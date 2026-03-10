Los precios del combustible se disparan en EE. UU. en medio de la guerra con Irán

Por: Ashley Murray-MN Reformer

Los estadounidenses están pagando más por el combustible este lunes, ya que la guerra entre EE. UU. e Israel con Irán bloquea una ruta importante para aproximadamente una quinta parte de los productos petrolíferos del mundo.

Los precios mundiales del crudo Brent, el estándar internacional, subieron por encima de los 100 dólares por barril. Los precios estaban justo por encima de los 70 dólares por barril en los días previos al ataque sorpresa lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, en el que murieron el máximo líder del régimen y otras figuras poderosas del Gobierno.

La subida, que alcanzó un máximo de 119,50 dólares por barril a primera hora del lunes, provocó un efecto dominó en todos los mercados, con caídas en los principales índices bursátiles de todo el mundo. Los precios del petróleo no habían superado los 100 dólares por barril desde mediados de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania.

Tras los ataques del 28 de febrero, las autoridades iraníes cerraron efectivamente el estrecho de Ormuz, amenazando y, según se informa, atacando a los buques que intentaban cruzar el estrecho paso.

El máximo responsable de seguridad de Irán, Ali Larijani, reforzó el lunes en la red social X que no se garantiza la seguridad de los buques que intenten cruzar el estrecho de Ormuz mientras continúe el conflicto.

«Es poco probable que se logre la seguridad en el estrecho de Ormuz en medio de los incendios de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en la región», escribió Larijani.

El presidente Donald Trump defendió el aumento de los precios el domingo por la noche en una publicación en su plataforma en línea, Truth Social.

«Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO! Presidente DJT», escribió.

Precios de la gasolina en EE. UU.

El precio medio nacional de la gasolina en EE. UU. subió el lunes a 3,48 dólares por galón, según la encuesta sobre precios de la gasolina de la AAA. Esto supone un aumento con respecto a los 3,25 dólares por galón del 5 de marzo, según la encuesta.

Los datos de la AAA muestran que los consumidores de Pensilvania, Míchigan e Illinois experimentaron los precios más altos del Medio Oeste y el este de EE. UU., con precios medios al por menor que oscilaron entre 3,52 dólares y casi 3,60 dólares por galón de gasolina normal.

Los estados occidentales, que ya tienden a pagar precios más altos por la gasolina, vieron cómo el precio medio del galón de gasolina normal superaba los 4 dólares. California encabezó la lista nacional con 5,20 dólares por galón.

El precio para llenar el depósito en Arkansas, Kansas y Oklahoma siguió siendo el más bajo, oscilando entre 2,92 y 2,99 dólares. Esto supone un aumento con respecto a la semana anterior, cuando los precios medios eran de 2,47 dólares en Oklahoma, 2,57 dólares en Kansas y 2,61 dólares en Arkansas.

El aumento se encuentra entre «los más rápidos en años»

GasBuddy, una plataforma que ayuda a los usuarios a encontrar los precios de gasolina más baratos en su zona, situó el lunes la media nacional de la gasolina regular en 3,45 dólares y la del diésel en algo más de 4,59 dólares.

«En solo una semana, los consumidores han visto cómo los precios de la gasolina se disparaban a uno de los ritmos más rápidos en años, tras la subida de los precios del petróleo a raíz de los ataques estadounidenses contra Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz», afirmó Patrick De Haan, director de análisis petrolero de GasBuddy.

De Haan añadió en una entrada de blog el lunes que la razón por la que los precios del petróleo han superado los 100 dólares por barril por primera vez en años es que «los mercados de combustible se están recalibrando rápidamente ante el riesgo de una interrupción prolongada de los flujos de suministro mundiales».

«Como resultado, los precios de la gasolina en muchos estados podrían subir entre 20 y 50 centavos por galón esta semana, y los mercados con ciclos de precios podrían experimentar aumentos ya a partir de hoy», afirmó De Haan.

Antes de la guerra, los precios medios de la gasolina en Estados Unidos se situaban justo por debajo de los 3 dólares, con expectativas de aumentos estacionales, ya que el clima más cálido provoca una mayor demanda y las refinerías producen mezclas de verano más caras.