido acceder en los últimos cuatro años”.

Las personas en todo el estado pueden esperar pagar alrededor de $180 más por mes, agregó Caulum, pero las familias que viven en el área metropolitana de Minnesota y los afiliados mayores de 55 años, que son demasiado jóvenes para Medicare, serán los más afectados.

Caulum compartió el ejemplo de una pareja de poco más de 60 años que vive en Mankato con un ingreso familiar dual de $89,000. Ya no serán elegibles para los créditos fiscales, lo que hará que su prima mensual aumente de $474 a aproximadamente $2,000 en 2026. Esto significa que la pareja pagaría casi cuatro veces su pago actual para permanecer en el mismo plan.

El programa de reaseguro bipartidista de Minnesota, establecido en 2017, se creó para abordar el aumento de los costos de atención médica y la volatilidad del mercado. El programa ayuda a mantener las primas más bajas para las personas en el mercado, estabilizando los precios de las primas en los últimos años. Arnold y Caulum dijeron que las primas habrían sido un 25 por ciento más altas y los consumidores habrían enfrentado costos mensuales más altos sin una acción legislativa reciente para extender este programa.

El estado está revisando actualmente los aumentos propuestos en las tarifas de las primas. Las tarifas finales estarán disponibles en octubre para la cobertura a partir del 1 de enero de 2026, y la inscripción abierta para los planes de seguro médico comenzará el 1 de noviembre.

“Sé que los habitantes de Minnesota están preocupados por el aumento de los costos y cómo estos nuevos cambios en la política federal podrían afectarlos”, dijo Caulum. “Queremos asegurarnos de que la gente sepa qué opciones están disponibles, independientemente de lo que esté sucediendo en el escenario federal”.