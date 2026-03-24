Un juez ordena al ICE que permita a los líderes religiosos atender a los detenidos en el edificio Whipple

Artículo escrito por Minnesota Reformer

Por: Alyssa Chen

El viernes, un juez ordenó al Gobierno federal que permitiera a los líderes religiosos ofrecer atención pastoral presencial a los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) recluidos en el edificio federal Whipple.

La orden judicial preliminar del juez federal de distrito Jerry Blackwell se produjo un mes después de que un grupo de clérigos de Minnesota presentara una demanda federal en la que acusaban a la administración Trump de violar su libertad religiosa al negarles la entrada al edificio Whipple para atender a los detenidos. El caso sigue en curso.

En su fallo desde el estrado, Blackwell consideró que la administración Trump era incapaz de explicar por qué necesitaba impedir por completo la entrada de los líderes religiosos al edificio por las razones de seguridad que alegaba, según informó Courthouse News Service. Comparó el uso arbitrario del poder por parte del Gobierno con «El mago de Oz».

“No vamos a convertir un centro de detención en una iglesia. Por otra parte, esto no es el país de Oz, donde el Gobierno puede actuar como el mago desde una pequeña ventana”, afirmó Blackwell, nombrado durante la administración Biden.

La sentencia de Blackwell es la última de una serie de derrotas judiciales para el Gobierno federal. Jueces nombrados tanto por presidentes republicanos como demócratas han dictaminado en repetidas ocasiones que las autoridades federales han detenido ilegalmente a inmigrantes y han violado derechos constitucionales.

La demanda fue presentada por los bufetes Groundwork Legal y Saul Ewing en nombre del Sínodo del Área de Minneapolis de la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Conferencia de Minnesota de la Iglesia Unida de Cristo y el padre Christopher Collins, jesuita y administrador parroquial de la iglesia católica de San Pedro Claver en St. Paul.

Los funcionarios federales de inmigración han alegado motivos de seguridad para denegar las visitas, pero el clero afirma que el gobierno federal no ha proporcionado ningún protocolo de seguridad razonable para el acceso al edificio.

A los miembros del clero se les había permitido visitar a los detenidos de Whipple “caso por caso” antes de la Operación Metro Surge, según una declaración escrita de Tauria Rich, subdirectora de la oficina local del ICE en St. Paul. Afirmó que, durante el aumento de la actividad de control de inmigración federal, la situación escapaba a su control, ya que «las decisiones operativas diarias las tomaba la dirección traída de todo el país.

Los detenidos han afirmado que también tuvieron dificultades para acceder a asistencia letrada mientras se encontraban en Whipple.

El Gobierno federal anunció el 12 de febrero que la Operación Metro Surge —que comenzó en diciembre y se intensificó en enero— estaba llegando a su fin. Desde entonces, la actividad federal en materia de inmigración en el estado se ha reducido significativamente, según tanto el Gobierno federal como los habitantes de Minnesota que siguen de cerca las actividades del ICE. En su declaración, Rich afirmó que, a partir del 5 de marzo, las prácticas en Whipple han vuelto a las políticas anteriores a la intensificación de las medidas, y que los miembros del clero ya pueden visitar a los detenidos.

Irina Vaynerman, directora ejecutiva de Groundwork Legal, afirmó que la reducción del presupuesto no afecta a la importancia del caso. El cambio de política al que se refiere Rich sigue otorgando al Gobierno lo que Vaynerman denominó “discrecionalidad ilimitada” a la hora de denegar el acceso a la asistencia pastoral, lo que, según los demandantes, viola la Primera Enmienda.

“No hay ninguna política escrita, ni criterios ni directrices escritas”, afirmó Vaynerman en una entrevista con The Reformer. “Así que, aunque digan: “Sí, se permite la entrada a los líderes religiosos”, en la práctica eso no es cierto en absoluto. Porque dicen: “La visita de asistencia pastoral no puede interferir con las operaciones”. Bueno, ¿qué significa eso?”.

Whipple es un centro de retención y no un centro de detención, por lo que no está sujeto a las mismas normas escritas en materia de garantías procesales constitucionales, afirmó Rich en su declaración. Rich señaló que Whipple no está diseñado para retener a personas durante más de 12 horas y que, «salvo circunstancias excepcionales», la mayoría de los detenidos son trasladados fuera de Whipple en un plazo de 24 horas.

Durante el aumento de la actividad, en el que los agentes federales afirmaron haber detenido a 4.000 personas, algunos detenidos permanecieron en Whipple durante días, incluida una mujer que, según informó el Star Tribune, estuvo retenida durante cinco días.

Rich afirmó en su declaración que permitir el contacto físico entre los visitantes y los detenidos sin la protección de una mampara de cristal —que, según los demandantes, constituye un “elemento fundamental de la práctica religiosa”— requeriría «un aumento considerable de la plantilla, lo cual simplemente no es viable en este centro de detención temporal».