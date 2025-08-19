Dibujos animados, cultura y cuidado: artista latino crea un universo bilingüe de salud mental

Por: Alex V. Onions-MPR

El artista Rocky Casillas Aguirre ha creado un universo de salud mental poblado por un variopinto elenco de personajes.

Twitch es el protagonista. Es de color naranja brillante, con grandes ojos de dibujos animados y muy lindo.

“Es una pequeña llama de fogata y representa al niño que todos llevamos dentro que ve el mundo con ojos curiosos y tiene muchas preguntas”, dice Casillas Aguirre.

Luego está su mejor amigo y mentor, Mystic Weenie, un antiguo perrito caliente.

“Tiene unos 5.000 años, tiene mucha sabiduría, ha visto muchas cosas”.

Junto a ellos está el tranquilo Pablo. “Un pequeño caracol mexicano que viaja por el mundo con su pequeña mochila llena de bocadillos”, dice Casillas Aguirre. “Quiere aprender sobre diferentes culturas, diferentes formas de vida, y su lema es: ‘Ralentiza tu rollo'”.

Hay un cerebro parlante, la Dra. Lola la ajolota y muchos más. Emprenden viajes de curación juntos, montando un arco iris de emociones y aprendiendo atención plena. Ahora, están a la vista en el Northfield Arts Guild para la primera exposición individual de Casilla Aguirre, “You are the Universe (Eres El Universo)”, una exposición inmersiva bilingüe para todas las edades sobre salud mental.

Cómo el arte se convirtió en un salvavidas

La galería está llena de más de 70 cómics, animaciones y esculturas que emplean tanto inglés como español, incluido un botiquín con recetas falsas para meditación, risa, aire fresco y abrazos de gato.

En una serie de cómics, Twitch aconseja sobre los diferentes tipos de meditación (sonido, respiración, caminar y más). Una guía cómica explica “Cómo responde el cuerpo al estrés” con caricaturas de una amígdala aullando (amígdala) y glándulas suprarrenales danzantes.

La exposición está inspirada en los propios desafíos de Casillas Aguirre con la salud mental. Cuando llegó la pandemia, comenzó a luchar contra la ansiedad, los ataques de pánico, el insomnio y las alucinaciones.

“No crecí hablando de salud mental en casa, así que no tenía ningún recurso o herramienta en la que pudiera apoyarme”, dice.

Vio a médicos y terapeutas, y comenzó a meditar y dibujar.

“Me refugié en el arte, que es algo que he hecho toda mi vida, cuando era pequeño”, dice Casillas Aguirre. “Entre meditar y simplemente practicar el cuidado personal y dibujar mis sentimientos, encontré un nuevo propósito, mi arte encontró un nuevo propósito, y ese fue comunicar sobre la salud mental”.

Casillas Aguirre tiene experiencia en biología de la conservación y fue director ejecutivo de Sharing Our Roots, una granja de agricultura regenerativa sin fines de lucro en las afueras de Northfield, pero decidió convertirse en artista a tiempo completo.

“Gran parte de mi arte está dirigido a los jóvenes, porque estoy tratando de crear los recursos que no tuve mientras crecía con la esperanza de que los niños de hoy crezcan para ser adultos felices y saludables mañana”, dice Casillas Aguirre.

Ha realizado sesiones de arte con estudiantes de la escuela primaria Bridgewater y tiene una asociación con la Biblioteca Pública de Northfield, donde algunos de sus murales se exhiben en la sección infantil. La biblioteca también tiene copias de su libro infantil con Twitch y Mystic Weenie: “¿A dónde fue la ansiedad?”, que también se publica en español, somalí y swahili.

Mirando la salud mental desde una perspectiva latina

El trabajo del artista también está dirigido a la comunidad latina. Angélica Linder, la gerente de extensión de la biblioteca que realiza programas bilingües, dice que Casillas Aguirre está creando conciencia sobre un tema importante.

“A nuestra comunidad, no se nos enseña cómo expresar nuestros sentimientos. Simplemente lo aguantas y sigues adelante y eso es todo”, dice Linder.

Le gustan las coloridas obras de arte de Casillas Aguirre porque hacen que las discusiones sobre salud mental sean más accesibles y positivas. Ella lo llama una “combinación de su herencia, el aspecto de la salud mental, la creación de conciencia sobre algunos problemas importantes en nuestra comunidad y todo a través del arte sin sentirse triste después de mirarlo”.

Casillas Aguirre nació en Tijuana, México, pero pasó la mayor parte de su vida en Northfield.

En la galería, se para frente a uno de sus carteles. Presenta una pequeña figura de dibujos animados con un tocado azteca rodeado de burbujas de pensamiento en inglés y español. Para el artículo, Casillas Aguirre entrevistó a personas de las comunidades latinas locales sobre sus ansiedades y usó sus respuestas, de forma anónima.

“Mirando la salud mental desde una perspectiva latina, hay muchas cosas por las que los latinos están estresados y con las que la comunidad blanca puede o no relacionarse”, dice. “Fui indocumentado mientras crecía y he sido ciudadano durante unos ocho años. Hay muchas de estas cosas con las que puedo identificarme”.

Las burbujas de pensamiento incluyen preocupaciones sobre ir al médico sin un intérprete, quedarse sin comida, cuidado de niños, pagar el alquiler y el racismo.

“Hay uno que dice: ‘Los funcionarios de inmigración de ICE se llevaron a mi amigo ayer. ¿Qué va a pasar con sus hijos?'”. Dice Casillas Aguirre. “Eso, como sabemos con la administración actual, está sucediendo cada vez más. Los latinos no se sienten seguros, no se sienten bienvenidos”.

En su experiencia, Casillas Aguirre dice que todavía existe un estigma sobre hablar de salud mental en la comunidad latina, que se ha visto acentuado por el clima político. Espera que su arte pueda ser un catalizador.

“Mucha gente sufre de ansiedad, estrés, etcétera, y una vez que comencemos a hablar más de ello, realmente creo que eso puede conducir a la curación individual y colectiva de comunidades enteras”, dice Casillas Aguirre.

Señala otro cartel con respuestas de la comunidad. Se titula “¿Por qué no hablamos de la salud mental?”

Una burbuja de pensamiento dice que es porque la sociedad les dice que “mantengan la calma”, otros dicen que es generacional: sus padres no hablaron de eso, así que ellos tampoco.

Casillas Aguirre señala a Twitch llamando desde la parte inferior del cartel.

“Twitch dice: Amigos, seamos valientes y hablemos más sobre salud mental en casa con nuestros hijos y dentro de nuestras comunidades”, lee. Si podemos permitirnos ser vulnerables, ser honestos con nosotros mismos, mantener nuestros corazones abiertos, podemos encontrar la curación juntos. Todos merecen la felicidad, incluyéndote a ti”.

“U are the Universe (Eres El Universo)” cierra en el Northfield Arts Guild el 2 de agosto. En septiembre, el espectáculo viajará al Mercado Local en Northfield. Luego, el espectáculo se exhibirá del 13 de abril al 13 de junio de 2026 en el Paradise Center for the Arts en Faribault.