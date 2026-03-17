Las medidas de control de la inmigración amenazan la seguridad de la vivienda y tienen repercusiones en las economías locales

Por: Robbie Sequeira, MN Reformer

A medida que los agentes federales de inmigración realizaban más detenciones “aleatorias” en comunidades de todo el país durante el primer año de la actual administración Trump —incluso en hogares, lugares de culto y lugares de trabajo—, más de 1.100 familias de Nebraska elaboraron planes de seguridad familiar por si un progenitor o el sostén de la familia se enfrentaba a la detención o la deportación.

Estos planes ayudan a las familias a decidir quién cuidará de los niños, se encargará de las decisiones escolares y médicas, y gestionará las finanzas si uno de los padres no puede estar presente de repente.

Se anima a las familias a elegir a un adulto de confianza —como un pariente o un amigo de la familia— que pueda cuidar temporalmente de los niños. Se aseguran de que los niños tengan pasaporte, actualizan los contactos de emergencia del colegio e informan a los familiares de cómo localizar a uno de los padres en caso de que sea detenido.

“Esto no es exclusivo de las familias inmigrantes, pero, por supuesto, es más complejo para ellas en el sentido de que su familia puede separarse en cualquier momento”, dijo Lina Traslaviña Stover, socióloga y directora ejecutiva del Heartland Workers Center, una organización sin ánimo de lucro de Nebraska que defiende los derechos de los trabajadores de los sectores cárnico, de la restauración, de la construcción y de la limpieza.

“Cuando las familias se preparan para la posibilidad de una separación, se producen numerosas repercusiones. En algunos casos, se pide a los hermanos mayores que asuman el papel de cabeza de familia si uno de los padres es detenido o deportado. Imagínese a un estudiante de último curso de secundaria que, de repente, tiene que asumir la responsabilidad de las finanzas y la estabilidad de la familia. Aunque solo se trate de una hipótesis, ese tipo de presión puede alterar los planes de futuro de un joven”.

La iniciativa de Nebraska, y otras similares en todo el país, pone de manifiesto las repercusiones sociales y económicas de la represión migratoria. La deportación del sostén de la familia, la posible exposición de los datos personales de los inquilinos y las políticas federales de vivienda más estrictas pueden suponer una carga para las familias, según los defensores, incluso aunque algunos responsables políticos estén tratando de ayudar.

La demanda de viviendas de alquiler viene impulsada principalmente por los ciudadanos estadounidenses, pero los inmigrantes llevan mucho tiempo siendo un grupo clave de inquilinos: en 2024 encabezaban 9,6 millones de hogares de alquiler (el 21 %), según el informe America’s Rental Housing, publicado recientemente por el Centro Conjunto de Estudios de la Vivienda de la Universidad de Harvard. Los investigadores también señalan que los inmigrantes contribuyen a la economía y pagan impuestos, apoyando a las comunidades en las que viven y trabajan.

“Para los hogares que viven al día, perder tan solo unos días de salario puede significar perder la vivienda”, afirma Meesha Moulton, abogada especializada en inmigración con sede en Las Vegas. “La inseguridad en materia de vivienda en estas comunidades no comienza con una notificación de desahucio, sino con la silla vacía en el trabajo”.

El miedo también puede influir en cómo o si las familias inmigrantes —con o sin estatus legal— solicitan los programas de alimentación, vivienda o salud a los que tienen derecho, ya que les preocupa que ello pueda llamar la atención del Gobierno. Tanto estadounidenses como inmigrantes con estatus legal han sido detenidos durante la campaña de control de la ley llevada a cabo durante el último año. Y casi tres cuartas partes de las personas que se encontraban en centros de detención de inmigrantes a finales de enero no tenían antecedentes penales.

Jacob Rugh, sociólogo y profesor asociado de la Universidad Brigham Young que estudia la aplicación de la ley de inmigración y la vivienda, afirmó que los incidentes de gran repercusión mediática, caracterizados por enfrentamientos agresivos y mortales entre agentes federales y ciudadanos estadounidenses y no estadounidenses, han cambiado la opinión pública de formas que podrían ayudar a los inmigrantes afectados.

En una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada poco después de que un agente federal de inmigración matara a tiros a Renee Good, de 37 años, aproximadamente el 80 % de los encuestados afirmó haber visto el vídeo del tiroteo.

“La gente ve vídeos por todas partes y hay más visibilidad en la comunidad no inmigrante”, dijo Rugh. “Esto hace que el tema cobre mucha más relevancia de formas que antes no existían. La gente dona, ayuda sobre el terreno y se convierte en parte de la solución”.

