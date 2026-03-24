Se prevé una escasez de mano de obra para la temporada de construcción de primavera y verano tras las medidas de control de inmigración

Los trabajadores de la construcción están preocupados tras ver cómo este invierno detenían y deportaban a compañeros suyos.

Artículo escrito por Sahan Journal

Por: Katelyn Vue

La familia de Esmeralda Rosas lleva tres meses pasando apuros económicos desde que su supervisor suspendió su trabajo en un proyecto de techado al avistarse a agentes federales de inmigración en la obra. Ella y su marido vendieron su camioneta de trabajo para llegar a fin de mes, y ella no ha vuelto al trabajo desde mediados de diciembre.

“Desde que el ICE está aquí, nos enfermamos más fácilmente, tenemos menos confianza”, dijo Rosas, que no sabe cuándo volverá al trabajo. «Realmente ha afectado a toda la familia».

Muchos constructores tenían miedo de ir a trabajar durante la Operación Metro Surge, ya que los agentes federales se centraron en las obras de construcción, lo que retrasó proyectos en toda la zona de las Ciudades Gemelas, según contratistas y representantes sindicales. Aunque el invierno suele ser una temporada tranquila para la construcción, algunos contratistas y representantes sindicales dicen que les preocupa que las detenciones de inmigrantes y el consiguiente miedo entre los trabajadores provoquen una escasez de mano de obra y retrasos en los proyectos esta primavera y verano.

“Creo firmemente que los inmigrantes y las personas de color son la columna vertebral de la fortaleza del sector de la construcción, y que ocupan puestos muy importantes, tanto como obreros como profesionales —pertenezcan o no a un sindicato—, en el desarrollo urbanístico de las Ciudades Gemelas, por lo que sin duda hay un efecto dominó”, afirmó Cathryn Camacho, presidenta de Camacho Contractors en Minneapolis.

Hay 12 000 inmigrantes trabajando en la construcción en Minnesota, lo que supone el 6 % de todos los trabajadores de ese sector, según el Minnesota Budget Project, una organización de investigación y defensa. El proyecto no dispone de un desglose del estatus migratorio.

Algunos proyectos de construcción de este invierno se retrasaron entre unos días y unos meses debido a las operaciones de control de inmigración, según representantes sindicales y contratistas.

Richard Knapp, contratista general y copropietario de Tusk Builders en Minneapolis, dijo que conoce a tres trabajadores de la construcción que fueron detenidos y deportados durante la Operación Metro Surge. Los agentes federales también detuvieron a uno de sus amigos que trabaja en la construcción y lo mantuvieron bajo custodia durante unos dos meses antes de ponerlo en libertad.

“Ojalá no hubiera pasado nada de esto”, dijo, y añadió que quiere que el Gobierno federal estudie una reforma migratoria que permita más vías legales para trabajar y vivir en el país.

Knapp explicó que su amigo, que fue detenido, poseía una cualificación especializada difícil de reemplazar, lo que provocó un retraso de dos meses en un proyecto de construcción. Knapp tiene previsto trabajar en entre seis y diez proyectos de construcción esta primavera y este verano. Siempre y cuando la situación en materia de control de inmigración a nivel federal se mantenga tranquila, espera contar con suficientes trabajadores de la construcción para completar los proyectos.

Aunque se prevé que la mano de obra en la construcción disminuya drásticamente este año, los datos sobre permisos en la región de los 13 condados recopilados por Housing First Minnesota muestran que la actividad de construcción de viviendas en los dos primeros meses de este año se ajusta en líneas generales a las tendencias históricas. En enero y febrero se expidieron al menos 870 nuevos permisos de construcción residencial en más de 50 ciudades de la zona que informaron voluntariamente a la asociación del sector.

En Minneapolis, sin embargo, solo se han solicitado nueve nuevos permisos de construcción residencial en enero y febrero. Eso supone un 40 % menos que el número medio de permisos del mismo periodo de los tres años anteriores. La base de datos de permisos de St. Paul muestra que, a fecha de 17 de marzo de este año, se habían solicitado 18 nuevos permisos de construcción, lo que supone un estancamiento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Grecia Palomar, acabadora de placas de yeso e instructora de pintura, afirmó que ha estado atendiendo llamadas de familias que denuncian la desaparición de sus familiares tras haber trabajado en obras de construcción. Palomar es la presidenta de la sección de las Ciudades Gemelas del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano, un grupo de defensa de los trabajadores latinos y los afiliados sindicales.

Ha colaborado con la Federación Laboral Regional de Minneapolis para ayudar a las familias con ayudas para el alquiler, alimentos y gastos legales.

“No contar con los trabajadores… supone una carga económica para algunos contratistas”, dijo Palomar.

Un mayor porcentaje de trabajadores latinos se dedica a oficios de la construcción como el yeso, los tejados y la pintura, que fueron los más afectados durante la Operación Metro Surge, añadió.

Representantes sindicales, contratistas y Palomar afirmaron haber recibido llamadas de constructores que denunciaban que agentes federales los seguían hasta sus casas o los interrogaban en las obras.

“He oído hablar de una docena de casos en los que nuestros miembros tienen miedo de conducir o han sido interrogados”, dijo Jeff Heimerl, director comercial del Sindicato Local 292 de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos.

Unos 400 estudiantes se inscribieron el invierno pasado en un programa de aprendizaje en Ham Lake para aprender sobre techado e impermeabilización de edificios, pero más de 100 de ellos lo abandonaron porque tenían miedo de salir de casa, dijo Tyler Krogen, representante del Sindicato Local 96 de Techadores e Impermeabilizadores.

“Creo que los afiliados se sienten asustados”, dijo. “Sé que todo el mundo está hablando del tema, y de esas conversaciones no sale nada bueno, salvo que la gente habla de ello e intenta superar este momento”.

Les dijo a los estudiantes que sus contratos de aprendizaje no se cancelarían si tenían miedo de asistir a clase, y en su lugar les ofreció inscribirlos en la próxima formación que se impartirá a finales de año.

“Mi preocupación es que el trabajo que hay ahí fuera… ¿vamos a tener la mano de obra necesaria para hacerlo?”, dijo Krogen.

Sabe de tres miembros del sindicato que fueron detenidos por agentes federales.

Desde diciembre se han registrado al menos nueve avistamientos de agentes federales de inmigración en obras de construcción, según el Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha (CTUL), una organización sin ánimo de lucro de Minneapolis que aboga por salarios justos y condiciones de trabajo seguras para los inmigrantes y las personas de color. Se avistó a agentes en obras de construcción en Shakopee, Chanhassen, Plymouth, Monticello, Wayzata y Cottage Grove, entre otros lugares.

La periodista de datos Cynthia Tu ha colaborado en este reportaje.