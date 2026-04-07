Persiste el temor mientras los niños de Minnesota vuelven a las clases presenciales tras el caos provocado por el ICE

Por: Elizabeth Shockman

Artículo redactado por MPR

Los alumnos de los distritos de Minneapolis y Columbia Heights vuelven esta semana a las clases presenciales, después de que muchos optaran por quedarse en casa cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) inundaron la región a principios de año.

El impacto de esta oleada en los niños, las familias, las escuelas y los profesores es algo que, según afirman algunos responsables escolares, aún les cuesta comprender.

«Sigue habiendo un estado de alerta o ansiedad elevado, pero desde luego no es como en enero o febrero, por lo que nos sentimos aliviados», dijo Kristen Stuenkel, directora de comunicaciones del distrito escolar de Columbia Heights. «Nos preocupa mucho lo que esto supone para las familias que se han establecido aquí».

Muchos distritos del área metropolitana comenzaron a ofrecer opciones de aprendizaje virtual temporal en enero, después de que agentes armados de la Patrulla Fronteriza entraran en el recinto de un instituto de Minneapolis, redujeran a estudiantes y personal y lanzaran gas pimienta durante la salida de clases.

Los responsables escolares de Minneapolis, el cuarto distrito más grande del estado, habían planeado poner fin a la opción virtual temporal en febrero, pero decidieron prolongarla hasta abril.

En St. Paul, el segundo distrito más grande del estado, unos 7.000 alumnos se matricularon en la enseñanza en línea durante el punto álgido de la «Operación Metro Surge». El distrito puso fin a su opción virtual temporal a mediados de marzo. Las patrullas escolares voluntarias, organizadas por miembros de la comunidad para garantizar la seguridad de los niños a la llegada y a la salida de clase, también finalizaron a principios de abril.

El distrito escolar de Fridley, en los suburbios del norte, sigue ofreciendo opciones en línea a las familias, pero sus responsables afirman que la mayoría de los 462 estudiantes que tenían demasiado miedo para asistir a clase presencialmente ya han vuelto al colegio.

Aun así, más de 70 estudiantes se han dado de baja de las clases por completo, y muchas familias siguen enfrentándose a la inseguridad alimentaria y a crisis económicas debido a las perturbaciones causadas por el repunte.

«Poco a poco estamos volviendo», declaró Brenda Lewis, superintendente de Fridley, a MPR. Sin embargo, muchas familias siguen teniendo «necesidades importantes», desde ayuda para la alimentación hasta asistencia para el alquiler y los servicios públicos.

Setenta y dos niños matriculados en diciembre en las escuelas de Fridley ya no asisten, añadió.

Los profesores observan signos de trauma a medida que los niños regresan

Cientos de alumnos de las escuelas públicas de Columbia Heights se refugiaron en sus hogares durante la incursión de los agentes federales y aprovecharon la enseñanza en línea. El distrito pondrá fin a esa opción para los alumnos de secundaria esta semana. Los alumnos de primaria ya han vuelto a la enseñanza presencial.

Los responsables escolares prevén que los alumnos necesiten tiempo y ayuda para adaptarse a la enseñanza presencial, según ha declarado Stuenkel, portavoz del distrito.

«Para nuestros alumnos, lo más seguro era quedarse en casa y, en algunos casos, con mantas en las ventanas», ha explicado Stuenkel. «Se ha dado el caso de personas que han sido rescatadas mientras quitaban la nieve de sus aceras o sacaban la basura».

El distrito está colaborando con el Washburn Center for Children, una organización comunitaria dedicada a la salud mental, para apoyar a los alumnos en su regreso a las clases.

Los profesores están observando lo que creen que pueden ser signos de trauma en los niños con los que trabajan, así como preocupación por la ausencia de familiares que fueron detenidos, dijo Stuenkel.

«Estamos viendo nerviosismo, ansiedad por estar separados de sus padres», añadió. «Algunos de los alumnos temen que… ¿estarán allí sus padres cuando regresen (a casa)?»

Siete alumnos de Columbia Heights, entre ellos Liam Ramos, de 5 años, fueron detenidos por agentes federales durante la redada. Stuenkel dijo que todos esos alumnos, excepto uno, han regresado a Minnesota. Una alumna decidió regresar a su país natal, Ecuador, con su madre tras pasar un tiempo en el Centro de Detención de Dilley, en Texas.

Aún así, hay más de 100 alumnos que abandonaron la escuela durante la oleada y aún no han regresado.

El distrito teme que más alumnos se marchen al final del curso escolar, ya sea porque tienen miedo de quedarse o porque el Gobierno deniega sus solicitudes de asilo, dijo Stuenkel.

«No es que, una vez que la gente salía del centro de detención o se marchaba el ICE, todo volviera a ir bien», añadió Stuenkel.