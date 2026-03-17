Aumenta el brote de sarampión en Dakota del Norte, lo que pone en peligro a las personas inmunodeprimidas

Por: Harshawn Ratanpal-MPR

Randy Smith llega a casa tras vender neumáticos y se encuentra con un apartamento dividido. Ve a Carmen, su esposa desde hace 33 años, pero no puede abrazarla ni acercarse demasiado a ella.

Tras someterse a dos trasplantes de riñón, Carmen Smith tiene el sistema inmunitario debilitado por la medicación que ayuda a su cuerpo a aceptar esos nuevos órganos. Y durante la actual epidemia de sarampión en Dakota del Norte, la pareja no puede correr ningún riesgo.

“Si sabemos que algo está pasando, básicamente separamos nuestras vidas», dijo Randy Smith. «Nos vemos, pero no entramos en contacto el uno con el otro.”.

Él también tiene el sistema inmunitario debilitado, tras su diagnóstico de cáncer hace dos años.

Las personas con el sistema inmunitario debilitado corren un mayor riesgo de contraer un caso grave de sarampión y morir a causa de él. Por eso dependen de que otras personas se vacunen con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, o triple vírica.

Pero las tasas de vacunación están disminuyendo. En Dakota del Norte, el 89 % del grupo más reciente de niños de preescolar fue vacunado.

“Aunque el 89 % parece una cifra muy alta, dado que el sarampión es tan contagioso, se necesita realmente una tasa de vacunación del 95 % para prevenir brotes en una comunidad.”., afirmó Molly Howell, directora de Control de Enfermedades y Patología Forense del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Dakota del Norte.

En Minnesota, las tasas son aún más bajas. Solo el 87 % de los niños de infantil recibió la vacuna triple vírica en 2024, frente al 92 % registrado en 2019.

Escepticismo frente a las vacunas

Antes de 2025, el sarampión había sido erradicado de Dakota del Norte, donde se registró el último caso en 2011. El año pasado, el estado registró 36 casos y ya suma 24 casos confirmados para 2026, a fecha del viernes 13 de marzo.

“Creo que realmente era solo cuestión de tiempo.”, afirmó Kylie Hall, que trabaja en el Centro de Investigación y Educación sobre Inmunización de la Universidad Estatal de Dakota del Norte. “La razón por la que digo esto es que llevamos muchos años observando, especialmente tras la COVID, un descenso pequeño pero gradual cada año en nuestras tasas de vacunación con la triple vírica”.

Hall señaló que el escepticismo hacia las vacunas aumentó durante la pandemia de COVID, en parte porque a la gente le preocupaba la rapidez con la que se había desarrollado la vacuna. También lo atribuyó a unas comunicaciones de salud pública excesivamente simplistas.

“(Algunas personas) no quieren limitarse a oír que una vacuna es segura, quizá quieran más matices al respecto”, afirmó.

El trabajo de Hall consiste en la educación sobre vacunas y en combatir la desinformación, que se ha extendido de forma descontrolada en los últimos años, a medida que la gente recurre cada vez más a la investigación por cuenta propia en busca de asesoramiento médico, en lugar de acudir a profesionales titulados.

“Es muy fácil asustar a la gente y muy difícil quitarles el miedo”, afirmó.

Por ejemplo, más de uno de cada ocho estadounidenses cree en la afirmación desmentida de que las vacunas causan autismo.

“A menudo vemos, y lo estamos viendo especialmente ahora, que se exageran los riesgos de la vacuna y se minimizan los de la enfermedad”, afirmó.

“El sarampión no es una enfermedad leve”, añadió. “Claro, muchos niños, la mayoría de los niños, sobrevivirán a una infección de sarampión, pero eso minimiza lo graves que son los casos: el 20 % de los niños que son hospitalizados, el uno de cada mil que desarrollará encefalitis (y) el aproximadamente uno de cada mil que morirá”.

Un posible lado positivo

Hall dijo que algunas personas se volvieron complacientes y no vacunaron a sus hijos porque no han visto los efectos de la enfermedad en mucho tiempo. Espera que el lado positivo del brote actual sea que la gente se lo tome en serio y aumente las tasas de vacunación.

Esto es especialmente importante para las personas que no pueden vacunarse, como los Smith.

No sería la primera vez que se enfrentan a un brote. Randy Smith contrajo la COVID cuatro veces. Al final se la contagió a su esposa, que sobrevivió a pesar de lo que él describió como una tasa de mortalidad del 98 %.

“Ya hemos pasado por eso”, dijo Randy Smith. “Incluso cuando hay un brote de COVID (o) de gripe, todo recae sobre mí, porque soy yo quien sale de casa y quien puede traer algo a casa. Es un estrés con el que tenemos que lidiar”.

“Seremos mejores amigos hasta el final de todo esto”, añadió. “Haremos todo lo que podamos para tener la mejor vida posible hasta el final de todo esto”.