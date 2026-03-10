Un juez ordena al Gobierno federal devolver en un plazo de 30 días los bienes perdidos de los detenidos por el ICE

Por: Seth Richardson-MPR

El viernes por la noche, un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional devolver o reemplazar los bienes perdidos a los detenidos liberados que fueron arrestados ilegalmente durante la Operación Metro Surge.

El juez federal de distrito John Tunheim no llegó a declarar al Gobierno en desacato por negarse a devolver las pertenencias —incluidos los documentos de identidad y los permisos de trabajo— a los antiguos detenidos, alegando que «aún no era la medida adecuada».

Tunheim ordenó al fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, y al Departamento de Seguridad Nacional que proporcionaran a los antiguos detenidos que participan en la demanda contra el Gobierno federal instrucciones sobre cómo presentar reclamaciones por sus pertenencias antes del sábado. Los demandantes tienen cinco días para presentar sus reclamaciones, tras lo cual el Gobierno tiene 30 días para pagar.

El Gobierno tiene cinco días para reemplazar los permisos de identificación y de trabajo no devueltos sin coste alguno para los demandantes.

En una audiencia celebrada el jueves, Rosen afirmó que el Gobierno localizaría los objetos perdidos o proporcionaría una indemnización.

Tunheim afirmó en su fallo del viernes que impondrá cargos por desacato y multas civiles diarias si el Gobierno no cumple antes de la audiencia del 6 de abril a las 2 de la tarde, aunque no especificó qué funcionarios tendrían que pagar las multas civiles.