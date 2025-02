Obrero de construcción en los apartamentos Viking Lakes se declara culpable de violar a una empleada

By: Max Nesterak-MN Reformer

Un obrero de construcción se declaró culpable el jueves de haber violado a una compañera de trabajo en el baño de un apartamento durante el levantamiento de Viking Lakes, un extenso desarrollo multiusos en Eagan construido por la familia Wilf, dueños de los Minnesota Vikings.

Juan Diego Medina Cisneros, un ciudadano mexicano de 31 años, fue acusado en el condado de Dakota hace dos años y medio, pero no fue detenido hasta el pasado junio por agentes de la patrulla fronteriza en el Puente Internacional Gateway en Texas (Gateway International Bridge). La oficina del sheriff del condado lo llevó de regreso a Minnesota, donde fue liberado al día siguiente tras pagar una fianza de 100,000 dólares.

La agresión salió a la luz cuando el sindicato del Consejo Regional de Carpinteros de los estados del Centro Norte (North Central States Regional Council of Carpenters) estaba ayudando a los trabajadores a denunciar sus acusaciones de robo de salarios en el proyecto Viking Lakes por parte de dos subcontratistas: Absolute Drywall y Advantage Construction.

La empleada de Absolute Drywall, Norma Izaguirre, dijo que rechazó en repetidas ocasiones las insinuaciones de Medina Cisneros mientras trabajaba en limpieza en Viking Lakes, edificación construida alrededor de la sede principal y las instalaciones de entrenamiento de los Vikings.

Un día en mayo de 2021, Medina Cisneros se acercó por detrás de Izaguirre mientras estaba limpiando una bañera y la violó.

(The Reformer no suele nombrar a sobrevivientes de violencia sexual, sin embargo; Izaguirre dio su consentimiento cuando compartió su historia con The Reformer en 2022. Ella ha hablado públicamente sobre su ataque con la esperanza de evitar que otras mujeres en obras de construcción sean tratadas como ella.

Izaguirre le contó a su supervisor sobre el abuso, pero la compañía determinó que fue una relación consensuada y poco después, el dueño Dan Ortega, la despidió.

En respuesta a una denuncia que Izaguirre presentó ante el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota, Absolute Drywall dijo que ella fue despedida por crear un ambiente de trabajo hostil al negarse a realizar tareas de limpieza. Izaguirre dijo que se quejó con su supervisor por tener que limpiar las bañeras porque a menudo estaban llenas de orina y otros tipos de excrementos.

Izaguirre observó el proceso judicial del jueves a través de Zoom, secándose las lágrimas mientras Medina Cisneros admitía la agresión en español mediante un intérprete. El abogado de Medina Cisneros aseguró que su cliente estaba “profundamente arrepentido”.

Izaguirre ha presentado una denuncia ante el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota que está investigando sus acusaciones de discriminacion sexual, y podría presentar una demanda contra el contratista.

Medina Cisneros cumplirá 36 meses de prisión seguidos por 10 años de libertad condicional. Su abogado le explicó durante la audiencia del jueves que probablemente sea deportado al salir de prisión.

Aún no está claro si Medina Cisneros tiene autorización legal para estar en los Estados Unidos, y podría verse involucrado en los esfuerzos de la administración Trump de llevar a cabo deportaciones generalizadas. El abogado de Izaguirre dijo que esperan que cumpla su condena en los Estados Unidos para garantizar que se haga justicia.

Luis Morales, el juez del Tribunal de Distrito del Condado de Dakota, parecía insatisfecho con el acuerdo de conciliación, que es cinco meses más corto que las pautas de ese tipo de sentencia. Pero dijo que aceptaría el acuerdo porque Izaguirre lo aprobó. Agregó que haría más comentarios cuando Medina Cisneros regrese a la corte el 8 de julio para ser sentenciado formalmente y puesto bajo custodia.

El sindicato de carpinteros, que ha apoyado a Izaguirre a lo largo de las investigaciones y procedimientos legales, la elogió por su coraje y perseverancia.

“A Norma le ha tomado un inmenso coraje el poder declarar”, dijo Richard Kolodziejski, director de asuntos gubernamentales del sindicato de carpinteros, en un comunicado. “Norma se enfrentó a hostilidades y represalias por parte de su empleador después de presentarse, sin embargo; persistió”.

El Departamento de Trabajo e Industria del estado abrió una investigación a Absolute Drywall por robo de salarios y actualmente está reclamando $2.4 millones de dólares en salarios atrasados a los empleados de Advantage Construction y su subcontratista Property Maintenance and Construction, incluidos los correspondientes a trabajos en el complejo Viking Lakes. Es el caso más grande que haya presentado la agencia.