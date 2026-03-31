Las guarderías de Minnesota se preocupan ante el aumento de las ausencias debido a la oleada de ICE

Por: Kyra Miles

Artículo escrito por MPR

El temor a las medidas de control de inmigración ya iba en aumento en noviembre, cuando una familia del Rise Early Learning Center de St. Louis Park preguntó a Kylie Cooper qué podían hacer para conservar la subvención de Minnesota si su hijo faltaba más de 25 días.

El Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil del estado exige que los niños no falten más de 25 días para que el centro de cuidado infantil reciba el reembolso de la subvención, y la familia ya se estaba acercando al límite. Cooper dijo que cuando consultó con el gestor de casos del estado sobre las opciones, descubrió que no había ninguna.

Semanas más tarde, los agentes federales comenzaron a inundar las Ciudades Gemelas durante semanas, a medida que Minnesota se convertía en el centro de la ira de la administración Trump por la inmigración, lo que mantuvo a más niños en casa y avivó los temores en toda la región: desde padres que temían perder el acceso al cuidado infantil hasta proveedores de cuidado infantil que temían perder los ingresos necesarios de las ayudas.

«La idea de que debamos decirles que ya no pueden acceder al cuidado simplemente no es algo que estemos dispuestos a considerar», dijo Cooper. «Y sé que no estoy sola. En lo que respecta a las guarderías, todos nosotros, muchos directores y muchos programas, estamos firmemente convencidos de que vamos a hacer todo lo posible para mantener a las familias lo más estables posible».

Algunos legisladores estatales están trabajando en el Capitolio en una propuesta legislativa que eximiría a las familias de la norma de los 25 días de ausencia en «circunstancias extremas», incluyendo los últimos meses. Esto permitiría a las guarderías mantenerse a flote y las familias no tendrían que preocuparse por tener que pagar de su propio bolsillo.

Sin una exención, «en lugar de elaborar un presupuesto y prever que me pagarán a tiempo completo esta semana, en realidad solo recibirás tres cuartas partes del salario, o la cobertura de tres de los cinco días, lo que supone un problema cuando tantos programas de cuidado infantil funcionan con márgenes realmente muy ajustados», dijo Cooper.

Aunque la legislación ofrece una solución en caso de que se apruebe, el problema ya está afectando a las guarderías y a su personal.

Según una encuesta reciente realizada a 300 proveedores del área metropolitana por Think Small, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la educación infantil, el 41 % de los centros de la región de las Ciudades Gemelas informaron de que más de la mitad de sus alumnos alcanzarían el límite de 25 días de ausencia.

«No hay suficientes niños»

Para recibir ayudas a través de los programas de Asistencia para el Cuidado Infantil o de Becas para el Aprendizaje Temprano, los padres deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales en el país. Aun así, los responsables de las guarderías afirmaron que las familias temían ser detenidas ilegalmente.

«Estas familias han agotado rápidamente sus días de ausencia, y aún no hemos llegado a abril. Esto se debe a que no existe ninguna política para gestionar el aumento de las ausencias debido a acontecimientos extraordinarios que escapan al control de las guarderías», afirmó Amanda Schillinger, directora de una guardería en Burnsville.

El pago mensual medio del CCAP en 2023 fue de 1710 dólares. Así que si un niño falta una semana por la gripe a finales de este año, eso supone una pérdida de unos 400 dólares para el centro.

En un comunicado, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias afirmó que entiende que el miedo puede provocar «un aumento y una prolongación de las ausencias en las guarderías, ya que las familias se ven obligadas a tomar decisiones sobre la seguridad».

Añadió, sin embargo, que seguirá administrando el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de acuerdo con la legislación estatal y federal en materia de ausencias, a menos que se produzca un cambio.

Cuando un niño falta más de 25 días a su programa, los centros de cuidado infantil deben decidir si asumen el coste de los días de ausencia adicionales, cobran más a las familias o dan de baja al niño.

Las familias que utilizan el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil ya han sido verificadas por el estado como de bajos ingresos y no pueden permitirse el cuidado infantil por sus propios medios.

Tiffany Taylor lleva más de dos décadas trabajando en el sector del cuidado infantil y afirma que nunca había visto nada parecido a lo ocurrido en los últimos meses.

«Ahora es como si trabajáramos por la tarde en lugar de por la mañana, porque no hay suficientes niños por la mañana, así que nos vemos obligados a hacer el turno de tarde», explicó Taylor, que suele trabajar en el turno de mañana en la South Metro Academy de Minneapolis.

South Metro ha perdido casi la mitad de su asistencia habitual y, aunque la situación se ha estabilizado desde que el DHS anunciara que reduciría el número de agentes en Minnesota, Taylor dijo que la directora del centro está luchando por recuperar a los niños.

«Creo que eso es lo que ella todavía está tratando de averiguar», dijo Taylor. «El plan de acción es seguir adelante en este momento; solo sé que tengo que pagar mis facturas. Tuve que buscar un segundo trabajo».

Taylor dijo que le preocupa que esto pueda disuadir a más personas de entrar en el sector del cuidado infantil.

¿Qué es un acontecimiento «extraordinario»?

A la presidenta del Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado, Melissa Wiklund, le preocupa que este problema también pueda disuadir a los centros de querer aceptar a familias que utilizan la financiación del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP).

«Esto tiene un impacto económico en los proveedores que ya están pasando apuros», dijo Wiklund, del DFL-Bloomington.

«No queremos que haya incentivos para que los proveedores no acepten a los participantes del CCAP, y si consideran que existe un riesgo para su estabilidad financiera, no queremos que dejen de aceptar a las personas que necesitan cuidado infantil subvencionado», añadió.

Los defensores y proveedores de servicios de cuidado infantil presentaron la semana pasada un nuevo proyecto de ley ante el Senado y la Cámara de Representantes del estado con el fin de establecer una exención respecto a los límites de días de ausencia en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil.

El nuevo proyecto de ley añadiría exenciones para «circunstancias extraordinarias», definidas como aquellas que afectan a la comunidad y que escapan al control del proveedor.

El proyecto de ley se presentó con la intención de ayudar a las familias afectadas por la oleada de agentes de inmigración federales, pero incluye desastres naturales, epidemias, averías mecánicas en las instalaciones o cualquier circunstancia excepcional que determine el comisionado del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias.

Durante la audiencia, los detractores del proyecto de ley, entre ellos el senador estatal Paul Utke, republicano por Park Rapids, y el senador Jim Abeler, republicano por Anoka, cuestionaron si el proyecto era realmente necesario y argumentaron que podría otorgar al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias demasiado poder para decidir qué se considera un «acontecimiento extraordinario».

Aun así, el proyecto de ley exigiría que el comisionado del departamento estableciera un proceso formal para conceder exenciones y no permitiría ausencias ilimitadas.

Independientemente de cómo vea la gente la campaña federal contra la inmigración, «el resultado fue el mismo para las familias», dijo la senadora estatal Lindsey Port, demócrata de Burnsville.

«No podían ir con seguridad a la guardería. No podían ir con seguridad al trabajo», dijo. «Eso es lo que hay que abordar».