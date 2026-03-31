Senadores estadounidenses de ambos partidos solicitan una investigación sobre las empresas de maquinaria agrícola que trasladan puestos de trabajo a México

Por: Jacob Fischler

Artículo escrito por MN Reformer

Dos senadores estadounidenses de ambos partidos, procedentes del Medio Oeste, solicitaron el jueves al Departamento de Comercio que investigara a los principales fabricantes de maquinaria agrícola, alegando que estos pagaban generosas remuneraciones a sus accionistas mientras deslocalizaban puestos de trabajo.

Los senadores Tammy Baldwin, demócrata de Wisconsin, y Bernie Moreno, republicano de Ohio, pidieron al secretario de Comercio, Howard Lutnick, que abriera una investigación en virtud de una ley que permite el uso de aranceles con fines de seguridad nacional.

John Deere, Caterpillar y Case New Holland, con sede en Wisconsin, habían despedido a trabajadores estadounidenses en los últimos años mientras trasladaban puestos de trabajo de fabricación a México. Estas medidas vaciaron de población a las ciudades industriales del Medio Oeste, pero reportaron enormes beneficios a las empresas, escribieron Baldwin y Moreno.

«No se debería permitir que estas empresas eliminen puestos de trabajo estadounidenses, paguen salarios de miseria a los trabajadores mexicanos y luego envíen los productos de vuelta a EE. UU. para obtener beneficios adicionales a costa de nuestras comunidades», escribieron. «Argumentan que la deslocalización es necesaria para seguir siendo competitivos, pero cuando llega el momento de pagar a los ejecutivos o a los accionistas, nunca les falta dinero».

Todas estas empresas han realizado generosos pagos a sus accionistas en los últimos años, señalaron los senadores. John Deere ha pagado 8.400 millones de dólares, CNH ha pagado 1.700 millones y Caterpillar ha pagado 18.200 millones a través de dividendos y recompras de acciones, escribieron.

Sin embargo, los beneficios para los inversores se obtuvieron a costa de la mano de obra obrera, escribieron Baldwin y Moreno.

CNH despidió a 220 trabajadores de su planta de Racine (Wisconsin) en 2024 y trasladó la producción a México. Los aproximadamente 200 trabajadores de CNH de una planta de Burlington (Iowa) perderán sus puestos de trabajo después de que la empresa anunciara en enero el cierre de la planta. Y John Deere despidió a más de 3.600 empleados sindicados tras trasladar la producción de Iowa a México, señalaron los senadores.

Los representantes de las empresas no respondieron de inmediato el jueves a los mensajes en los que se les pedía una declaración.

Sección 232

Los legisladores pidieron a Lutnick que abriera una investigación que pudiera dar lugar a los denominados aranceles de la Sección 232 para disuadir a las empresas de trasladar la producción a México.

«No se debe recompensar a estas empresas y a sus ejecutivos por destruir puestos de trabajo estadounidenses, ni permitirles importar sus productos sin enfrentarse a una sanción», escribieron.

Los aranceles, que reciben su nombre de la sección de la ley de 1962 que los creó, permiten a la Administración imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. Aunque se crearon en 1962, ninguna Administración los utilizó hasta el primer mandato del presidente Donald Trump, cuando impuso aranceles al acero y al aluminio.

La Administración tiene ahora «una oportunidad única», afirmaron los senadores, para impedir que los fabricantes de maquinaria pesada trasladen más puestos de trabajo fuera del país.

Sin embargo, añadieron que cualquier investigación en virtud del artículo 232 se vería limitada por el tratado de libre comercio con Canadá y México que Trump aprobó durante su primer mandato. Instaron al Gobierno a «abordar […] los problemas» generados por el acuerdo, conocido como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (TLCUMC).

El acuerdo «ha incentivado a los principales fabricantes de maquinaria pesada a trasladar su producción a México», escribieron. «Cualquier medida que la Administración adopte basándose únicamente en la Sección 232 se verá debilitada por las deficiencias que existen actualmente en el USMCA».

Los portavoces del Departamento de Comercio y de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a los mensajes en los que se les pedían comentarios.

El atractivo de MAGA

La carta de los senadores apela a sectores clave de la coalición política de Trump.

A lo largo de su década en la política, ha centrado su mensaje en proteger la agricultura y reactivar las industrias manufactureras nacionales.

En sus dos elecciones presidenciales victoriosas, el republicano se hizo con un porcentaje inusualmente alto de votos de trabajadores sindicalizados en estados indecisos con industrias manufactureras tradicionales, al tiempo que se forjó una ventaja considerable entre los votantes rurales.

Trump ha empleado de forma agresiva —y controvertida— los aranceles para fomentar la producción nacional.

Está previsto que reciba a cerca de 1000 agricultores en la Casa Blanca el viernes.