“No podemos salir de una crisis a base de GoFundMe”

Los responsables políticos de muchos lugares afectados están buscando formas de ayudar.

En el condado de Los Ángeles, las autoridades declararon el estado de emergencia en 2025 tras las redadas federales de inmigración, lo que permitió al condado ofrecer ayudas para el alquiler, asistencia jurídica y otros servicios a los residentes afectados por las medidas de control de inmigración en el sur de California el año pasado.

En el condado de Clark, Washington, se puso en marcha un programa de ayuda al alquiler de 50 000 dólares para ayudar a las familias que tienen un miembro de la familia o del hogar —y que han perdido a su principal fuente de ingresos— detenido o deportado por los agentes de inmigración. Las autoridades afirman que la demanda de ayuda ya está superando los fondos disponibles.

En Santa Ana, California, un programa de ayuda de emergencia de 100 000 dólares tiene como objetivo ayudar a los inquilinos afectados por las redadas federales de inmigración. Ofrece hasta un mes de ayuda para el alquiler o los servicios públicos a los hogares que hayan perdido ingresos como consecuencia de la detención o deportación de uno de sus miembros.

Pocos lugares ilustran mejor la relación directa entre la aplicación de las leyes de inmigración y la inseguridad en materia de vivienda que Minnesota, donde la administración Trump envió en diciembre a miles de agentes federales. La Operación Metro Surge cerró calles y negocios en medio de protestas y órdenes de confinamiento, y los agentes detuvieron a más de 4.000 personas, según la Casa Blanca.

El Ayuntamiento de Minneapolis aprobó ampliar el plazo de las notificaciones de desahucio, pero el alcalde Jacob Frey vetó la medida y, en su lugar, propuso destinar un millón de dólares de fondos municipales a ayudas para el alquiler.

Los propietarios de Minneapolis y St. Paul han presentado 2.585 notificaciones de desahucio en lo que va de año, un 25 % más que en el mismo periodo de 2023 y 2024, según el Eviction Lab de la Universidad de Princeton.

Muchos residentes han informado de que han perdido sus empleos, según Tara Raghuveer, directora de la Tenant Union Federation, una unión nacional de sindicatos de inquilinos que participa en una nueva campaña en las Ciudades Gemelas. Algunos se han retrasado en el pago del alquiler y, al verse sin ingresos, algunas familias han intentado cubrir el déficit recaudando fondos en GoFundMe.

“No podemos salir de una crisis de esta magnitud a través de GoFundMe”, afirmó Raghuveer en una entrevista. “Muchas personas no han podido trabajar y, como resultado, muchas no han podido pagar el alquiler, y el sufrimiento económico provocado por esta invasión seguirá afectando a la gente corriente mucho después de que los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se hayan marchado”.

Minneapolis y St. Paul han destinado cada una alrededor de un millón de dólares en ayudas de emergencia para el alquiler.

La semana pasada, el Senado de Minnesota, de mayoría demócrata, aprobó 40 millones de dólares en ayudas para el alquiler, pero no se espera que la legislación sea aprobada en la Cámara de Representantes, dividida a partes iguales. Los republicanos argumentaron que los residentes que viven en el país de forma ilegal no deberían recibir ayudas, según informó el Minnesota Reformer.

La confianza entre propietarios e inquilinos inmigrantes

Las medidas de control de la inmigración también han provocado un cambio en la relación entre los propietarios y sus inquilinos sin estatus legal. En Tennessee, una ley promulgada en 2025 tipifica como delito el alojamiento de dichos inmigrantes con fines lucrativos, lo que, según algunos críticos, podría presionar a los propietarios a desalojar a los inquilinos o a negarse a alquilarles una vivienda por temor a las consecuencias legales.

En Oregón, los legisladores aprobaron una ley que impediría a los propietarios revelar el estatus migratorio de un inquilino e información personal sensible sin requisitos legales claros. La medida protegería información como el estatus migratorio, los números de la Seguridad Social y los registros financieros. Está a la espera de que el gobernador tome una decisión al respecto.

Un proyecto de ley de Nueva Jersey que prohibiría a los propietarios utilizar el estatus migratorio de un inquilino está avanzando en la legislatura.

California, Colorado e Illinois han promulgado las denominadas leyes de protección de los inquilinos inmigrantes, con disposiciones para impedir que los propietarios acosen, intimiden o desalojen a los inquilinos por motivos de ciudadanía o estatus migratorio.

La representante demócrata del estado de Oregón, Pam Marsh, que patrocinó la legislación de Oregón, declaró a Stateline que la idea surgió tras revisar los expedientes de los inquilinos a partir de su propia experiencia como pequeña arrendadora.

“Me di cuenta de que tenía archivadores llenos de datos muy sensibles”, afirmó. “Eso me llevó a preguntarme qué exige realmente la ley en materia de confidencialidad”.

La medida se aprobó finalmente con apoyo bipartidista tras las negociaciones con los propietarios.

Las autoridades de inmigración han adoptado una nueva postura jurídica según la cual las órdenes administrativas civiles podrían permitir a los agentes entrar en viviendas sin una orden judicial firmada por un juez, según las directrices recopiladas por el equipo jurídico de la Asociación Nacional de Apartamentos. Muchos expertos jurídicos cuestionan esta directiva, y al menos un tribunal la ha declarado inconstitucional.

Una propuesta de norma del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. prohibiría que las familias de “estatus mixto” —hogares con ciudadanos estadounidenses y personas sin estatus migratorio legal— vivan en viviendas públicas u otras viviendas subvencionadas.

El HUD estima que alrededor de 25 000 hogares de estatus mixto reciben actualmente ayuda para la vivienda de la agencia, lo que supone menos del 1 % de todos los inquilinos que reciben ayuda federal. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas estima que unas 80 000 personas podrían perder la ayuda a la vivienda, entre ellas unos 37 000 niños, casi todos ciudadanos estadounidenses.

Algunos propietarios temen que sus inquilinos puedan rescindir el contrato de alquiler antes de tiempo o no renovarlo debido a rumores o amenazas de avistamientos de agentes de inmigración, según Alexandra Alvarado, directora de marketing y educación de la asociación sectorial American Apartment Owners Association.

María Monclova, una abogada de inmigración nacida en México, afirma que el cumplimiento por parte de los propietarios de las solicitudes de los agentes federales se debe, en parte, al desconocimiento de la obligación de cooperar en asuntos federales.

“Ha habido informes fiables de que las autoridades de inmigración solicitan contratos de alquiler, solicitudes de alquiler y documentos de identidad a los propietarios o a los administradores de fincas”, afirmó.

“Muchos propietarios no comprenden del todo la diferencia entre una solicitud administrativa y una citación o una orden judicial”, señaló. “Cuando esa distinción no está clara, algunos propietarios pueden excederse en el cumplimiento por miedo a incurrir en responsabilidad civil”.

Dado el intento de la actual administración de determinar el estatus migratorio a través de los datos de la vivienda pública, Moulton, la abogada de inmigración, cree que algunas familias de inmigrantes y de estatus mixto podrían estar evitando por completo los contratos de alquiler formales.

“Prefieren vivir en un sótano abarrotado sin papeleo que firmar un contrato legal en el que figure su nombre. Todo esto es malo para todos”, dijo Moulton. “Conduce a una “vivienda en la sombra”, donde los edificios no se inspeccionan, se ignoran las normas de seguridad y los caseros sin escrúpulos pueden aprovecharse de la gente. Cuando empujamos a las personas a la sombra, perdemos los datos que necesitamos para mantener la seguridad de nuestros barrios”.

Algunos barrios —y los grupos de personas que viven en ellos y los consideran su hogar— se han visto transformados por la inmigración anterior a la actual administración Trump y que se remonta a las administraciones de George W. Bush, Obama, la primera de Trump y Biden.

Un estudio de 2025 realizado por Rugh y otros investigadores, publicado en la revista Demography, reveló que, cuando la policía local colaboraba en la aplicación de las leyes de inmigración, los residentes latinos y blancos eran menos propensos a seguir viviendo en los mismos barrios con el paso del tiempo. Los investigadores afirman que una aplicación más estricta de la ley puede hacer que las familias inmigrantes se sientan menos seguras económicamente y más propensas a mudarse.

“Cuando se detiene o deporta a un gran número de hombres —y la mayoría de los deportados son hombres—, de repente dejan de contribuir a los ingresos del hogar”, afirmó Rugh en una entrevista.

“Cuando se detiene y deporta a un gran número de personas, esto afecta a comunidades enteras”, señaló. “Los propietarios pierden inquilinos, el valor de las propiedades puede bajar, los negocios locales se ven afectados y las personas que no son inmigrantes sienten los efectos económicos”.